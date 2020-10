– Prezydent jest bardzo dzielnym i męskim politykiem. Pokazał to, gdy przyszedł do więzienia śledczego – powiedział Aleksander Waskresieński, były koordynator sztabu wyborczego opozycyjnego kandydata na prezydenta Wiktora Babaryki w jednej z dzielnic Mińska, i dodał, że niespodziewane pojawienie się w więzieniu Łukaszenki wywołało w nim efekt podobny do wybuchu bomby jądrowej.

– Teraz chce prowadzić biznes. W Parku Wysokich Technologii stworzone zostały wszystkie warunki dla pracy w sferze IT – mówił z kolei kierownik białoruskiego biura amerykańskiej firmy informatycznej PandaDoc Dzmitry Rabcewicz.