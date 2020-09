- Doszliśmy z rosyjskimi elitami do wniosku, że jeżeli dziś padnie Białoruś, jutro padnie Rosja – powiedział Łukaszenka w wyemitowanym w środę kilkugodzinnym wywiadzie dla czołowych rosyjskich mediów, z telewizją RT (Russia Today) na czele.

Wywiad ten ma miejsce na krótko przed zaplanowaną na następny tydzień wizytą Łukaszenki na Kremlu i jest wyraźnym zarysowaniem jego stanowiska w przededniu tej bardzo ważnej dla jego politycznej przyszłości wizyty.

Aleksander Łukaszenka przygotowuje się do wizyty na Kremlu. W tym celu lansuje nową wersję wydarzeń w swoim kraju. Okazuje się, że tak naprawdę w ciągu ostatnich tygodni bronił on nie swojej władzy, tylko Rosji, która jest zagrożona. Na zdjęciu: protesty po sfałszowanych przez reżim wyborach prezydenckich. Mińsk, 6 września 2020 Fot. AP

Moskwa wystawi rachunek

Od początku kryzysu Rosja konsekwentnie popiera Łukaszenkę. Jednak już kilkakrotnie Kreml dawał do zrozumienia, że widzi problemy wewnątrz Białorusi i te problemy należy rozwiązywać, m.in. poprzez reformy konstytucji.

Kreml oczekuje, że podczas spotkania „sam na sam” z Putinem padną odpowiedzi na wszelkie pytania na temat stosunków dwustronnych, jak integracja, ceny surowców energetycznych, kwestia dostaw ropy. Będzie też omawiana cena, jaką Łukaszenka będzie musiał zapłacić za rosyjskie wsparcie udzielone mu w trakcie politycznego kryzysu.

Media i eksperci nie ustają w spekulacjach: będzie pełna integracja z Rosją? A może nastąpi sprzedaż rosyjskiemu biznesowi najbardziej łakomych kawałków gospodarki? Czy też pojawią się nowe rosyjskie bazy wojskowe?

Łukaszenka zdaje sobie sprawę, że rozmowa z Putinem nie będzie ani lekka, ani przyjemna. I już się do niej przygotowuje.

Wspólny wróg - USA

Na dzień dobry przedstawia on swoją wersję wydarzeń na Białorusi.

Otóż po zdecydowanej, miażdżącej i niepodlegającej żadnym wątpliwościom wygranej w wyborach prezydenckich, w których zdobył ponad 80 proc. głosów, podstępni wrogowie Białorusi i Rosji (przy czym są wymieniani wprost; chodzi o Stany Zjednoczone), działając poprzez swoją agenturę, zdestabilizowali sytuację. Kryminaliści masowo wyszli na ulice i zaatakowali milicję. I tylko dzielni chłopcy z białoruskiego OMON-u powstrzymali kryminalny przewrót.

Co? Putin uratował Łukaszenkę? Nic bardziej mylnego! To Aleksander Łukaszenka niczym prawdziwy słowiański rycerz samotnie i walecznie toczył zmagania na zachodnich rubieżach, broniąc... Rosji.

Zdaniem Łukaszenki bowiem rzeczywistym celem ataku wcale nie jest Białoruś, chodzi o uderzenie w Rosję i dokonanie przewrotu.

Jego przekaz jest prosty: jeżeli Putin kogoś jednak ratował, to... swój kraj i samego siebie. A skoro tak, to za co dziś ma mu płacić Aleksander Łukaszenka?

Kreml nie przepada za bajkami

Podobna wersja wydarzeń już wywołała negatywną reakcję Kremla.

- Nie zgodzę się z pewnymi porównaniami. Choć mamy i państwo związkowe, i sojusznicze relacje, jesteśmy dwoma różnymi krajami, dwoma suwerennymi państwami. U nas jest inna kultura polityczna i inne tendencje - powiedział rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. I zaproponował, by nie przekładać tego, co się stało w Białorusi, na sytuację w Rosji.

Zatem wersji o Łukaszence-obrońcy Rosji na razie nie udało się wcisnąć.

Ale władca Białorusi jest znany z uporu i chytrości. Tak samo jak - nie bacząc na śmiech ze wszystkich stron, w tym i Rosjan - nadal konsekwentnie lansuje tezę o rzekomym zdobyciu przez białoruski wywiad rozmowy „Mike'a i Nicka”, która miałaby dowodzić, że nikt nie truł rosyjskiego opozycjonisty Aleksieja Nawalnego, tak samo uparcie powtarzać będzie historię o swoim bohaterstwie w trakcie rzekomej obrony Rosji. I będzie oczekiwał okazania wdzięczności.

Łukaszenka zamierza rządzić i rządzić

Podobną historię z sobą w roli głównej ma Łukaszenka i dla białoruskiego społeczeństwa. Czy myślicie, że kurczowo trzyma się władzy? Otóż nie! Już dawno by sobie poszedł, bo już nasycił się nią.

Odszedłby, ale nie może.

Dlaczego? Bo będzie rzeź! Będzie masakra! Będą mordy! Amerykanie i Polacy będą panoszyli się na Białorusi i gnębili ludzi. Dlatego musi zostać i bronić kraju.

Co wynika z przesłania Łukaszenki? Przede wszystkim to, że nigdzie się nie wybiera. Nadal zamierza rządzić Białorusią. Jeżeli ktoś myśli, że jego czas minął, to się myli. On sobie poradzi.

Im mniej ludzi bierze udział w protestach, tym pewniejszy staje się Łukaszenka.

A jego bajka o bezinteresownym obrońcy Białorusinów i Rosjan już jest na sztandarach oficjalnej propagandy. Łukaszenka ciągle wierzy, że jeśli dobrze mu pójdzie, to właśnie taki opis wydarzeń trafi do podręczników historii Białorusi.