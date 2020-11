7 listopada białoruski folk-rockowy zespół Recha w pełnym składzie powędrował za kraty. Przyczyną stał się tradycyjny bezpłatny koncert dla mieszkańców Kamiennej Górki, jednej ze zbuntowanych dzielnic Mińska. Władze, dążąc do spacyfikowania aktywności społecznej w dzielnicy, potraktowały go jako nielegalne zgromadzenie, a muzycy zostali skazani na administracyjną karę pozbawienia wolności. Trwa ona do 15 dni i odbywana jest w specjalnych aresztach.

Po wyjściu na wolność wszyscy czterej członkowie Recha chorują. Symptomy są charakterystyczne dla COVID-19: gorączka, kaszel, utrata węchu... Na razie oficjalnie postawioną diagnozę ma gitarzysta basowy zespołu Kastuś Lisiecki, który przechodzi chorobę najciężej i musiał zostać hospitalizowany. Reszta leczy się w domach. Lisiecki nie ma wątpliwości, że zakaził się właśnie w areszcie.