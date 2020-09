Dziesiątki, jeśli nie setki tysięcy Białorusinów złożyło Cichanouskiej życzenia w jej 38. Ta spontaniczna akcja miała wiele form: nagrywano filmiki, pisano życzenia, robiono z tej okazji ciasta, śpiewano piosenki, świętowano z sąsiadami.

Jej pierwsze pojawienie się publiczne - nieśmiało wygłoszone i wrzucone do internetu orędzie - wywołało drwiny wpływowej Natalii Ejsmont, szefowej służby prasowej Aleksandra Łukaszenki. "Ona właśnie grzebie polityczną karierę swojego męża" – napisała na Telegramie.

Drwiny dużo kosztowały Łukaszenkę

Pogarda zademonstrowana wobec kobiety, która stanęła w obronie aresztowanego męża, wywołała u ludzi odruch solidarności i sympatii. Ejsmont ugryzła się w język i na pewien czas Cichanouska była ignorowana.

Jednak nawet osoby sympatyzujące z Cichanouską powątpiewały w jej zdolność do przeprowadzenia sprawnej kompanii wyborczej. Skromna, nawet nieśmiała, mówiła, że ma problem z tym, że ludzie zaczęli poznawać ją na ulicy - wydawała się najgorszym z możliwych kandydatów. Nie ma doświadczenia, nie umie przemawiać, jest introwertyczką... No i to kobieta. A Białorusini przecież są tacy konserwatywni.

Wydawało się, że w zderzeniu z gadatliwym Łukaszenką nie ma szans. Jednak stało się inaczej. Każde jej kolejne wystąpienie było coraz lepsze. Nie próbowała udawać kogoś, kim nie jest. Martwiła się, że nie zna odpowiedzi na pytania o gospodarkę czy reformy polityczne. Jednak od niej nikt nie żądał odpowiedzi na te pytania.

– Chcę wolności i sprawiedliwości, dosyć strachu i znęcania się nad ludźmi - mówiła, i to całkiem wystarczało.

Serca podbiła właśnie autentycznością i tym, że jest zaprzeczeniem Łukaszenki: delikatna, kulturalna, opiekuńcza i zdolna do kompromisów. Zdołała się porozumieć ze sztabami swoich konkurentów: Wiktara Babaryki i Waleryja Capkały.

Kiedy trzy kobiety - Swiatłana Cichanouska, Wieranika Capkała i Maryja Kalesnikawa - połączyły swoje wysiłki i ruszyły w Białoruś, szybko okazało się, że Łukaszenka znalazł się w tarapatach. Nagle bowiem społeczeństwo, które przez dekady sympatyzowało z agresywnym samcem alfa, dało się przyciągnąć przez spokojną kobietę. I nic z tym zrobić ani Łukaszenka, ani jego aparat przymusu nie zdołali. Nawet kiedy szantażem Cichanouską zmuszono do wyjazdu, szybko się okazało, że jej załamanie się nie jest problem dla Białorusinów. Wręcz odwrotnie: tylko wzmacnia sympatię i współczucie dla niej.

W trakcie wielotysięcznych protestów Białorusini krzyczeli: „Swieta! Swieta!”, dodając jej otuchy. I ona ich nie zawiodła. W trakcie swoich zagranicznych wizyt i spotkań widzieliśmy już prawdziwą damę stanu, która dobiera właściwe słowa i rozmawia z czołowymi europejskimi politykami. Teraz Białorusini i - zwłaszcza - Białorusinki byli z niej dumni. – Zobaczcie, jakiego prezydenta wybraliśmy – mówili, oglądając filmy z jej spotkań w Brukseli czy Warszawie.

Gesty społeczeństwa w dzień jej urodzin są ewenementem. Nigdy czegoś podobnego w tym kraju nie było. Studenci śpiewający „Happy birthday Mrs. President”? Sąsiedzi z domu wielopiętrowego światłami swoich komórek układający serce? To wydawało się niemożliwe. Ale tak właśnie wyglądał wczorajszy dzień.

Na Białorusi coraz więcej jest ludzi, którzy wierzą, że właśnie Swiatłana Cichanouska przyniesie do tego kraju wolność.