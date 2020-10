Od środy w cieszącym się ponurą sławą areszcie przy ulicy Akreścina w Mińsku znajduje się 37-letnia Alena Leuczanka jedna z najbardziej znanych i lubianych białoruskich koszykarek. Współautorka największego jak dotychczas sukcesu białoruskiej koszykówki – brązowego medalu na mistrzostwach Europy w 2007 roku. Polscy kibice mogą ją pamiętać z występów w Gorzowie i Wiśle. W szeregach tego ostatniego klubu w 2011 r. Leuczanka została mistrzynią Polski.

Dlaczego słynna koszykarka wylądowała w areszcie? Po prostu brała udział w akcjach protestu, co zgodnie z białoruskim prawem jest wykroczeniem. Razem z setkami tysięcy innych Białorusinów uczestniczyła w manifestacjach przeciwko fałszerstwom wyborczym i milicyjnej przemocy i otwarcie mówiła to, co myśli. Między innymi o torturach w areszcie przy ulicy Akreścina, gdzie teraz sama się znajduje.