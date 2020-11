Aleksander Łukaszenka dotrzymał słowa. 30 października zapowiedział "zaprowadzenie porządku” w kraju i zezwolił siłowikom na brutalność wobec wszystkich, którzy chcieliby stanąć im na drodze i próbować zmusić władzę do „wycofania się”. Białorusini są od tamtej pory brutalnie zatrzymywani, aresztowani, atakowani podczas pokojowych akcji protestu granatami hukowymi, milicyjnymi pałkami oraz gazem łzawiącym. Reżim Aleksandra Łukaszenki doprowadził także do kolejnej śmierci.

Ostatnie słowo na transparentach

„Wychodzę” - pod takim hasłem odbyła się seria niedzielnych akcji protestu na terenie całego kraju. Mieszkańcy Mińska, Grodna, Mohylewa, Witebska, Brześcia, Nowopołocka i wielu innych, mniejszych miast wyszli na ulice z kwiatami, świecami i biało-czerwono-białymi flagami. Oprócz typowych już haseł: „Łukaszenka do awtozaku! [milicyjny autobus]”, „Wolności!”, w niedzielę dołączyły inne, smutniejsze. „Dlaczego zabiliście Romę?”, „Bóg was widzi!”, „Nie zapomnimy, nie wybaczymy”.

W ten sposób Białorusini oddawali cześć zabitemu, prawdopodobnie przez funkcjonariuszy OMON-u, Romanowi Bondarience, który w ubiegłą środę próbował powstrzymać zamaskowanych tajniaków (nazwanych później przez MSW „nieobojętnymi obywatelami”), zrywających na placu Przemian przed jego domem biało-czerwono-białe wstążki.

31-latek nie miał szczęścia. Po bójce, jak ustalił portal Tut.by, przewieziono go na jedną z miejskich komend, gdzie prawdopodobnie został skatowany przez siłowików. Mimo operacji, na skutek licznych obrażeń, zmarł następnego dnia w szpitalu, stając się, według Centrum Obrony Praw Człowieka „Wiasna”, dziesiątą ofiarą śmiertelną siłowików, pacyfikujących od 9 sierpnia protesty przeciwko sfałszowaniu wyborów prezydenckich.

OMON atakował w niedzielę Białorusinów próbujących upamiętnić śmierć Romana Bondarienki Fot. AP

„Wychodzę” to ostatnie słowo Bondarienki, będące jego reakcją na wiadomość o wandalach niszczących plac Przemian.

Łukaszenka: W wypadkach ginie więcej ludzi

Białoruskie władze nie pozwoliły obywatelom upamiętnić tragicznie zmarłego chłopaka. Najpierw w sobotę Aleksander Łukaszenka zbagatelizował jego śmierć, mówiąc, że Bondarienko był pijany, a jego śmierć nie zasługuje na uwagę.

- W ciągu doby w wypadkach drogowych zginęło pięć osób. I co, to nie są zmarli? Zmarli. Dlaczego w takim razie o nich dzisiaj nikt nie mówi? Nie trzeba, przecież to nieciekawe. A pięć osób zmarło. Wybrali sobie jednego człowieka i zaczęli krzyczeć - mówił Łukaszenka w piątek.

W niedzielę w Mińsku z samego rana siłowicy zablokowali centralne place, na ulicach pojawili się żołnierze, sprzęt wojskowy, armatki wodne i drut kolczasty. Po południu na całej Białorusi doszło do setek brutalnych zatrzymań. Do godziny 15 na aktualizowanej przez Centrum Obrony Praw Człowieka liście zatrzymanych znajdowało się ponad trzysta nazwisk.

Z materiałów niezależnych redakcji Tut.by i Mediazona wynika, że OMON-owcy znów pozwolili sobie na brutalną przemoc. Tysiące osób maszerujących do placu Przemian od stacji metra Puszkinskaja, gdzie 10 sierpnia zginął Aleksandr Tarajkowski, pierwsza ofiara śmiertelna protestów, spotkało się z agresją siłowików. Protestujący byli bici gumowymi pałkami. OMON atakował ich gazem łzawiącym oraz granatami hukowymi. Naoczni świadkowie potwierdzili lokalnym dziennikarzom, że na skutek wybuchów ucierpiało kilkanaście osób.

Przed godziną szesnastą siłowicy całkowicie stłumili akcję na placu Przemian, do którego dotarło zaledwie kilkaset obywateli.

Z relacji opozycyjnego kanału Nexta wynika, że zatrzymania były na tyle masowe, że przed milicyjnymi autobusami uformowały się „kolejki”.

Cichanouska powołuje trybunał

Aleksander Łukaszenka podkreślił w weekend, że jest świadomy tego, że akcje protestu będą trwać jeszcze długo. Przyczyną buntu nie jest jednak jego zdaniem sprzeciw wobec jego dalszych rządów oraz przemocy siłowików, ale finansowanie protestujących przez Zachód.

- Przecież oni przelewają na karty naszym protestującym bojownikom pieniądze. Wzięliśmy to pod kontrolę, to zaryczeli. To wszystko fundacje z Litwy i Polski, jak zwykle, być może też z Ukrainy. Ci ludzie, którzy wychodzą na ulice, to są bojownicy. Oni nie odpuszczą. To ich szansa. Ale jest ich raptem 1 500. Płacić takiej liczbie, to nie problem - oświadczył w sobotę Łukaszenka.

Nieoficjalna zwyciężczyni białoruskich wyborów prezydenckich, liderka opozycji Swiatłana Cichanouska m.in. pod wpływem śmierci Bondarienki poinformowała o powołaniu trybunału narodowego, którego celem ma być dokumentowanie przestępstw pracowników reżimu. Śmierć chłopaka komentowała tak: „Roman Bondarienko został zabity przez sługi reżimu. Jest niewinną ofiarą nieludzkiego systemu. Wszyscy wiemy, że na jego miejscu mógł znaleźć się każdy pokojowy człowiek. Nie wybaczymy tego zabójstwa. Imię Romana znajdzie się na kartach współczesnej historii Białorusi jako imię bohatera. Będziemy kontynuować walkę, żeby winni ponieśli konsekwencje swoich przestępczych działań. Nie ma nic bardziej nieludzkiego niż terror wobec własnego narodu”.