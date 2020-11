Od kilku tygodni niedziele na Białorusi przebiegają zgodnie ze scenariuszem ustalonym tuż po ogłoszeniu wyników sierpniowych wyborów prezydenckich. Przed południem na ulicach miast pojawiają się: oddziały funkcjonariuszy struktur siłowych, wojska, sprzęt wojskowy, nieoznakowane milicyjne busy, metalowe barierki i drut kolczasty. Zamknięta jest część galerii handlowych i kawiarni, wyłączane z użytku są stacje metra w centrum Mińska, internet mobilny przestaje działać, a główne place i ulice są odgrodzone barierkami i szeregami uzbrojonych siłowików.

Kolejne niedziele różnią się od siebie jedynie liczbą osób biorących udział w protestach, masowością zatrzymań, brutalnością OMON-u i hasłem, pod jakim odbywa się marsz.

Mniej ludzi na ulicach Mińska

Dzisiejszy, przebiegający pod hasłem „Władza narodu”, rozpoczął się około południa w różnych punktach białoruskiej stolicy. Ze względu na liczebność siłowików i ich obecność w nawet najbardziej oddalonych dzielnicach miasta akcja miała charakter rozproszony, uczestnicy nie sformowali, jak to miało miejsce wcześniej, jednej dużej kolumny, ale przemieszczali się niewielkimi grupami w kierunku centrum.

Część z nich, zwłaszcza mieszkańcy dużych osiedli mieszkaniowych, zdecydowała się utworzyć w swoich dzielnicach tzw. łańcuchy solidarności. Trudno z tego powodu ocenić liczbę uczestników dzisiejszego protestu, agencja prasowa Interfax szacuje jednak, że w Mińsku w marszu bierze udział ok. 7 tys. osób.

Drastyczny spadek liczby protestujących (frekwencja na niedzielnych protestach wcześniej przekraczała 100 tys. ludzi) nie dziwi choćby ze względu na to, że przeciw wszystkim zatrzymanym podczas ostatniego, niedzielnego Marszu przeciwko Terrorowi białoruski komitet śledczy wszczął postępowanie karne. O „organizację działań poważnie naruszających porządek publiczny” oskarżono 231 osób.

W odróżnieniu od poprzednich demonstracji dzisiaj mińszczanie nie mieli możliwości określenia punktu docelowego, do którego mieliby wspólnie dojść. Od samego początku akcji obecni na miejscu korespondenci niezależnych portali alarmowali o okrążeniu centrum miasta i zgromadzonych w nim ludzi przez siłowików, którzy formowali szeregi nie tylko na głównych ulicach, ale również na podwórzach i w parkach. Uniemożliwili tym samym nie tylko ucieczkę, lecz także dołączenie do protestujących.

Część grupek protestujących kroczyła w stronę stacji metra Puszkinskaja, gdzie 10 sierpnia doszło do jednej z najbardziej brutalnych pacyfikacji powyborczych protestów, placu Zwycięstwa czy centrum handlowego Ryga, inni próbowali dotrzeć do Steli przy kompleksie historyczno-parkowym Mińsk - Miasto Bohater” i dalej, do Pałacu Niezależności, rezydencji Aleksandra Łukaszenki. Ich próby skutecznie udaremniały interwencje oddziałów OMON-u, skutkujące seriami zatrzymań. W chwili pisania tego tekstu według danych opublikowanych przez pozbawione państwowej akredytacji Centrum Ochrony Praw Człowieka „Wiesna” w Mińsku zatrzymanych zostało ponad 230 osób, na całej Białorusi – ponad 280.

Obrońcy praw człowieka podkreślają w swoim aktualizowanym raporcie, że dzisiaj siłowicy zatrzymywali nie tylko uczestników protestów, ale i przypadkowe osoby, które szły z kwiatami w rękach, rowerzystów, a nawet taksówkarzy czy kierowców – funkcjonariusze OMON-u i milicji zmuszali ich do zatrzymania samochodów i siłą z nich wyciągali.

Uczestnicy akcji w Mińsku poinformowali niezależny portal Tut.By o strzałach, które mieli oddać wojskowi ubrani w zielone, nieoznakowane mundury. MSW Białorusi nie potwierdziło jednak dotąd tej informacji, mimo że opozycyjny kanał w Telegramie prowadzony pod nazwą Nexta opublikował nagranie, na którym widać upadającego krótko po wystrzale człowieka i podbiegających w jego kierunku funkcjonariuszy OMON-u.

OMON kontra kobiety i medycy

Siłowicy pokrzyżowali plany protestującym również w sobotę. Obie zaplanowane na ten dzień akcje protestacyjne, czyli tradycyjny już marsz kobiet oraz protest medyków, zakończyły się zatrzymaniami. Kobietom nie udało się nawet rozpocząć akcji, siłowicy odgrodzili centrum, a do milicyjnych busów zabrano kilkanaście osób, spośród których część nie miała nawet zamiaru brać udziału w proteście. Głównym dowodem na działania przeciwko władzy były dla siłowików kwiaty, z którymi od sierpnia co sobotę wychodzą na ulice kobiety. W ostatnią sobotę wiele przypadkowych osób, które tego dnia zdecydowały się je kupić, zostało przewiezionych do komend.

Masowo zatrzymani zostali też medycy, którzy popadli ostatnio w prezydencką niełaskę. Zorganizowana przez nich w centrum Mińska akcja nie miała jednak nic wspólnego z ubiegłotygodniową groźbą Łukaszenki, który zapewnił, że lekarze mający w planach wyjazd do Polski mogą pożegnać się z możliwością powrotu do kraju. Lekarze, pielęgniarki i pozostały personel medyczny wyszli na akcję, by wyrazić swoją niezgodę na przemoc ze strony władzy i siłowików. Ponad 50 z nich zatrzymano, kilkoro trafiło do aresztu Okrestino.

„W naszym szpitalu byliśmy świadkami efektów pracy, jaką władza wykonała nad obywatelami naszego kraju. Przeżywaliśmy to i mieliśmy do tego stosunek być może szczególnie emocjonalny. Mimo że minęło już trochę czasu i że władze proponują nam, by puścić to w niepamięć, wielu z nas, choć dotyka nas teraz epidemia, wciąż przeżywa tamte chwile. Chcemy więc wyrazić swoje zdanie na ten temat. Szkoda, że jest to postrzegane jako powód do naznaczenia nam kary administracyjnej" - mówił redakcji Tut.By chirurg Anton Błatun.