- Mój mąż przebywa w nieludzkich warunkach w izolatorze [tymczasowy areszt] Żodzino - mówi w emocjonalnym nagraniu wideo Daria Łosik.

Igor Łosik został zatrzymany 25 czerwca. Przeszukawszy jego mieszkania w Baranowiczach, funkcjonariusze skonfiskowali laptop, komputer i telefon. Jeszcze tego samego wieczora został oskarżony o organizację masowych zamieszek i udział w nich.

Znany bloger i dziennikarz był administratorem kanału "Białoruś głównego mózgu" w komunikatorze Telegram, poświęconego tematyce społeczno-politycznej.

Piwniczny izolator

Wciąż przebywa w Żodzinie, ok. 57 km od Mińska. O tym, jakie panują tam warunki, jakiś czas temu opowiedziała jego żona Daria w nagraniu wideo dla białoruskiej redakcji Radia Swoboda. Według jej relacji Igor przebywa "w próżni informacyjnej"; więzienni funkcjonariusze grożą mu i zastraszają, wymuszając zeznania na temat jego działalności i poczynań innych opozycjonistów oraz fałszywe oskarżenia.

REKLAMA

Cela jest ulokowana w piwnicznym pomieszczeniu, jej rozmiary nie pozwalają na zrobienie nawet kilku kroków, można jedynie siedzieć lub stać. W ciągu dnia zabrania się leżenia - pod groźbą karceru. Toaleta to kamienna dziura w podłodze, jest tuż przy okienku do podawania jedzenia. Spłuczka praktycznie nie działa, zlew uszkodzony, okno zakryte blachą.

27 września Igorowi dokooptowano współwięźnia z wszawicą, nie poddano go dezynfekcji.

Chociaż jest tam zimno i wilgotno, nie wolno było mieć ciepłych rzeczy. Strażnicy mówili, „że jeszcze nie sezon na nie”.

REKLAMA

- Któregoś dnia przyniosłam mu kurtkę na podszewce. Powiedzieli, że w tym momencie jest za ciepło. Ale przecież człowiekowi może być zimno niezależnie od miesiąca. Więc dlaczego Igor miałby marznąć – mówi zrozpaczona Daria. - Dopiero niedawno włączyli ogrzewanie.

Wszyscy cierpimy z powodu rozłąki

- Napisało do mnie mnóstwo ludzi, proponując pomoc - opowiada Daria Łosik, z którą spotykam się w centrum Baranowicz. - Najważniejsze, żeby nasza niespełna dwuletnia Paulina była bezpieczna. Staram się ją chronić, żeby się nie bała, żeby przynajmniej ona miała normalne życie.

O córce Daria mówi ze szczególnym przejęciem: - Jest przecież małą dziewczynką i nie rozumie, czym jest więzienie. Nie potrafię wyjaśnić, gdzie przebywa ojciec. Była bardzo zdenerwowana w pierwszych dniach po jego aresztowaniu. Widziała, jak został zatrzymany. Jak zamaskowani milicjanci schodzili z nim po schodach, jak pobiegłam za nimi. Ciągle potem chodziła po domu i mówiła: „Tata, ku-ku”. Odpowiadałam: „Taty nie ma w domu”

Gdy Daria mówi o córce, jej oczy wypełniają się łzami: - Igor jest wspaniałym ojcem, bardzo związanym z Pauliną. A ona bierze mój telefon z fotografią Igora na tapecie i patrzy nań 20 minut, powtarzając „tato, tato”.

Daria nieustannie wysyła mu nowe zdjęcia córki i opisuje, jak dziecko rośnie.

- Jego nastrój to huśtawka - mówi Daria. - Próbuje myśleć pozytywnie, ale widać, że jest rozklejony. Z trudem znosi izolację. Nie rozumie, dlaczego został zatrzymany, i to na tak długo. Nie może już znieść dalszego rozstania z nami. W jednym z listów napisał, że źle śpi, często się budzi, nie ma apetytu. Wszyscy cierpimy z powodu rozłąki.

Chciałabym go zastąpić w celi

Po aresztowaniu Igora codzienne życie jego bliskich całkowicie się zmieniło, beztroskę zastąpiły obawy i niepewność. W wolnych chwilach Daria pisze do męża listy, na które nie ma odpowiedzi przez kilka tygodni. Co tydzień jeździ też do izolatora (miejsce tymczasowego aresztu) w Żodzinie.

- Przyjmowanie paczek od godz. 8 do 15.30, przerwa od 13 do 14, oprócz niedziel i poniedziałków. Leki w czwartek - powtarza z pamięci Daria.

- Wciąż myślę o Igorze, bardzo się o niego martwię. Chciałabym go nawet zastąpić w celi, ale, niestety, nie jest to możliwe...

Lista więźniów się wydłuża

Oficjalnie Białoruś przyznaje się do 101 więźniów politycznych. Są wśród nich m.in. politycy Mikałaj Statkiewicz i Paweł Seweryniec, członkowie Rady Koordynacyjnej (powołanej przez przebywającą na emigracji przywódczynię opozycji Swiatłanę Cichanouską) Maryja Kalesnikawa, Maksim Znak, Lilija Ułasawa, eksbankier Wiktar Babaryka (był rywalem Aleksandra Łukaszenki w wyborach prezydenckich) i jego syn Eduard, politolog Witalij Szklarow, bloger Siarhiej Cichanouski oraz wielu innych aktywistów i zwykłych obywateli.

Demonstracje i strajki nie ustają

Na Białorusi nadal trwa ogólnokrajowy strajk ogłoszony 26 października przez przywódczynię opozycji Swiatłanę Cichanouską.

Jak powiedział białoruskiej agencji informacyjnej BelaPAN przewodniczący Białoruskiego Kongresu Demokratycznych Związków Zawodowych Aleksander Jaroszuk, „strajki włoskie [formalne wypełnianie obowiązków służbowych]” mają miejsce w większości przedsiębiorstw przemysłowych (m.in. w MAZ-ie, który produkuje samochody ciężarowe, autobusy i trolejbusy oraz w Mińskich Zakładach Elektrotechnicznych). Natomiast strajk w klasycznej formie trwa w zakładzie Grodno Azot.

Akcje protestacyjne mają miejsce również w placówkach oświatowych. Z tego powodu z kilku uczelni (Białoruski Narodowy Uniwersytet Techniczny, Państwowy Uniwersytet Informatyki i Radioelektroniki, Akademia Sztuk Pięknych, Białoruski Państwowy Uniwersytet Medyczny) skreślono dotąd 138 studentów. Represjom poddawani są również wspierający strajki wykładowcy - według BelaPAN od początku września zwolniono 15 osób (w tym 10 w ostatnim tygodniu).

1 listopada w Mińsku miał miejsce marsz przeciwko terroryzmowi. Według obrońców praw człowieka zatrzymano około 286 osób, w tym dziennikarzy.

Z kolei 2 listopada ulicami mińska przeszedł marsz emerytów i lekarzy. Według rosyjskiej agencji informacyjnej TASS za uczestnictwo w niedozwolonym proteście zatrzymano 25 osób. Następnego dnia o poranku w stolicy miała miejsce akcja solidarności z pracownikami medycznymi zatrzymanymi podczas innych demonstracji.