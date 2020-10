Kiedy Swiatłana Cichanouska niespodziewanie ogłosiła ultimatum dla Aleksandra Łukaszenki, domagając się jego ustąpienia do 25 października i w wypadku odmowy grożąc ogólnonarodowym strajkiem, większość ekspertów uznała to za desperacki, ryzykowny gest. Fala protestów wyraźnie opadała. Jeżeli w szczytowym momencie protestów nie udało się zorganizować strajków, to dlaczego miało to się udać teraz?

Jednak wydarzenia z niedzieli i poniedziałku pokazały, że na apel Cichanouskiej Białorusini znowu masowo wyszli na ulice. W Mińsku grubo ponad 100 tysięcy protestujących, w mniejszych miastach - tysiące, w miasteczkach - setki i dziesiątki. Protest uliczny wyraźnie złapał drugi oddech.