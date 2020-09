W sierpniu, już po wyborach prezydenckich, internet na Białorusi został kilkukrotnie zablokowany. Chodziło o to, by odciąć Białorusinów od niezależnych informacji i możliwości kontaktu. Miało to m.in. utrudnić komunikowanie się i umawianie na antyrządowe protesty przeciwko sfałszowaniu wyników wyborów.

Amerykańska technologia w służbie reżimowi Łukaszenki

Teraz okazuje się, że w wyciszeniu internetu na Białorusi pomogły Łukaszence zakupiony przez reżim sprzęt i rozwiązania firmy Sandvine, założonej w Stanach Zjednoczonych.