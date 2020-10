Sankcjom wobec członków białoruskiego reżimu, którzy doprowadzili do sfałszowania wyborów prezydenckich w tym kraju, a następnie tłumienia pokojowych demonstracji, poświęcony był specjalny, czwartkowy szczyt w Brukseli. W piątek rano europejscy przywódcy doszli do porozumienia - sankcjami zostanie objętych ok. 40 współpracowników prezydenta Aleksandra Łukaszenki.

- Postanowiliśmy dzisiaj wprowadzić sankcje - powiedział dziennikarzom Charles Michel, przewodniczący Rady Europejskiej, po zakończeniu szczytu. - To bardzo ważne, że wdrażamy w życie to, o czym zdecydowaliśmy kilka tygodni temu, i że wysyłamy sygnał, że jesteśmy wiarygodni.