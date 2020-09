Zatrzymana 9 września Maryja Kalesnikawa została oskarżona z artykułu 361 kodeksu karnego - o wzywanie do działań mających na celu zaszkodzenie bezpieczeństwu narodowemu Republiki Białoruś, z wykorzystaniem mediów i internetu.

Poinformował o tym za pośrednictwem komunikatora Telegram Komitet Śledczy, podkreślając, że Kalesnikawa pozostaje w areszcie, a śledztwo w jej sprawie wciąż trwa.

Opozycjonistce grozi kara pozbawienia wolności od dwóch do pięciu lat.

Maryja Kalesnikawa została porwana 7 września w centrum Mińska.

Zamaskowani osobnicy wepchnęli ją do nieoznakowanego busa z napisem „Sieć” i wywieźli w nieznanym kierunku. Następnego dnia władze poinformowały, że Maryja wraz z dwoma innymi członkami Rady Koordynacyjnej (organ stworzony przez niezależną kandydatkę na prezydenta Swiatłanę Cichanouską, by skłonić Aleksandra Łukaszenkę do oddania władzy), Iwanem Krawcowem i Antonem Rodnienkowem, próbowała „przedrzeć się” przez granicę z Ukrainą.

O tym, że Kalesnikawa została zatrzymana podczas próby opuszczenia Białorusi 8 września, mówił też Łukaszenka. Jednak MSW Ukrainy zaprzeczyło tej informacji, twierdząc, że opozycjoniści faktycznie zostali deportowani. Ten fakt potwierdzili też Krawcow i Rodnienkow. Na konferencji prasowej w Kijowie przyznali, że podczas próby przymusowego wywiezienia z kraju Kalesnikawa porwała swój paszport i zawróciła z granicy.

Później ona sama oświadczyła, że przedstawiciele sił bezpieczeństwa grozili jej śmiercią i 25 latami więzienia.

Według informacji sztabu niezarejestrowanego kandydata na prezydenta Wiktara Babariki, głównego rywala Łukaszenki (od czerwca przebywa w areszcie, Kalesnikawa była szefową jego sztabu) została poproszona o dobrowolne opuszczenie Białorusi; gdyby odmówiła, funkcjonariusze grozili, że zostanie wywieziona z kraju - „żywa albo w kawałkach”.

Kalesnikawa w areszcie śledczym

11 września Maryja Kalesnikawa została przeniesiona z aresztu w Mińsku do aresztu śledczego w Żodzinie (ok. 55 km od stolicy).

Trzy dni później adwokatka opozycjonistki Ludmiła Kazak powiedziała, że jej podopieczna potrzebuje pomocy medycznej. Według niej, z powodu silnej alergii na kurz, u Maryji pojawiły się napady kaszlu, katar, a także „obrzęk nosogardzieli oraz swędzenie oczu”.

- Napisaliśmy podanie skierowane do naczelnika więzienia, by w miarę możliwości zmienić jej materac i poduszkę oraz zapewnić możliwość przekazania leków – powiedziała Kazak.

17 września w rozmowie z rosyjskim radiem Echo Moskwy poinformowała, że stan zdrowia Kalesnikawej się poprawił oraz że nie żałuje swojej decyzji o pozostaniu na Białorusi.

- Ani trochę nie żałuje, że w tak nietypowy sposób, podarłszy paszport, została w kraju. Oczywiście rozumiała, czym jej to grozi, ale ze względu na cel, do którego dąży, jest gotowa wytrzymać jeszcze więcej. Wszystkim przekazuje wyrazy wdzięczności - podsumowała Kazak.

Rada zdziesiątkowana

Maryja Kalesnikawa jest członkinią prezydium Rady Koordynacyjnej Białorusi, której celem jest zapewnienie przekazania władzy byłej kandydatce na prezydenta Swiatłanie Cichanouskiej. Organ powstał w połowie sierpnia.

Obecnie niemal wszyscy z siedmiu członków prezydium - z wyjątkiem laureatki literackiego Nobla Swietłany Aleksijewicz - przebywają w aresztach bądź za granicą.

Muzyka i polityka

38-letnia Maryja Kalesnikawa jest z wykształcenia muzykiem. Ukończyła Akademię Muzyczną w Mińsku w klasie gry na flecie i dyrygentury. Przez cztery lata studiowała w Wyższej Szkole Muzycznej w niemieckim Stuttgarcie.

Wiosną została koordynatorką kampanii wyborczej bankiera Wiktara Babaryki, głównego konkurenta Aleksandra Łukaszenki. Po jego aresztowaniu i niedopuszczeniu do udziału w wyborach prezydenckich dołączyła do kampanii Swiatłany Cichanouskiej, niezależnej kandydatki, która przejęła pałeczkę po aresztowanym mężu, słynnym antyłukaszenkowskim blogerze Siarhieju Cichanouskim, stając się jedną z emblematycznych postaci zjednoczonego sztabu opozycji.

Po 9 sierpnia brała udział w akcjach protestu przeciwko sfałszowaniu przez reżim wyników. Kiedy na członków Rady Koordynacyjnej posypały się represje, oświadczyła, że nie wyjedzie z Białorusi. W kraju stała się symbolem walki o wolność.