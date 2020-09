Polskie zagrożenie, rewizja granic, okupacja Grodzieńszczyzny i, szerzej, dawnych Kresów – to wszystko, co w ciągu ostatnich tygodni było głównym tematem białoruskiej propagandy, kręci się wokół daty 17 września i jest próbą grania na historycznych kompleksach. I trzeba przyznać, że pewną bazę społeczną te propagandowe gierki Łukaszenki ciągle mają.

W 2003 r., pracując w tygodniku „Głos znad Niemna”, przeprowadzałem wywiad z generałem Walerym Frołouem, deputowanym parlamentu, który będąc na czele grupy deputowanych, właśnie przeszedł do opozycji. Po zakończeniu rozmowy i wyłączeniu dyktafonu generał zapytał:

- Andrzej, fajny z ciebie chłopak, ale odpowiedz tak szczerze: czy Polska chce przyłączyć do siebie zachodnią Białoruś?

Zatkało mnie. Ostatnie zajmowane przez generała Frołoua stanowisko w wojsku to dowódca stacjonującego przy granicy z Polską 28. korpusu, a później Zachodniego Dowodzenia Operacyjnego. Powinien więc być nadzwyczaj dobrze poinformowany o sytuacji w Polsce, zwłaszcza pod kątem zagrożenia. Odpowiedziałem, że nie, nikogo poważnego podobne tematy nie interesują. Polska idzie na Zachód, chce do Unii Europejskiej.

- Też tak myślę, ale... – zdania nie dokończył, zmieniając temat.

Od tego czasu upłynęło już sporo lat, ale nadal w części rządowej elity tkwi przekonanie o głęboko skrywanej, ale rzeczywistej chęci Polski sięgnięcia po dawne tereny Rzeczypospolitej. Właśnie na tych kompleksach gra Aleksander Łukaszenka, przy każdej dogodnej sytuacji oskarżając Warszawę o chęć rewizji granic. Układanka jest prosta: jeśli Polska to wróg, Rosja jest przyjacielem.

Propaganda milczy o 17 września

Wydawać się mogło, że 81. rocznica tego, co w białoruskiej historiografii określane jest jako „wyzwoleńczy pochód Armii Czerwonej”, stanie się podstawą medialnej zagrywki czy pretekstem dla demonstracji. Jednak dzisiaj wszystkie czołowe białoruskie dzienniki, agencja Biełta i najważniejsze rządowe portale po prostu zignorowały tę datę. Milczą też, przynajmniej na razie, dzienniki telewizyjne.

I nie jest to wcale zmiana wektora polityki Białorusi, tylko demonstracja rzeczywistego stosunku reżimu do historii. Jest ona instrumentem potrzebnym tylko na użytek propagandowy, przywoływany w konkretniej chwili i w przypadku konkretnej potrzeby. To taki młotek, którego używa się wobec przeciwnika. Ale przecież młotek nie może dyktować, co i kiedy należy robić! To nie historia narzuca polityce harmonogram, tylko odwrotnie.

Dlatego dziś, 17 września, białoruska propaganda milczy. Atak propagandowy na Polskę trwający przez ostatnie kilka tygodni miał konkretny cel. Wydaje się, że Łukaszenka uznał, że został on już osiągnięty. A jeżeli tak, to historia staje się w zasadzie bez znaczenia i z łam gazet oraz ekranów telewizora wraca do szkół i uniwersytetów.

Dialog, ale nie z Łukaszenką

Co więcej, Łukaszenka, z wykształcenia sowiecki historyk, jest święcie przekonany, że i w Polsce, i na Zachodzie jest tak samo. Czy można w takim wypadu prowadzić jakikolwiek dialog historyczny z Łukaszenką? Czy można go przekonać, że historia nie jest młotkiem? Moim zdaniem to bezsensowna strata czasu. Jednocześnie oczywiste jest, że nie należy lekceważyć faktu, iż Polska jest obecna w łukaszenkowskich podręcznikach historii jako wróg, ciemiężyciel i kat. A podczas gdy Polskę określa się mianem wroga, Rosja jest wychwalana jako zbawca i przyjaciel. I 17 września jest tu tylko jednym z rzekomo potwierdzających tę tezę wydarzeń.

Ze wszystkimi tymi kompleksami narzuconymi przez lata łukaszenkowskiej indoktrynacji jeszcze trzeba będzie się zmierzyć. Staną się poważnym problemem w momencie, kiedy białoruskie społeczeństwo odzyska swój głos. Ułatwić to może tylko zawczasu podjęty i prowadzony już teraz historyczny dialog. Z kim rozmawiać, jeżeli nie z władzą? Z tymi, którzy tworzą i będą tworzyć białoruską historiografię i dziś mówią niezależnym głosem. Wbrew powszechnemu w Polsce przekonaniu ten dialog wcale nie będzie łatwy. Jednak alternatywy wobec tego procesu nie ma.