Od początku kampanii wyborczej (8 maja) przed sfałszowanymi ostatecznie wyborami prezydenckimi setki osób zostało pobitych, aresztowanych, zwolnionych z pracy czy ukaranych grzywną. Wsparcie okazuje im szereg inicjatyw obywatelskich.

Do tej pory fundacje charytatywne (m.in. BYhelp, BYSOL, "Uczciwi ludzie", "Imiona", Support Victims of Police Brutality in Belarus, Human Rights Foundation, Media Solidarity Belarus) dla represjonowanych Białorusinów zebrały łącznie ponad 6,2 mln dol. Środki te są przekazywane na medyczną i psychologiczną pomoc dla poszkodowanych przez OMON protestujących, na wsparcie finansowe dla strajkujących robotników oraz dla wszystkich zwolnionych z pracy z powodów politycznych.