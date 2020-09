Akcje protestacyjne przeciwko sfałszowaniu wyborów prezydenckich przez Aleksandra Łukaszenkę trwają na Białorusi od 9 sierpnia. Mimo że funkcjonariusze struktur siłowych starali się tłumić protesty, stosując bezprecedensową przemoc wobec pokojowych demonstrantów, to Białorusini wychodzą na ulice każdego dnia. W odpowiedzi na przemoc milicji zaczęli tworzyć łańcuchy solidarności i kontynuować marsze organizowane pod hasłami nowej, wolnej Białorusi.

Jak co weekend największe demonstracje odbywają się w białoruskiej stolicy. W sobotę demonstrowało tam kilka tysięcy kobiet, a kolejny protest - pod hasłem Marsz Sprawiedliwości -mieszkańcy Mińska zorganizowali w niedzielę. Plan zakłada przejście ulicami miasta i okrążenie siedziby Łukaszenki, pałacu Niezależności.

Siłowicy od samego rana przygotowywali się do pacyfikacji protestu: zamykali skwery, parki, ulice w centrum miasta. Z użytku wyłączono kilka stacji metra, co ma uniemożliwić mieszkańcom stolicy dotarcie do punktów zbiórki. Miejsca szczególnie kojarzone z protestem, np. stelę przy placu „Mińsk – miasto bohater”, ogrodzono drutem kolczastym, zaś plac Flagi znajdujący się przy siedzibie Aleksandra Łukaszenki ubezpiecza wojskowy sprzęt.

Około 14 naszego czasu doszło już do pierwszych zatrzymań. Na razie nie wiadomo, ile dokładnie osób zostało przewiezionych na komisariaty policji, a o zatrzymaniach wiadomo z relacji naocznych świadków oraz korespondentów niezależnego portalu TUT.BY.

Według szacunków dziennikarzy portalu TUT.BY, dziesiątki tysięcy osób, mimo zatrzymań i ciągłych prób rozbijania tworzących się kolumn protestujących przez siłowików, zgromadziło się przy steli. Uczestnicy protestu podkreślają, że dzisiejsza akcja jest wyjątkowo trudna, bo całe miasto zostało zamknięte i poodcinane przez funkcjonariuszy, uniemożliwiających obywatelom swobodne przejście głównymi ulicami miasta. Nieustannie trwają też zatrzymania. Liczba zatrzymanych jest nadal ustalana.

Do szczególnie brutalnych zatrzymań dochodzi w Brześciu. Z relacji uczestników protestu wynika, że po interwencji OMON-u na chodniku pozostały ślady krwi, z kolei NEXTA informuje, że siłowicy zaczęli strzelać ostrzegawczo w powietrze. Mimo zatrzymań, w wielu miastach Białorusi wciąż trwają protesty.

„Wolność warta jest tego, by o nią walczyć"

Do Białorusinów za pośrednictwem adwokata zwróciła się w niedzielę Maryja Kalesnikawa, przebywająca obecnie w więzieniu nieoficjalna liderka opozycji, szefowa sztabu Wiktara Babaryki i członkini prezydium opozycyjnej Rady Koordynacyjnej: „Wolność warta jest tego, by o nią walczyć. Nie bójcie się być wolnymi! Mocno was ściskam i kocham. Dziękuję rodzinie, przyjaciołom, bliskim i wszystkim tym, którzy nas wspierają. Dziękuję międzynarodowemu społeczeństwu i ludziom kultury za wsparcie i solidarność”.

Kalesnikawa oskarżona jest o nawoływanie do działań, których celem było przyczynienie się do szkód i narażenie państwa na niebezpieczeństwo. Grozi jej do pięciu lat więzienia.

Siłowicy zatrzymują kobiety jak leci

Niedzielne demonstracje gromadzą tradycyjnie najwięcej uczestników, ale również sobotnie Marsze Kobiet, które stały się już tradycją białoruskich protestów, spotykają się z coraz ostrzejszą odpowiedzią władz. Wczoraj milicja i OMON zatrzymały 390 osób. Dane te potwierdziła niezależna organizacja praw człowieka Wiasna.

Uczestniczki protestu, nierzadko w kolorowych błyszczących sukienkach i z kwiatami w rękach, trafiały masowo do milicyjnych autobusów. Wiele z nich niosło biało-czerwono-białe flagi oraz transparenty z hasłami: „Nasza walka ma kobiecą twarz”, „Póki jesteśmy razem, jesteśmy niezwyciężone” czy „Masza. 100%. Razem”. To ostatnie hasło odnosi się do przebywającej w areszcie Kalesnikawej.

Z materiałów dokumentujących zatrzymania, a także umieszczanych w internecie relacji kobiet wynika, że siłowicy zatrzymali tego dnia więcej osób, niż w rzeczywistości byli w stanie przewieźć na komendy. Większość kobiet, wśród których znalazła się także stała uczestniczka protestów 73-letnia Nina Bagińska, zwolniono tego samego dnia, wieczorem i w nocy, po sporządzeniu protokołów i pobraniu odcisków palców. 18 uczestników protestu zostało jednak przewiezionych do aresztu Okrestino. To miejsce okryte złą sławą ze względu na tortury, jakich dopuszczali się w nim siłowicy na zatrzymanych podczas protestów obywatelach.

Nina Bagińska nie była jedyną starszą osobą, którą wczoraj zatrzymano. Do komendy przewieziono także 71-letnią Ludmiłę Igoriewną. „Nie wiem, jaką karę mi wymierzą. Jestem tutaj z koleżankami, by wesprzeć młodzież, a jeśli trzeba, przyjąć uderzenie na siebie” – mówiła dziennikarzowi TUT.BY zatrzymana.

Inna uczestniczka marszu – Irina – mówiła temu samemu portalowi: „Chcę żyć w kraju, w którym przestrzegane będą choćby tylko podstawowe prawa człowieka, w którym przeprowadzony zostanie rozdział władzy. A później ludzie sami zdecydują, w którym kierunku zmierzać. Ale niech ludzie o tym zdecydują, nie władze”.

Do zatrzymań kobiet odniósł się znany białoruski muzyk Aleksandr Pomidorow, który wystąpił w sobotę podczas jednego z koncertów organizowanych w ramach wsparcia dla protestujących. Po wykonaniu swojej adaptacji piosenki „No Woman, No Cry” Boba Marleya piosenkarz zwrócił się do publiczności ze słowami: „Żyjemy w takim wspaniałym kraju, że te słowa są aktualne. Nigdy nie wybaczymy tego, co siłowicy zrobili dzisiaj. Jestem w szoku”.

Po zakończeniu koncertu Pomidorow został zatrzymany przez OMON i przewieziony do komendy. Nie wiadomo na razie, o co jest oskarżany.

NEXTA demaskuje siłowików, MSW grozi

Głos po masowych zatrzymaniach zabrała też Swiatłana Cichanouska uznawana przez białoruską opozycję za faktyczną zwyciężczynię wyborów prezydenckich: „Wszystkie zatrzymane powinny być wypuszczone. Funkcjonariusze struktur siłowych muszą pamiętać, że Białorusini gotowi są ujawniać dane tych, którzy wypełniają przestępcze rozkazy”.

Do ujawniania części personaliów siłowików, o którym mówiła Cichanouska, doszło tego samego dnia na opozycyjnym kanale informacyjnym NEXTA prowadzonym w komunikatorze Telegram przez grupę dziennikarzy i aktywistów. Zgodnie z zapowiedzią opublikował on dane 1003 pracowników MSW biorących udział w zatrzymaniach protestujących obywateli.

Osoby prowadzące kanał zapewniły, że dane osobowe pracowników organów bezpieczeństwa otrzymały od „cyberpartyzantów”. W przygotowanej przez NEXTA tabeli znalazły się imiona, daty urodzenia, miejsca pracy oraz stopnie i tytuły funkcjonariuszy. Nie wiadomo jednak, czy dane są prawdziwe.

NEXTA zaapelowała do subskrybentów z prośbą o nadsyłanie informacji oraz dowodów „przestępstw popełnianych przez osoby z listy oraz o wszelkie prywatne wiadomości na ich temat”.

Kilka godzin po opublikowaniu tych danych oficjalna przedstawicielka MSW Olga Czemodanowa poinformowała portal Sputnik.by o wszczęciu śledztwa, którego celem jest ustalenie osób odpowiedzialnych za wyciek danych pracowników milicji i funkcjonariuszy struktur siłowych.

„Siły, środki i technologia, którymi dysponują organy spraw wewnętrznych, umożliwiają identyfikację przestępców odpowiedzialnych za wyciek danych oraz pociągnięcie ich do odpowiedzialności” – zapowiedziała Czemodanowa.

Mińska radna protestuje

Pod wpływem sobotnich wydarzeń deputowana mińskiej miejskiej rady deputowanych 25-letnia Olga Tesakowa opublikowała nagranie, na którym prosi, by zwolniono ją z funkcji. Tesakowa złożyła wypowiedzenie już miesiąc temu, motywując je niemożnością działania w kraju, w którym dochodzi do przemocy, a pokojowo protestujący ludzie są bici i torturowani. Białoruskie prawo nie przewiduje jednak zwolnienia deputowanego z zajmowanego stanowiska na takiej podstawie.

Dzisiaj Tesakowa apeluje: „Nie jestem w stanie pomóc wszystkim niewinnym ludziom, którzy ucierpieli. W obecnej sytuacji remont placu zabaw czy ławek to nie są priorytety. Najważniejsze jest zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom, prawa do sprawiedliwości i uczciwości. Jeśli się ze mną zgadzacie i jeśli jak ja wierzycie, że dwa plus dwa to cztery, a nie pięć, to wiecie, co robić. Niech żyje Białoruś!”.

Pieskow: To była poufna rozmowa

Sekretarz prasowy Kremla Dmitrij Pieskow w programie "Moskwa.Kreml.Putin" powiedział dzisiaj, że rozmowa prezydenta Rosji Władimira Putina z Aleksandrem Łukaszenką miała charakter poufny. "Łączy nas państwo związkowe, jesteśmy najbliższymi sojusznikami. Poziom wzajemnego zaufania i szacunku gwarantuje absolutny brak jakiejkolwiek ingerencji w sprawy wewnętrzne. Prezydent Putin wielokrotnie dawał temu przykład" - cytuje wypowiedź Pieskowa agencja TASS.

Jednocześnie Pieskow podkreślił, że prezydenci obu państw bardzo otwarcie dzielą się opiniami na temat najbardziej aktualnych, bieżących problemów: "Wydarzenia ostatnich tygodni na Białorusi nie mogły pozostać nieomówione. Prócz tego jesteśmy zaznajomieni z inicjatywą prezydenta Łukaszenki o przeprowadzeniu reformy konstytucyjnej. Jego plany, by rozpocząć ten proces, były omówione, prezydent Putin popiera zresztą te działania".

W niedzielę głos w sprawie sytuacji na Białorusi zabrało także rosyjskie MSZ. Maria Zacharowa powiedziała: "Nasz stosunek do sankcji zapowiadanych i wdrażanych przez UE jest jasny. Działania UE są niezgodne z prawem międzynarodowym, jest to niedopuszczalna ingerencja w sprawy wewnętrzne. W kontekście sytuacji na Białorusi przeczy również ogólnemu celowi odbudowania stabilności i nawiązania dialogu, niezbędnego w konstytucyjnych działaniach. Bruksela powinna być świadoma tego, że w odpowiedzi na jej działania zostaną podjęte konkretne decyzje".