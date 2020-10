Drastycznego ograniczenia liczby polskich i litewskich dyplomatów na Białorusi domagał się od Warszawy i Wilna białoruski MSZ.

- W związku z jednoznacznie destrukcyjną działalnością prowadzoną przez te państwa zaproponowano im, by do 9 października dostosowali się do parytetu z białoruskimi placówkami dyplomatycznymi w tych krajach - oświadczył rzecznik prasowy MSZ Białorusi Anatol Hłaz.

Wilno odmawia odesłania dyplomatów

Oznacza to, że polskich dyplomatów na Białorusi ma być tyle samo, ile białoruskich w Polsce. Dostosowanie się do tego warunku wiąże się z powrotem 32 dyplomatów do Polski i 11 na Litwę.