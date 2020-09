Paszport arcybiskupa metropolity mińsko-mohylewskiego Tadeusza Kondrusiewicza, obywatela Białorusi, został unieważniony „w celu uniknięcia jego nieuzasadnionego użycia”. Tak 15 września białoruskie MSW skomentowało decyzję o zakazie wjazdu.

Czym jest „nieuzasadnione użycie paszportu” - nie jest to do końca zrozumiałe, ponieważ dekret prezydenta nr 294 z 3 czerwca 2008 r. takiej możliwości unieważnienia nie przewiduje. Jak podaje rosyjska agencja informacyjna RIA Novosti, sprawdzane są również doniesienia, że Kondrusiewicz posiada drugie obywatelstwo.

Metropolita nie mógł wrócić z podróży służbowej z Polski 31 sierpnia. Przyczyny odmowy wjazdu na Białoruś na granicy nie zostały mu oficjalnie wyjaśnione.

Łukaszenka: Chcemy to zbadać

Według Aleksandra Łukaszenki metropolita mińsko-mohylewski nagle wyjechał na konsultację do Warszawy. Po "otrzymaniu określonych zadań chciał wrócić, ale trafił na listę osób z zakazem wjazdu wspólną dla Rosji i Białorusi".

- Chcemy to zbadać. Jeśli tam wszystko jest czyste i zgodne z prawem, będziemy postępować również zgodnie z prawem. Nie ma dla nas znaczenia, kim on jest: głównym katolikiem, głównym prawosławnym czy głównym muzułmaninem. Musi żyć zgodnie z prawem. Ale jeśli wlazł w politykę i jeszcze wciągnął za sobą wiernych, katolików, którzy są wspaniałymi ludźmi, to jest podwójnie odpowiedzialny - mówił 1 września białoruski prezydent.

Wcześniej Tadeusz Kondrusiewicz wielokrotnie krytykował działania władz wobec protestujących, wzywał do zaprzestania przemocy i podjęcia pokojowego dialogu w celu rozwiązania kryzysu politycznego w kraju.

To nie są problemy techniczne

Wikariusz generalny archidiecezji mińsko-mohylewskiej bp Jurij Kosobucki w wywiadzie dla portalu Catholic.by podkreślił, że władze ciągle próbują wywrzeć presję na Kościele katolickim: - Trwa prześladowanie Kościoła, chociaż nikt nie mówi o tym otwarcie.

Na przykład 23 sierpnia pierwszy program publicznego radia odmówił nadania niedzielnej mszy z archikatedry Najświętszej Maryi Panny w Mińsku. Powodów nie podano.

Dotychczas nabożeństwa te były transmitowane w radiu na żywo w każdy niedzielny poranek. Według Catolic.by po ich zniknięciu wierni, zwłaszcza starsi i chorzy, nieustannie pytają, dlaczego tak się stało.

Ksiądz kanonik Antonij Klimantowicz w wywiadzie dla portalu odpowiada, że nie ma w tym winy kościoła i że zdecydowanie nie jest to spowodowane względami technicznymi: - W katedrze nadal odprawiana jest msza o godz. 8.15 w każdą niedzielę, sprzęt działa, sygnał włączony, ale transmisji nie ma. Wszystkie pytania, dlaczego tak się dzieje, proszę kierować do Biełteleradyjokampanii [publiczny nadawca radiowo-telewizyjny].