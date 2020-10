W sierpniu i we wrześniu w samym Mińsku ofiarami brutalnych działań siłowików zostało co najmniej 1376 osób. Co trzeci pobity odniósł rany opisywane przez lekarzy jako „średniego i ciężkiego stopnia”. Ponad 600 mieszkańców białoruskiej stolicy zostało pobitych nie w czasie protestów, ale już po zatrzymaniu, w komendzie lub w areszcie Okrestino. Co najmniej trzy osoby zostały zgwałcone przez siłowików, jedna z nich była niepełnoletnia. Przeciwko siłowikom nie wszczęto ani jednego postępowania karnego.

11.10.2020, Mińsk, pacyfikacja protestów przez siłowików Fot. AP Białoruskie organy władzy państwowej nie publikowały statystyk, które pokazywałyby, na jaką skalę i z jaką brutalnością działali siłowicy pacyfikujący pokojowe protesty obywateli przeciwko sfałszowanym wyborom prezydenckim i dalszym rządom Aleksandra Łukaszenki. Dane o ofiarach gromadzili jednak pracownicy Komitetu Śledczego Białorusi. Dokumenty przekazali anonimowo rosyjskiej niezależnej redakcji Mediazona zajmującej się dziennikarstwem śledczym. Dokładna liczba ofiar siłowików jest niemożliwa do ustalenia – Komitet Śledczy posiada jedynie informację o osobach protestujących w Mińsku lub przebywających w aresztach Żodino i Okrestino, które zgłosiły się do szpitala lub wniosły do KŚ skargę. We wtorek Mediazona opublikowała na swojej stronie raport pt. „Pobity Mińsk”, w którym uwzględniła wszystkie dostępne informacje, m.in. tabele z krótką informacją o każdym przypadku pobicia protestujących oraz materiały potwierdzające stosowanie przez siłowików tortur. Celowali głównie w głowy Z raportu opracowanego przez Mediazonę wynika, że podczas akcji protestu siłowicy celowali przede wszystkim w młodych mężczyzn. Średni wiek rannego wynosi 31 lat, a najcięższych obrażeń doznali ci, którzy byli trafieni gumowymi kulami lub granatami hukowo-błyskowymi. REKLAMA Z otrzymanych z Komitetu Śledczego dokumentów wynika, że siłowicy podczas pacyfikacji protestów przy użyciu broni celowali głównie w głowy, klatki piersiowe i brzuchy protestujących. W ten sposób 10 sierpnia zginął Aleksandr Tarajkowski biorący udział w proteście przy stacji metra Puszkinska, który szedł w stronę oddziału OMON-u z podniesionymi rękami. Czytaj także: Cichanouska zapowiada strajki i blokady i stawia Łukaszence ultimatum Ciężkich obrażeń prowadzących do uszkodzeń mózgoczaszki i utraty oczu doznawali przede wszystkim ci, którzy zostali trafieni w głowę gumową kulą. Wiadomo także o licznych przypadkach przestrzelenia klatki piersiowej i płuc oraz żołądka i jelit. Nie mniej szkód powodowały obrażenia wywołane granatami hukowo-błyskowymi, masowo wykorzystywanymi podczas pierwszych dni protestów. Anonimowy ratownik służby medycznej objaśnia Mediazonie: „Granat, który był rzucony w tłum, wybuchał na wysokości bioder i niżej, ale rany szarpane powstawały w wyniku wybuchu na całym ciele. Odłamki w momencie wybuchu raniły głowy i twarze. Nie można ich traktować jako lżejsze od tych, które powodowały gumowe kule”. REKLAMA Na podstawie otrzymanych z Komitetu Śledczego i szpitali dokumentów Mediazona przywołuje przykłady osób, które doznały w ten sposób najpoważniejszych obrażeń: 30-letni mężczyzna stracił w wyniku wybuchu granatu prawą stopę, u 33-latka stwierdzono złamanie dolnej części kręgosłupa, jednemu z mężczyzn odłamek granatu przebił klatkę piersiową, co doprowadziło do powstania odmy opłucnowej. Setki innych trafiały do szpitali ze złamanymi kośćmi, żebrami, krwiakami i siniakami. Pobicia i gwałty w aresztach Jak opisują dziennikarze Mediazony, ponad połowa rannych była bita już po zatrzymaniu: w milicyjnych autobusach, w komendach milicji, w aresztach Okrestino i Żodino, czyli w sytuacjach, kiedy nie stawiali oporu ani nie stanowili zagrożenia dla siłowików. Większość z nich była bita wielokrotnie, czyli najpierw w milicyjnym autobusie, później w komendzie, a następnie – w areszcie. W niektórych przypadkach tortury trwały kilka dni. Z otrzymanych dokumentów wynika, że z Okrestino i komisariatów zatrzymani i aresztowani wychodzili z obrażeniami mózgoczaszki, siniakami na plecach, biodrach, łopatkach i pośladkach. Wstrząs mózgu zdiagnozowano u 200 osób. Zdjęcia i dokumentacja medyczna pozwalają stwierdzić, że najprawdopodobniej zatrzymani byli kładzeni twarzą do podłogi, po czym bito ich gumowymi pałkami zwanymi na Białorusi dubinkami. 11 października opozycyjny kanał NEXTA opublikował materiał, na którym widać, jak zatrzymani w areszcie pędzeni są wzdłuż szeregu siłowików, którzy bez przerwy okładają ich dubinkami. W areszcie Okrestino doszło co najmniej do trzech gwałtów na aresztowanych. 31-letni mężczyzna został hospitalizowany z krwotokiem i rozerwaniem odbytu oraz jelita, 29-letni z obrażeniami na skutek brutalnego stosunku analnego i krwotokiem, 17-latek – z uszkodzeniem jelita grubego. Bez litości dla kobiet i dzieci Statystyki zgromadzone przez białoruski komitet śledczy potwierdzają, że ofiarami siłowików byli nie tylko mężczyźni, ale także kobiety i dzieci. Wśród poszkodowanych znalazło się 24 niepełnoletnich. Jeden z nich, 17-letni Timur M., po pobiciu był w stanie wymagającym wprowadzenia go w stan śpiączki farmakologicznej. Z raportu wynika też, że kobiety były bite i torturowane na równi z mężczyznami, najstarszą pobitą była 72-letnia mieszkanka Mińska, której siłowicy złamali nadgarstek. Wbrew rządowej narracji i informacyjnej propagandzie głoszącej, że w akcjach protestu biorą udział wyłącznie „narkomani i alkoholicy”, wśród zatrzymanych jedynie niespełna 2 proc. było pod wpływem alkoholu. Nie znaleziono żadnych dowodów, z których wynikałoby, że ktokolwiek z protestujących był pod wpływem narkotyków. Czytaj także: Jak Łukaszenka z opozycjonistami rozmawiał. Kulisy "okrągłego stołu" w więzieniu KGB Przeciwko funkcjonariuszom struktur siłowych nie wszczęto ani jednego postępowania karnego. Kiedy pytam Andrieja Ostapowicza, byłego śledczego Komitetu Śledczego Białorusi, który na fali protestów przeszedł na stronę narodu, jak to możliwe, słyszę: „Nie ma takiej praktyki. Skoro mówią, że tego nie robimy, to nie robimy. Tam nie można powiedzieć: idźcie w cholerę, ja się zaraz tym zajmę. Jeśli tak powiesz, od razu po ciebie przyjadą”. Dla porównania: Centrum Ochrony Praw Człowieka „Wiasna”, niezarejestrowane oficjalnie na Białorusi, poinformowało, że przeciwko protestującym wszczęto co najmniej 350 spraw karnych. Najpowszechniej występującymi zarzutami są: „udział w zamieszkach”, „okazywanie sprzeciwu funkcjonariuszom struktur siłowych”, „chuligaństwo”, „zakłócanie porządku publicznego”.