„Białoruską demokratyczną opozycję, uosabianą przez członków prezydium Rady Koordynacyjnej, inicjatywę odważnych kobiet oraz polityków i działaczy społeczeństwa obywatelskiego”, do nagrody im. Sacharowa nominowały trzy największe frakcje Parlamentu Europejskiego: Europejska Partia Ludowa, Partia Europejskich Socjalistów oraz grupa Odnowić Europę. Grupa Europejskich Konserwatystów i Reformatorów także chciała docenić białoruski protest, ale zgłosiła kandydaturę samej Swiatłany Cichanouskiej.

Trzecia nagroda dla Białorusinów

Prezydium Europarlamentu wybrało tę pierwszą propozycję. Radę Koordynacyjną tworzą była kandydatka na urząd prezydenta Swiatłana Cichanouska i jej mąż, bloger, Siarhiej Cichanouski, laureatka Literackiej Nagrody Nobla Swiatłana Aleksijewicz, aktywistki Maryja Kalesnikawa, Wieranika Capkała i Olga Kowalkowa, dyrektor Centrum Obrony Praw Człowieka „Wiasna” Aleś Bialacki, członek strajku Mińskiej Fabryki Traktorów Sergiej Dylewski, kandydat na urząd prezydenta z 2010 r. Nikołaj Statkiewicz oraz założyciel opozycyjnego kanału Nexta Stiepan Putiło.

Nagroda im. Sacharowa po raz trzeci powędrowała w ręce Białorusinów. W 2004 r. otrzymał ją Białoruski Związek Dziennikarzy, a w 2006 r. - Aleksander Milinkiewicz, ówczesny lider białoruskiej opozycji. W 2018 r. laureatem nagrody był ukraiński reżyser Ołeh Sencow, przetrzymywany wtedy w kolonii karnej w Rosji. W 2019 r. do nagrody nominowany był m.in. Aleksiej Nawalny.

Mandela i Marczenko pierwszymi nagrodzonymi

Nagroda im. Sacharowa za wolność myśli przyznawana jest od 1988 r. Ustanowiono ją, by upamiętnić radzieckiego uczonego, dysydenta, laureata Pokojowej Nagrody Nobla Andrieja Sacharowa. Przyznawana jest co roku osobom, które wniosły znaczący wkład w walkę o prawa człowieka na świecie. Kandydaci nominowani są do niej przez deputowanych Europarlamentu.

REKLAMA

Nagrodę wielokrotnie przyznawano tym, którzy byli prześladowani przez władze, nierzadko przebywając w czasie otrzymania wyróżnienia w więzieniu. Pierwszymi laureatami Nagrody im. Sacharowa zostali Nelson Mandela oraz radziecki dysydent Anatolij Marczenko.