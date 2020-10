Za głównych wrogów na Białorusi uważane są Polska, Litwa i Ukraina, czyli państwa, które dokonały desowietyzacji, usunięcia pomników komunistycznych i symboli i odrzuciły obowiązkową w czasach sowieckich moskwocentryczną i rusofilską wersje swojej historii.

"Polska to państwo-bękart, państwo-brzydal, gorsza jest tylko Ukraina", - napisał na swoim Facebooku Maksim Osipau jeden z czołowych publicystów reżimowej gazety „Sowietskaja Biełorussija”, komentując m.in politykę Polski i jej stosunek do sowieckiej spuścizny.

Był rok 2017, trwały próby podjęcia dialogu politycznego pomiędzy Warszawą a Mińskiem, jednak nawet wtedy rzeczywisty stosunek do Polski czasem przebijał się przez tworzona zasłonę dymną białoruskiej propagandy. Teraz, kiedy Polska i Litwa ogłoszone zostały przez Aleksandra Łukaszenkę największymi wrogami Białorusi, nikt z propagandystów nie musi już ukrywać swojego rzeczywistego stosunku do tych państw.

Właśnie w tym kontekście należy rozpatrywać ostatnią propagandową inicjatywę reżimowych telewizji. Telewizja „Białoruś 1”, emitując reportaż o Litwie, podpisuje ją teraz „była sowiecka republika Litwa”, telewizja CTV przedstawia Polskę jako „byłą Polską Republikę Ludową”, a Ukrainę jako „byłą Ukraińską Sowiecką Socjalistyczną Republikę”. Jest to uszczypliwość propagandystów, jednak stoi za nim przekonanie o własnej moralnej wyższości.

Białoruski reżim traktuje siebie jako ostatniego obrońcę sowieckiej spuścizny, przysłowiowego ostatniego żołnierza sowieckiego imperium, który nadal walczy, gdy wszyscy inni już się poddali i zdradzili. Właśnie o sowieckiej spuściźnie Polski, Litwy i Ukrainy i ich zdradzie ideałów ma przypominać białoruskim widzom takie, a nie inne podpisywanie tych państw przez reżimowe telewizje.

Wzór pułkownika Bałaby

Ten przekaz nie jest niczym nowym. W moskwocentrycznym świecie, każdy, kto nie jest z Moskwą, staje się zdrajcą.

Nie są to tylko puste debaty o historii, w aparacie siłowym mają one bezpośrednie przełożenie na dzień dzisiejszy. Pułkownik Dzmitry Bałaba, dowódca mińskiego OMON-u, szczyci się tym, że na początku swojej kariery pracował razem z byłymi funkcjonariuszami wileńskiego OMON-u, którzy w 1991 roku bronili na Litwie władzy radzieckiej. To właśnie oni mieli uczyć Bałabę podstaw zawodu milicjanta.

Na Litwie byli sowieccy OMON-owcy są traktowani jako przestępcy, na Białorusi są bohaterami dzielnie broniącymi sowieckiej ojczyzny. Nie ma się więc co dziwić, że wychowani przez pułkownika Bałabę na takich wzorcach mińscy OMON-owcy są gotowi wykonać każdy rozkaz przełożonych.