Siłowicy znów stosowali nieuzasadnioną przemoc wobec pokojowo protestujących Białorusinów, którzy wyszli na ulice, by wyrazić swoją niezgodę i sprzeciw wobec dalszych rządów Łukaszenki, prezydenta „wybranego” w sfałszowanych wyborach 9 sierpnia. Wiele osób zostało rannych, setki zatrzymano i aresztowano.

Uroczystość inauguracji prezydenta Aleksandra Łukaszenki, 23 września 2020. Andrei Stasevich / AP

Do akcji protestów już w godzinach popołudniowych przygotowywała się w środę cała Białoruś.

Niezależny portal TUT.by informował, że wielu jego czytelnikom pozwolono zakończyć zajęcia na uczelniach oraz pracę wcześniej niż zazwyczaj (podobnie było w sierpniu, podczas pierwszych, najbardziej brutalnie pacyfikowanych akcji protestu, wtedy również biura, kawiarnie, a nawet sklepy zamykano na kilka godzin przed czasem, by umożliwić ludziom powrót do domu, zniechęcić do udziału w demonstracjach, a uciekającym przed siłowikami protestującym uniemożliwić schronienie się w miejscach publicznych.

Białorusini nazwali środę „dniem szczurzej koronacji”. Z tego powodu wielu demonstrantów włożyło na głowy papierowe korony.

W Mińsku akcję rozpoczął marsz kobiet, później dołączyli do nich inni mieszkańcy stolicy. Jednak bardzo szybko - w okolicach tzw. steli, czyli na placu Mińsk-Miasto Bohater (to tam odbywały się pierwsze sierpniowe protesty), protestujących zaczęli rozpędzać siłowicy. Wczoraj użyli armatek wodnych i gazu łzawiącego.

Zatrzymania protestujących Białorusinów po inauguracji Aleksandra Łukaszenki, 23 września 2020. Fot. AP

W Mińsku na ostro

Miński aktywista Aleksandr B. mówi mi, że siłowicy od samego początku działali brutalnie i ostro. Zatrzymywali przejeżdżające powoli samochody, rozbijali dubinkami [gumowe pałki] ich szyby, bili protestujących, nie zważając na wiek i płeć.

Według Aleksandra w stolicy znów doszło do starć między protestującymi a siłowikami, m.in. w okolicach stacji metra Puszkinskaja (to tam 10 sierpnia miała miejsce najbardziej brutalna pacyfikacja protestu i tam zginął Aleksandr Tarajkowski, pierwsza ofiara rewolucji). Z informacji MSW wynika, że kilku milicjantów zostało rannych.

Funkcjonariusze struktur siłowych użyli wczoraj gazu łzawiącego, słychać było strzały ostrzegawcze. Naoczni świadkowie mówią, że w ich kierunku rzucane były granaty szumowe, a siłowicy mieli też strzelać gumowymi kulami.

Protest Białorusinów po inauguracji Aleksandra Łukaszenki, 23 września 2020. Fot. AP

Mińska milicja w komentarzu dla agencji RIA Nowosti zaprzeczyła tym doniesieniom.

Z kolei MSW Białorusi w czwartek rano wydało oświadczenie: „Późnym wieczorem w różnych częściach stolicy grupy ludzi, liczące od 10 do 50 osób, oraz kierowcy wielokrotnie blokowali ulice. W celu rozwiązania problemu masowego łamania przepisów przez agresywnych obywateli funkcjonariusze wykorzystali środki specjalne i technikę”.

Mińszczanie protestowali niemal we wszystkich dzielnicach, w wielu miejscach starali się też uniemożliwić wojskowym i milicjantom przemieszczanie się, blokując trasy ich przejazdu.

Nieoficjalnym bohaterem wczorajszego wieczoru został kierowca taksówki korporacji Yandex, który wpuścił do swojego samochodu uciekającego przed OMON-em mężczyznę, po czym odjechał z piskiem opon, nie zważając na próby zatrzymania pojazdu przez siłowików i okładanie pojazdu dubinkami. Nagranie zdarzenia opublikował opozycyjny kanał Nexta.

Aresztowania w całym kraju

Na terenie całego kraju siłowicy zatrzymali wczoraj 364 osoby (w tym w samym Mińsku 252), 320 z nich przebywa obecnie w aresztach, w oczekiwaniu na sąd. Takie dane opublikowało w czwartek rano MSW. Według oficjalnych szacunków udział w ogólnokrajowym proteście miało wziąć dział zaledwie pięć tysięcy osób.

Najbardziej masowe demonstracje miały miejsce w Mińsku, Brześciu, Witebsku, Mogilowie, Grodnie, Borysowie, Żodinie, Bobrujsku, Lidzie i Nowopołocku. Zakończyły się około północy.

Uroczystość inauguracji prezydenta Aleksandra Łukaszenki, 23 września 2020. Sergei Sheleg / AP

Zebrać siły przed niedzielą

Dzisiaj od samego rana Białorusini kontynuują demonstracje. Na razie mają one formę pokojowych łańcuchów solidarności, niektórzy obywatele blokują także ulice.

Prokurator generalny Białorusi oświadczył przed południem, że prokuratura zamierza zastosować dodatkowe środki dla utrzymania spokoju w kraju. Zapowiedział, że na uczestników akcji będą nakładane duże mandaty, a koordynujący protesty blogerzy zostaną odnalezieni i ukarani.

Kanał Nexta nawołuje do strajku oraz zebrania sił przed niedzielą, kiedy to ma odbyć się największy protest.