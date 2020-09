W jednym ze znanych i często przywoływanych w latach łukaszenkowskiej dyktatury kawałów o Białorusinach i Ukraińcach wszystko kręci się dookoła gwoździa wbitego w krzesło. Siada Ukrainiec i od razu podskakuje i ze wściekłością przewraca krzesło: Co za skandal! Co za dureń to zrobił!– krzyczy. Siada Białorusin i... siedzi. – A może to tak powinno być? – zastanawia się i cierpi.

Ile jednak można wytrzymać, siedząc na gwoździu? Pytanie o to, gdzie leży kres cierpliwości białoruskiego społeczeństwa, przez lata pozostawało bez odpowiedzi. Kolejne ograniczenia wolności, kolejne ekstrawaganckie wypowiedzi, kolejne wybryki Aleksandra Łukaszenki zdawały się nic nie zmieniać, obywatele znosili wszystko i pozostawali posłuszni i lojalni wobec przywódcy.