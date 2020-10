Protesty na Białorusi, zamieszki i obalenie władzy w Kirgistanie, wojna pomiędzy Azerbejdżanem a Armenią o Górski Karabach – ostatnie tygodnie na postradzieckim obszarze były naprawdę gorące. Chociaż każdy z wymienionych wyżej konfliktów ma głębokie wewnętrzne przyczyny, każdy nabrzmiewał od wielu lat, łączą je wszystkie geografia – chodzi o postradzieckie kraje - i polityka - wszystkie są traktowane przez Kreml jako obszar jego interesów.

Kirgistan, Białoruś i Armenia należą do putinowskiego sojuszu wojennego ODKB, który pełni funkcję swoistej alternatywy dla NATO. Są w nich zlokalizowane rosyjskie bazy wojskowe. Mińsk, Biszkek i Erywań mają w świecie tradycyjnie opinię stolic przyjaznych Rosji. Dlatego próba wymiana skorumpowanych elit i na Białorusi, i w Kirgistanie jest natychmiast przedstawiana przez część rosyjskich mediów jako spisek Zachodu przeciwko Rosji.

- Wydarzenia w Kirgistanie domykają łańcuch otaczający Rosję. Każdy scenariusz, czy to majdan, czy to nowe wybory, prowadzi do amerykańskiego rewanżu w Azji Środkowej - pisze portal rosyjskiego Instytutu Międzynarodowych Strategii Politycznych i Ekonomicznych.

Teoria domina

Podobne teorie rozpowszechniane są przez różne media, począwszy od związanych z Kremlem portali przez popularne dzienniki typu „Komsomolskaja Prawda” po talk-show w państwowej telewizji. Wszystkie te konflikty - na Białorusi, w Górskim Karabachu i Kirgistanie - są traktowane jako jeden ciąg.

REKLAMA

Po wydarzeniach arabskiej wiosny, kiedy nagle zaczęły padać autorytarne reżimy w krajach arabskich, teoria domina, czyli kolejno przenoszących się z państwa do państwa kolorowych rewolucji, jest niezwykle popularna w środowisku prokremlowskich ekspertów. W tej spiskowej teorii jest jeden ośrodek siły - albo szeroko rozumiany Zachód, albo głęboko zakonspirowany spisek wewnątrz Zachodu nazywany „deep state”, czyli „głębokie państwo”. To właśnie on, tocząc wojnę o zwiększenie wpływów w świecie, dąży do osłabienia Rosji, by ostatecznie ją podbić.

Choć na poparcie tej teorii brak jakichkolwiek poważnych dowodów i nie wytrzymuje ona żadnej bezstronnej analizy, jest ona popularna i ma wpływ na politykę Kremla.

Następna będzie Rosja?

Kremlowscy stratedzy głowią się teraz, gdzie nastąpi kolejne uderzenie „głębokiego państwa”. W Mołdawii, gdzie 1 listopada mają się odbyć wybory prezydenckie i prorosyjski prezydent Igor Dodon może stracić swój fotel na rzecz prozachodniej Mai Sandu? Czy w Tadżykistanie, gdzie rządzący od 26 lat autorytarny prezydent Emomali Rahmon w najbliższą niedzielę będzie po raz piąty ubiegał się o fotel prezydenta? A jeżeli nie Tadżykistan, to może wystrzeli w Kazachstanie czy Uzbekistanie, gdzie gospodarka ma problemy w związku ze spadkiem cen ropy i skutkami pandemii? Jednak wszystko to ma być jedynie przygotowaniem do wielkiej bitwy o Rosję.

- W Kirgistanie zachodnie służby specjalne przetestowały plan przewrotu w Rosji – twierdzi rosyjska telewizja Cargrad.

- Bardzo dziwne podobieństwa, czyżby ktoś specjalnie rozpalał konflikty w państwach ODKB? – zastania się „Komsomolskaja Prawda”.

REKLAMA

Próba obalenia rosyjskiej władzy według tych teorii ma nastąpić podczas najbliższych wyborów parlamentarnych, czyli już jesienią następnego roku. Właśnie wtedy "głębokie państwo” ma zaatakować Rosję i odpalić rosyjski majdan.

Ogon macha psem

W ciągu ostatnich lat Kreml sięgał po spiskowe teorie w celach propagandowych wiele razy, dlatego zwolenników takiego punktu widzenia jest wśród odbiorców rosyjskich mediów wielu. Jednak Władimir Putin nie ma wyłączności na formułowanie podobnych teorii.

Umiejętne granie na tych fobiach po mistrzowsku opanował na przykład Aleksander Łukaszenka, który w trakcie ostatnich trzech miesięcy trzykrotnie radykalnie zmienił oficjalny przekaz. Za każdym razem nie miał dowodów, ale nie przeszkadzało mu to w stawianiu odważnych tez. Najpierw w trakcie kampanii walczył z rosyjskim spiskiem, budząc sympatię u części omamionych przez białoruską propagandę zachodnich dyplomatów, by w wieczór wyborczy wypowiedzieć wojnę już innemu, tym razem polsko-litewskiemu spiskowi mającemu na celu odsunięcie go od władzy.

Nie był to ostateczny zwrot akcji. W momencie kiedy zabrakło mu sił na samodzielne stłumienie białoruskich protestów i musiał prosić o pomoc Władimira Putina, głównym ośrodkiem destabilizującym Białoruś natychmiast stały się Stany Zjednoczone i sławne „głębokie państwo”. Białoruś była w tej wielkiej grze tylko epizodem, a chodzić miało o Moskwę i Kreml. USA na Białorusi miały testować „broń” i przymierzać się do walki o Rosję.

Początkowo Kreml próbował ignorować podobne, ewidentnie obliczone na wywołanie w rosyjskiej elicie sympatii do Łukaszenki, teorie. - Mamy różny system polityczny i to są różne państwa - skwitował je rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow.

Jednak wybuch niepokojów w kolejnych krajach i uczucie zagrożenia, które potęgują one u Putina, powodują, że walka z zachodnim spiskiem i „głębokim państwem” ma spore szanse stać się wytłumaczeniem tego, co będzie się działo w kolejnych miesiącach na postradzieckim obszarze.