„Wychodzę!” – takim okrzykiem żegnali Bandarenkę mińszczanie, którzy zgromadzili się dzisiaj wokół cerkwi Zmartwychwstania Chrystusa w Mińsku. Nawiązali w ten sposób do ostatnich słów chłopaka, który dowiedziawszy się, że z pobliskiego placu Przemian zrywane są biało-czerwono-białe wstążki i flagi, wybiegł 11 listopada z domu, by powstrzymać tajniaków, co skończyło się dla niego tragicznie.

Uczestnicy pogrzebu, w ramach oddania szacunku zmarłemu, unosili w górę bukiety biało-czerwonych kwiatów oraz ręce w symbolicznym geście wiktorii. „Roma, jesteś bohaterem!” – skandowali w momencie wynoszenia trumny ze świątyni.