Mija 16. tydzień protestów przeciwko sfałszowanym wyborom prezydenckim na Białorusi. Mieszkańcy Mińska, ale i wielu innych mniejszych miast, mimo niesprzyjającej pogody i pierwszych zimowych chłodów, po raz kolejny wyszli na ulice, by wyrazić swoją niezgodę na dalsze rządy Aleksandra Łukaszenki, terror i przemoc siłowików.

Wsparcie od Cichanouskiej

Marsz Sąsiadów, bo pod takim hasłem ulicami białoruskich miast kroczyli dzisiaj demonstrujący, wsparła liderka opozycji, nieoficjalna zwyciężczyni wyborów prezydenckich Swiatłana Cichanouska. W opublikowanym wczoraj nagraniu zwróciła się do Białorusinów słowami wsparcia: „Popieram każdą osobę, która weźmie udział w Marszu Sąsiadów w tę niedzielę. Przeszliśmy wspólnie ogromnie długą i trudną drogę. Wszyscy się zmieniliśmy, bo byliśmy świadkami strasznej przemocy i nieludzkiego zachowania. Jednocześnie jednak pozostaliśmy sobą, w przeciwieństwie do reżimu, który ukazał swoją prawdziwą twarz. Jesteśmy dumnym, odważnym, pokojowym narodem, który poznał cenę wolności. I już nigdy nie zgodzi się na to, by żyć bez niej”.