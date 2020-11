Według Centrum Obony Praw Człowieka „Wiosna” w minioną niedzielę zatrzymano co najmniej 1055 osób. Tyle nazwisk udało się ustalić obrońcom praw człowieka.

MSW wyjątkowo nie podało informacji tego dnia, chociaż zazwyczaj to robiło. Praktyka pokazuje, że rzeczywista liczba zatrzymanych jest większa o 30-40 proc. niż dane zdobyte przez obrońców praw człowieka.

Teraz wszyscy ci ludzie muszą stanąć przed sądem.

Zgodnie z białoruskim ustawodawstwem udział w nielegalnym zgromadzeniu jest karany grzywną bądź 15 dniami aresztu. W poniedziałek sądy zdążyły rozpatrzeć niewiele ponad 200 spraw i w większości wymierzały kary grzywien. Natomiast we wtorek więcej osób skazano na areszt.

- W aresztach panują dziś straszne warunki. W celi, w której może przebywać sześć osób, przetrzymuje się ponad 20. Ludzie śpią na podłodze, jeden przy drugim - powiedział Wyborczej Walancin Stefanowicz z Wiosny.

Wróciły tortury i bicie

Duża - choć nadal trudna do określenia - liczba demonstrantów została pobita w trakcie przewożenia do aresztów i w komisariatach.

Obrońcy praw człowieka alarmują, że resorty siłowe powracają do praktyk stosowanych w ciągu pierwszych dni po sfałszowaniu wyniku wyborów prezydenckich, kiedy to celowo znęcano się nad zatrzymanymi, a do szpitali trafiali ludzie z połamanymi kończynami czy wstrząsem mózgu.

- Bili w trakcie zatrzymania. Po nogach, po głowie. Wtedy najprawdopodobniej złamano mi nogę. Ale jeszcze próbowałem iść. Kobiety - widząc, że utykam - krzyczały, by puszczono mnie wolno; ale wtedy milicjanci zaczęli mnie dusić - opowiada w wywiadzie dla radia Swaboda Jahor Fatygau, jeden z zatrzymanych w trakcie rozpędzania protestu w Mińsku.

Brutalizacja odstrasza demonstrantów

- Brutalne działania służb oczywiście odstraszają ludzi. Widzimy, że na demonstracje w stolicy już nie wychodzą setki tysięcy osób, a na prowincji ruch oporu zamiera - mówi Walancin Stefanowicz.

Naczelny czasopisma "Arche", politolog Waler Bułhakau tłumaczy mniejszą dziś antyrządową aktywność Białorusinów zawiedzionymi nadziejami, które w uczestnikach protestów rozpaliły zapowiedzi organizacji ogólnokrajowego strajku ogłoszone przez przywódczynię opozycji, przebywającą na emigracji Swiatłanę Cichanouską. Mimo podjętych na szeroką skalę prób wśród robotników ostatecznie nie udało się zatrzymać działalności żadnego dużego przedsiębiorstwa.

- Zawiedzione nadzieje sprawiły, że w niedzielę 1 listopada na ulice stolicy wyszło mniej ludzi niż zazwyczaj. Reżim Aleksandra Łukaszenki uznał, że to dobry moment do rozpoczęcia ataku - i od tego momentu mamy powrót brutalizacji. Władza uznała, że zdoła zakończyć protest siłą - mówi Bułhakau.

