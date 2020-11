Od niedzieli 15 tys. mieszkańców dzielnicy Nowa Borowa, nazywanej przez Białorusinów „ogniskiem lokalnych protestów”, nie ma dostępu do wody. Na osiedlach momentami odcinane są też prąd oraz ogrzewanie, ale mimo że na Białorusi rejestrowane są ostatnio nocami temperatury ujemne, władze nie pospieszyły, jak można byłoby oczekiwać, mieszkańcom stolicy na pomoc.

Milczenie lokalnych władz

Nie ma jednoznacznego dowodu, że za awarią stoją władze. Nietypowa jest jednak opieszałość w jej naprawianiu, a wręcz niechęć do podjęcia jakichkolwiek prac czy zorganizowania tymczasowej pomocy mieszkańcom. Redakcji BBC udało się ustalić w poniedziałek, że brak wody spowodował uszkodzony zawór, którego stan świadczy o tym, że ktoś celowo go zepsuł, i to w taki sposób, że jego naprawa może potrwać dłuższy czas.