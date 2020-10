Łukaszenka nie wskazał nazwisk dyplomatów, którzy muszą opuścić Białoruś. Zażądał po prostu zmniejszenia liczebności załóg polskiej i litewskiej misji zagranicznej. Rzecznik prasowy białoruskiego MSZ Anatol Hłaz uzasadniał decyzję "jednoznacznie destrukcyjną" aktywnością Litwy i Polski.





Reakcja Mińska na nałożone dziś przez Unię Europejską sankcje wizowe wobec 44 członków białoruskiego aparatu państwowego wydaje się być nieproporcjonalna.

W 2011 roku po sfałszowanych wyborach prezydenckich i aresztowaniu w wieczór wyborczy około 800 politycznych przeciwników sankcje wprowadzone przez Unie Europejską wobec Białorusi obejmowały ponad 200 białoruskich urzędników, wśród których był Aleksander Łukaszenka i jego synowie Wiktar i Dzmitryj i cała śmietanka polityczna reżimu, w tym przyboczni oligarchowie. Wprowadzone zostało też było embargo na dostawy do Białorusi broni i materiałów, które mogą być wykorzystywane dla wewnętrznych represji.

Na tym tle ogłoszona wczoraj przez Unię lista 44 nazwisk, wśród których dominują oficerowie służb specjalnych i na której nie ma nie tylko samego Aleksandra Łukaszenki, ale też prawie nikogo z politycznej czołówki reżimu. jest o wiele łagodniejszą karą, niż Mińsk mógł się spodziewać po gwałtach, torturach i trwającym już od ponad 7 tygodni niebywałym rozlewie represji politycznych na Białorusi.

Demonstracja słabości

Można się pokusić o tezę, że to właśnie ostrożna decyzja Brukseli została odczytana w Mińsku jako niegotowość do trwałego i twardego konfliktu. Demonstracja słabości zachęciła dyktatora do ostrej reakcji.

Sposób rozwiązywania konfliktu – podbijanie stawek i dążenie do przekonania przeciwników, ze mają do czynienia z kamikadze – to jest firmowy styl Aleksandra Łukaszenki.

– Zachodni politycy nie mają jaj – powiedział kiedyś w jednym z wywiadów w przypływie szczerości.

Oznacza to, że zachodni politycy w jego ocenie są mięczakami, których trzeba zastraszać. Zresztą zastraszanie jest według Łukaszenki dobre na każdego. Ostatnio zagrał tak 9 sierpnia – kiedy w ciągu trzech dni eskalował przemoc, spodziewając się, że uda się w ten sposób zastraszyć protestujących przeciwko fałszerstwom wyborczym Białorusinów.

Z Białorusinami nie udało. Protest trwał nadal i po trzech dniach eskalacji i wykorzystaniu wszystkich argumentów poza strzelaniem ostrą amunicją Łukaszenka został zmuszony do zrobienia ryzykownego w tamtej sytuacji kroku w tył.

Dlaczego go wykonał? Bo wbrew tworzonemu wizerunku, mimo wymachiwania kałasznikowem nie jest on wcale kamikadze. W tym jego dziwacznym dla zachodniego obserwatora zachowaniu zawsze widać zrozumiałą w postsowieckim kręgu kulturowym logikę i racjonalność.

Dziś Łukaszenka jest szczerze przekonany, że z Unią Europejską należy rozmawiać ostro, że należy Brukselę szokować, należy być dla niej nieprzewidywalnym, należy sprawić by Zachód myślał: „Łukaszenka oszalał”. Wtedy zachodni dyplomaci chętniej będą słuchać dobrze wychowanych i świetnie mówiących po angielsku ludzi szefa białoruskiego MSZ Uładzimira Makieja, którzy będą przekonywali: „sankcje nie działają”, „przynoszą efekt inny od zamierzonego”, „szkodzą Białorusinom”, „pomagają Moskwie przejmować kontrole nad Białorusią”, „postawmy raz jeszcze na powolny progres i ewolucję”.

To jest sygnał, który Łukaszenka, dziś eskalując napięcie, chce przekazać Brukseli.

Dlaczego atakowane są Polska i Litwa

Jest jeszcze jedna ważna kwestia. Aleksander Łukaszenka nie czuje się na siłach by walczyć od razu z całą Unią Europejską, dlatego nie karze wszystkich państw, które uchwaliły sankcje. Woli spróbować wewnętrznie rozegrać UE, uderzyć wybiórczo, w tych, którzy są najbardziej aktywni.

Od momentu rozpoczęcia konfliktu politycznego właśnie Polska i Litwa zostały ogłoszone największymi wrogami. Dlatego kierunek głównego uderzenia jest naturalną konsekwencją wszystkich działań propagandowych podejmowanych po 9 sierpnia. Jednak retorsje nie wynikają ze stosunków dwustronnych. Polska i Litwa są karane jako członkowie Unii Europejskiej, którzy zagłosowali na unijnym szczycie tak samo, jak wszystkie inne kraje.

Właśnie dlatego teraz Unia Europejska powinna zademonstrować swoja jedność. Reakcja na wydalenie polskich i litewskich dyplomatów powinna być wspólna i powinna być całkiem adekwatna do tego, co robi Łukaszenka. Jak pokazało 26 lat jego rządów, dobrze rozumie on stanowczość i konsekwencję.