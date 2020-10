Krytyczne słowa na temat polskich władz Joe Biden wypowiedział podczas czwartkowego spotkania z wyborcami w Filadelfii. - NATO jest narażone na pęknięcia. Widzimy, co się dzieje od Białorusi po Polskę i Węgry, i wzrost totalitarnych reżimów na świecie - mówił kandydat Demokratów.

- Obecny prezydent popiera wszystkich zbirów na świecie - dodał, wymieniając liderów Korei Północnej i Rosji.

Debatę, podczas której kandydat Demokratów zestawił Polskę z innymi reżimami, zorganizowała telewizja ABC News. W tym samym czasie Donald Trump odpowiadał na pytania w NBC News w Miami. - Wygrywamy. Wykonaliśmy wspaniałą pracę. To już się zbliża, nadchodzą szczepionki i terapie - mówił o pandemii koronawirusa Trump, który sam z powodu choroby wcześniej przebywał w szpitalu.

Donald Trump odpowiada Joemu Bidenowi

Poproszony przez PAP o komentarz do słów Bidena sztab Trumpa napisał: "Joe Biden ponownie jest wyraźnie zdezorientowany, gdyż Polska i Węgry to wolne, demokratyczne państwa, pracujące nad reformą instytucji o komunistycznej spuściźnie. Porównywanie Polski do Białorusi jest przejawem braku zrozumienia przez Bidena polityki zagranicznej, nie wspominając o obrazie dla Amerykanów polskiego pochodzenia".

"Prezydent Trump zajmował zdecydowane stanowisko przeciwko opierającym się na ucisku socjalistycznym dyktatorom przez cały okres sprawowania urzędu i będzie to kontynuował po uzyskaniu reelekcji" - czytamy w oświadczeniu przesłanym PAP przez rzeczniczkę kampanii amerykańskiego prezydenta Courtney Parellę.

Joe Biden krytykuje "strefy wolne od LGBT"

To kolejny raz, kiedy Biden skrytykował posunięcia przedstawicieli polskich władz. We wrześniu odniósł się do tzw. stref wolnych od LGBT. "Chcę jasno podkreślić: prawa LGBTQ+ to prawa człowieka - i nie ma miejsca na 'strefy wolne od LGBT' ani w Unii Europejskiej, ani nigdzie na świecie" - napisał na Twitterze. Nie wymienił wprawdzie Polski, ale do wpisu dołączył artykuł portalu ABC News, w którym wskazano Polskę.

"Strefy wolne od LGTB nie istnieją w Polsce. Twierdzenie zawarte w tweecie wiceprezydenta Joego Bidena oparte jest na nieprawdziwych informacjach medialnych" - odpowiedziała ambasada polska w Waszyngtonie.