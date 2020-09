Wypowiedź Aleksandra Łukaszenki na wczorajszym „Forum Kobiet” o zamknięciu granic z Polską i Litwą uwidacznia słabości białoruskiego systemu.

Minęło od niej bowiem kilkanaście godzin, a nikt nie jest w stanie wyjaśnić, co ona w praktyce oznacza. Czy obcokrajowcy nie będą mogli wjeżdżać na Białoruś? A Białorusini będą mogli z kraju wyjeżdżać? A co z ruchem towarowym? Białoruski Państwowy Komitet Pograniczny zajmujący się ochroną granicy i Państwowy Komitet Celny zajmujący się kontrolą transportu międzynarodowego nabrały wody w usta. Nieoficjalnie funkcjonariusze tłumaczą: na razie wszystko po staremu, ale dalej: któż to wie?

Łukaszenka zwariował? Niekoniecznie

To, ze Białoruś faktycznie zablokuje granicę wydaje się być nieprawdopodobne. Byłby to bowiem cios w białoruską gospodarkę, która i tak ledwo zipie. Jednak dramatyczne wystąpienie Łukaszenki, jego apel do narodów Polski, Litwy i Ukrainy by powstrzymali swoich polityków, bo inaczej będzie wojna, ociera się już o paranoje.

„Łukaszenka wariuje” – w białoruskim internecie roi się od podobnych komentarzy. Ja jednak tak zachowania Łukaszenki bym nie tłumaczył. Jego wystąpienie wpisuje się bowiem w konsekwentnie prowadzony program straszenia Białorusinów wojną, która ma wybuchnąć lada chwila.

Słowa tańsze niż wojsko

Wprawdzie w wojsku odwołano już pogotowie bojowe. Białoruscy spadochroniarze już nie koczują na Grodzieńszczyźnie, tylko wrócili do koszar. Łukaszenka szczerze wytłumaczył dlaczego tak się stało: trzymanie wojska w gotowości bojowej jest drogie.

Znacznie tańsze są dramatyczne wystąpienia i groźby pod adresem sąsiadów. Potrzeba rozpaczliwych gestów pokazuje, że chociaż z zewnątrz sytuacja wydaje się być stabilna, to Łukaszenka ciągle nie jest pewny swego. Grozi wojną, by zwiększać napięcie. Dlaczego Łukaszenka to robi?

Szczególnie ważnym wydaje się jedno wypowiedziane przez niego wczoraj zdanie: Nawet jeżeli zostaniemy sami, to nie padniemy na kolana!

Czy Putin opuści Łukaszenkę?

Słowa te padły po trzech dniach od spotkania z Władimirem Putinem w Soczi, gdzie władca Kremla przed kamerami telewizyjnymi publicznie poparł Łukaszenkę składając mu kolejny raz gratulacje z powodu wygranych wyborów prezydenckich. Później już w cztery oczy Łukaszenka i Putin przez ponad cztery godziny rozmawiali o konkretach: o współpracy gospodarczej, integracji Rosji i Białorusi, reformie białoruskiej konstytucji. Białoruska propaganda przedstawiała to spotkanie nadzwyczaj optymistycznie ale rzeczywiste ustalenia zawarte w rezydencji „Boczarow ruczej” pozostają tajemnicą.

Dlatego dopuszczenie przez Łukaszenkę, że może on zostać sam na sam z zbuntowanym białoruskim narodem jest sygnałem, że nie zważając na uśmiechy i poklepywania, Mińsk i Moskwa nie koniecznie osiągnęli porozumienia. Jeżeli to prawda, to na Białorusi wszystko jest otwarte.