Cichanouska odwiedziła Warszawę dokładnie miesiąc po sfałszowanych białoruskich wyborach prezydenckich, w których zdaniem opozycji pokonała rządzącego od 26 lat Aleksandra Łukaszenkę. Do Polski przyjechała z Litwy, gdzie schroniła się po wyborach, zmuszona do wyjazdu z Białorusi przez reżim.

Na oficjalnej stronie kancelarii premiera jeszcze przed przyjazdem Cichanouskiej pojawiła się informacja, z której wynikało, że głównym tematem jej spotkania z premierem Mateuszem Morawieckim będzie kwestia uwolnienia białoruskich więźniów politycznych oraz wsparcia społeczeństwa obywatelskiego. Wśród więźniów politycznych – oprócz m.in. Maryi Kalesnikawej przebywającej obecnie w mińskim areszcie – jest również mąż Cichanouskiej, znany z krytyki władzy bloger Siarhiej Cichanouski, którego białoruskie władze aresztowały, by uniemożliwić mu udział w wyborach prezydenckich.

W porannym spotkaniu białoruskiej opozycji z Morawieckim wzięli udział także Olga Kowalkowa, członkini prezydium opozycyjnej Rady Koordynacyjnej, którą władze również zmusiły do opuszczenia Białorusi, zapowiadając, że jeśli tego nie zrobi, to znajdzie się „na długo” w więzieniu, oraz Paweł Łatuszko, również członek prezydium Rady, wcześniej minister kultury Białorusi, ambasador w Polsce i dyrektor Teatru im. Kupały.

Po spotkaniu Swiatłana Cichanouska otrzymała od polskich władz klucze do nowej siedziby Domu Białoruskiego, która od dziś mieści się na warszawskiej Saskiej Kępie. Czekało tam na nią kilkudziesięciu mieszkających w Polsce Białorusinów.

– To dla nas taki impuls. Musieliśmy zobaczyć jej oczy. Mamy nadzieję, że takie spotkanie jak dziś w Polsce przyspieszy wolność na Białorusi – mówiła „Wyborczej” Swiatłana, jedna ze zgromadzonych przed budynkiem. – Czekamy na nią i chcemy nowego życia, na które czekaliśmy blisko 30 lat – dodaje Alena.

"Nasi ludzie tego nie wybaczą"

Później Cichanouska spotkała się ze studentami Uniwersytetu Warszawskiego.

– W naszym kraju nastały bardzo ciężkie czasy, ale jednocześnie bardzo szczęśliwe. To, co się teraz dzieje, budzi moją dumę, Białorusini w końcu się obudzili. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Cały naród stanął do walki o swoje prawa. Nasi ludzie nie wybaczą tego, co się wydarzyło 9-12 sierpnia. Ludzie już się nie pogodzą z rządami Łukaszenki.

Chcemy prezydenta, który nie będzie decydować, z kim trzeba się trzymać. Chcemy mieć dobre relacje ze wszystkimi sąsiadami. Jestem wdzięczna naszej diasporze – w dużej mierze tej, która jest w Polsce – za zebrane dla poszkodowanych pieniądze. Wkład Polski w walkę Białorusinów o swoje prawa jest znaczny, dlatego też po wygranej naprawimy nasze relacje z polską władzą. Mamy również nadzieję na pomoc ekonomiczną, ponieważ nasz kraj znajduje się obecnie na skraju ekonomicznej przepaści – mówiła w Warszawie Cichanouska.

Cichanouska spędzi w Polsce kilka dni. W planach ma spotkanie z Piotrem Dudą, szefem NSZZ „Solidarność”, z którym – według nieoficjalnych informacji – ma rozmawiać o doświadczeniach Polaków podczas Okrągłego Stołu i możliwości wykorzystania ich w obecnej sytuacji na Białorusi, z liderem Platformy Obywatelskiej Borysem Budką oraz udział w Forum Gospodarczym 2020 w Karpaczu.