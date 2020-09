Podczas wywiadu udzielonego przez Aleksandra Łukaszenkę czołowym rosyjskim mediom redaktor naczelna telewizji Russia Today Margarita Simonian opowiedziała mu o losie jej dziennikarzy, którzy przez pierwsze dni po sierpniowych wyborach relacjonowali przebieg protestów i zostali aresztowani, trafiając do niesławnego mińskiego aresztu przy ul. Akrescina.

- Minął dzień, minął drugi, minął trzeci. Byli bici, nie dawano im nic do jedzenia. Mówię to po to, by pan to wiedział - wyliczała Simonian, wyraźnie spodziewając się obietnicy dyktatora, że sprawa zostanie zbadana, a winni poniosą zasłużoną karę. Takiej deklaracji się jednak nie doczekała.