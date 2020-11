- Wszyscy już zrozumieli, że nigdzie się nie wybieram i uciekać nie będę. Gdy sytuacja się uspokoi, wyjadę. Do Rosji. Będę tam żył i pracował; dzięki Bogu jestem jeszcze zdrowym facetem - powiedział Aleksander Łukaszenka w wywiadzie dla rosyjskich, ukraińskich, kazachskich i mołdawskich mediów.

Jego konferencje prasowe często przypominają seanse psychoterapeutyczne. Potrafi uczestniczyć w nich przez 5-6 godzin, nieprzerwanie przemawiając. Od zawsze lubił światła jupiterów i uważnych słuchaczy notujących jego słowa.

Zagalopuje się i mówi to, co myśli

Jednak podobne wywiady-rzeki zawsze są cennym źródłem wiedzy o nastrojach Łukaszenki. Chodzi nie tyle o programowe oświadczenia, wcześniej wymyślone i odpowiednio opracowane, tylko o deklaracje, które padają niejako mimo woli, na marginesie głównych tematów kiedy prezydent się zagalopuje i mówi to, co rzeczywiście myśli.

Wypowiedź o możliwości wyjazdu do Rosji padła po kilku godzinach wystąpienia; chwilę wcześniej Łukaszenka oświadczył, że nie zamierza rezygnować z władzy.

Znamienne jest też, że deklaracja ta padła z ust dyktatora po raz pierwszy. Generalnie Łukaszenka rzadko wypowiadał się o swojej przyszłości - kiedy już zechce pożegnać się z władzą.

Tuż przed wyborami prezydenckimi, udzielając wywiadu-rzeki ukraińskiemu dziennikarzowi Dmitrijowi Gordonowi, oznajmił: - Dobrze, powiedzmy, że nie jestem już rezydentem, to co mam robić od rana? Nawet nie potrafię sobie tego wyobrazić. Pamiętajcie, że prezydentura to całe moje świadome życie; nie wyobrażam sobie innego [urodzony w 1954 r. Łukaszenka objął stery państwa w 1994 r., rządzi już szóstą kadencję].

REKLAMA

Te wypowiedzi dzieli niewiele ponad trzy miesiące.

Jak widać, trwające już 100 dni protesty [zaczęły się 9 sierpnia, w dniu sfałszowanych przez reżim wyborów prezydenckich] zmusiły Łukaszenkę do „włączenia” wyobraźni. Nie, nie świadczy to o tym, że właśnie pakuje walizki i zamierza pożegnać się z Białorusią. Jednak znamienne jest to, że po ustąpieniu nie widzi dla siebie przyszłości w ojczyźnie. Oznacza to, że dobrze zdaje sobie sprawę z nienawiści, jaką dziś budzi w Białorusinach, co czyni dlań ten kraj - w wypadku utraty władzy - niemalże obcym, wrogim państwem.

Łukaszenka silnie związany z Rosją

Druga ważna kwestia to kierunek wyjazdu – Rosja. Wcześniej Łukaszenka wielokrotnie nazywał Rosję ojczyzną, Moskwę - swoją stolicą, język rosyjski - ojczystym, a rosyjskiego wieszcza Aleksandra Puszkina - swoim poetą.

REKLAMA

Teraz te jego więzi dodatkowo wzmacnia fakt, że, zgodnie z badaniami opinii publicznej, większość pytanych w ankietach Rosjan (38 proc. według ośrodka badania opinii społecznej Lewada-Centrum) w trwającym od trzech miesięcy konflikcie kibicuje właśnie białoruskiemu dyktatorowi a nie protestującym przeciwko niemu obywatelom. W ten sposób Rosja staje się mu jeszcze bliższa od zrewoltowanej i nienawidzącej go Białorusi.

To przekonanie będzie teraz miało wpływ na zachowanie się Łukaszenki i podejmowane przezeń decyzje.