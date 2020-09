Od tygodni po całym świecie krążą takie same obrazy: tysiące ludzi demonstrujących na Białorusi przeciwko dyktatorowi Aleksandrowi Łukaszence, za co są ścigani i brutalnie aresztowani przez siły bezpieczeństwa reżimu. Świat poznał także dobrze trzy dzielne kobiety: to Wieranika Cepkała, Maryja Kalesnikawa i kandydatka opozycji Swiatłana Cichanouska.

Ale obrazy związane z białoruskim kryzysem idą w świat w całkowicie zaskakującej formie: jako tradycyjne białoruskie hafty w narodowych biało-czerwono-białych barwach (a nie narzuconych przez Łukaszenkę czerwono-zielonych) – spotykając się z entuzjazmem białoruskiej diaspory.