- Białoruskie doświadczenie w walce z koronawirusem jest dla świata bezcenne - powiedział w czwartek Aleksander Łukaszenka na specjalnej naradzie poświęconej sytuacji epidemiologicznej w kraju. Tym razem trzeba przyznać mu racje. Białoruski sposób reagowania na COVID-19 rzeczywiście jest unikalny.

Jeżeli wierzyć białoruskiemu ministerstwu zdrowia, to tutejsza mutacja koronawirusa ma wyjątkowe właściwości. Koronawirus pojawia się bowiem tylko tam, gdzie polityczny interes ma Aleksander Łukaszenka.

Wiecowanie dla wybranych

W Grodnie opozycja próbowała otrzymać pozwolenie na przeprowadzenie wiecu i takiego pozwolenia nie dostała. Powód – pandemia koronawirusa, zgromadzenie dużej liczby ludzi w jednym miejscu przyczyni się do rozprzestrzenienia się choroby. W tym samym czasie bez żadnego problemu pozwolenie na demonstrowanie dostają prołukaszenkowskie grupy, a zorganizowana 3 lipca wielka defilada i uroczyste obchody Dnia Niepodległości Białorusi, które zgromadziły dziesiątki tysięcy ludzi, nie spowodowały nawet minimalnego wzrostu zachorowań. Dlaczego? Bo to nie leżało w interesie organizatora, czyli Aleksandra Łukaszenki.

Z powodu koronawirusa ograniczono też adwokatom możliwość spotykania się z przebywającymi w areszcie klientami. Oczywiście śledczych i prokuratorów koronawirus nie atakuje, dlatego działania śledcze mogą oni prowadzić bez żadnych przeszkód. Podobnych przykładów wybiórczego rozpowszechniania się COVID-19 jest na Białorusi więcej.

Cudów nie ma

W ostatnich tygodniach pytania o koronawirusa na Białorusi powracają z regularną częstotliwością. Nic dziwnego, skoro człowiek widzi w telewizyjnych wiadomościach protesty, wielotysięczne tłumy ludzi i zadaje sobie pytanie, jak to wpływa na sytuację epidemiczną. Czyżby na Białorusi nie było koronawirusa? A może te ograniczenia wprowadzone w wielu krajach UE są przesadą?

Jeżeli popatrzymy na oficjalną statystykę, to rzeczywiście mamy do czynienia z białoruskim cudem. Od początku epidemii zachorowało niewiele ponad 80 tys. osób, a zmarło 807. Tak niska śmiertelność jest jednym z najlepszych wyników w świecie. Do Łukaszenki, autora białoruskiego sposobu na zwalczanie koronawirusa, powinna więc stać kolejka zagranicznych przywódców z pytaniami o to, jak dążyć do osiągniecia tak cudownych wyników.

Jednak nikt nie stoi. Dlaczego? Bo cudów na Białorusi nie ma. Świat zdaje sobie sprawę, że dane o zachorowaniach i zgonach na COVID-19 podawane przez ministerstwo zdrowia mają z rzeczywistością tyle wspólnego, ile ma z nią zwycięstwo wyborcze Łukaszenki ogłoszone przez Centralną Komisję Wyborczą.

Według oficjalnych danych o śmiertelności przekazanych przez ministerstwo do ONZ i dzięki temu poznanych przez białoruską opinię publiczną tylko w ciągu drugiego kwartału 2020 r. liczba zmarłych jest o ponad 5,5 tys. większa niż średnia krajowa za ostatnie pięć lat. Jest oczywiste, że taki wzrost ma jedną przyczynę - jest to część białoruskich ofiar koronawirusa. Ich ogólna liczba jest na razie niemożliwa do oszacowania, jest jednak oczywiste, że ostateczna cena, jaką białoruskie społeczeństwo zapłaci za łukaszenkowskie eksperymenty w walce z koronawirusem, będzie bardzo wysoka.