W końcu Unia Europejska uzgodniła sankcje wizowe wobec około 40 białoruskich oficjeli. Na „czarnej liście” unijnej persona non grata próżno jednak szukać Aleksandra Łukaszenki. Zdaniem prezydenta Francji Emmanuela Macrona decyzja o nieobjęciu go sankcjami ma głęboki sens, ponieważ Unia nie chce przekreślać możliwości dialogu z oficjalnym Mińskiem. Jakiego dialogu, skoro Łukaszenka wielokrotnie mówił, że żadnego dialogu z UE prowadzić nie zamierza?

Sankcje wizowe wprowadzone wobec kilkudziesięciu białoruskich urzędników zaangażowanych w represje albo w fałszowanie wyborów to tylko gest, który nie będzie miał wielkiego znaczenia. Oficjalnie Mińsk będzie się oburzał i prężył muskuły, ale niewątpliwie odetchnął z ulgą. Jest to bowiem wyraźny znak, że na poważne kroki Unia się nie zdobędzie.

Po co więc ta lista Unii? Sankcje są jedynie listkiem figowym, który ma przykryć niegotowość Brukseli do poważnych działań w kwestii Białorusi. Europejscy politycy nie mogą zignorować przemocy i represji na Białorusi, bo działań od nich oczekują przede wszystkim zachodnie społeczeństwa zszokowane obrazem przemocy na ulicach białoruskich miast. Unia musi więc zrobić coś w tej sprawie. I to „coś” zostało właśnie zrobione. Zakaz dla około 40 osób ma po prostu uspokoić europejskie sumienia.

Sankcje kontra marchewka Łukaszenki

Sankcje mogłyby złagodzić represyjną politykę reżimu, musiałyby jednak zostać zastosowane na dużo szerszą skalę i objąć szeregowych wykonawców poleceń: pałujących obywateli na ulicach miast, stosujących tortury w aresztach, fałszujących wyniki wyborów w swoich komisjach.

Białorusini mają najwięcej w świecie wiz Schengen w przeliczeniu na 100 tys. obywateli. Wyjazdy za zachodnią granicę przed pandemią były niezwykle popularne – zarabiający grubo ponad średnią krajową urzędnicy i siłowicy przyzwyczaili się do nich. Sankcje wizowe mogłyby więc istotnie wpływać na zachowanie się poszczególnych wykonawców.

Jednak w tę stronę Unia iść nie zamierza. Zastosowanie sankcji wobec wąskiego kręgu wpływowych i bogatych oficjeli jest oczywiście dla nich nieprzyjemne, ale nie pociągnie za sobą żadnych skutków politycznych. Marchewka, w postaci władzy, wpływów i pieniędzy, którą dla tej elity ma Łukaszenka, jest znacznie większa niż pokusa podróży do Europy.

Na dodatek dumne znoszenie przez czołowych urzędników sankcji wizowych jest traktowane jako dowód na ich lojalność wobec Aleksandra Łukaszenki. No i tradycyjnie to właśnie osoby z sankcyjnych spisów będą reprezentować Białoruś na posiedzeniach międzynarodowych organizacji i w związku z tym będą mogły w tym konkretnym celu wjeżdżać na teren UE. To taka drobna nagroda dla lojalnych urzędników i zagranie przez Aleksandra Łukaszenkę na nosie Unii Europejskiej.

Dialog tylko po zdławieniu protestów

Mińsk może się zgodzić w końcu na dialog przy pośrednictwie OBWE, ale przedtem musi mocno przykręcić śrubę wewnątrz Białorusi i zdławić protesty. Gdy na ulice białoruskich miast powróci strach i Łukaszenka uzna, ze już w pełni kontroluje sytuację kraju, wtedy spojrzy przychylniejszym okiem na idee zgłaszane przez prezydenta Francji. Zwłaszcza że już wcześniej Łukaszenka wielokrotnie radził sobie z zachodnimi mediatorami.

Mińsk oczywiście zdoła zademonstrować umiarkowany progres, z którego tak naprawdę nic nie wyniknie. W końcu już dwa razy - w latach 2008-10 i 2013-20 - podobne zagrania Łukaszence się udawały i bezkarnie wodził on zachodnich naiwniaków za nos, więc - jak to się mówi - do trzech razy sztuka.

Polityczne morderstwa

Mińsk ma też doświadczenie w omamianiu OBWE. W 1998 roku w Mińsku rozpoczęła pracę Konsultacyjno-Obserwacyjna Misja OBWE. Założenia były podobne: pomagać w demokratyzacji Białorusi poprzez dialog władzy i opozycji. Odbywały się spotkania, nawet przy pośrednictwie OBWE był prowadzony dialog białoruskich urzędników i przedstawicieli opozycji. Podpisano zobowiązania.

Sęk w tym, że żadne z tych zobowiązań nie zostało przez władze wykonane, a niecały rok po rozpoczęciu pracy misji na Białorusi odbyło się pierwsze porwanie. Zaginął lider opozycji gen. Jurij Zacharenka. Dziś wiemy, że gen. Zacharenka został zamordowany przez białoruski „szwadron śmierci” złożony z funkcjonariuszy resortów siłowych. Za jego organizację podejrzewany jest Wiktor Szejman, osoba z najbliższego otoczenia prezydenta Łukaszenki.

Potem były kolejne porwania i kolejne ofiary. Jak widać, prowadzenie dialogu wcale nie musi krępować rąk reżimowi. Chciałoby się wierzyć, że ten, kto ponad 20 lat później chce rozpocząć kolejne rozmowy z Łukaszenką o demokratyzacji, wyciągnął wnioski z tej historii.