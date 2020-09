Iwan Krawcow i Anton Rodnienkow podkreślili we wtorek wieczorem na konferencji prasowej w Kijowie, że to zdecydowanej postawie Kalesnikawej można zawdzięczać, że funkcjonariuszom służb nie udało się zmusić jej do wyjazdu. Kiedy na przejściu granicznym dostała do ręki paszport, podarła go, wydostała się z samochodu i ruszyła w kierunku Białorusi.

Wyjazd albo więzienie

Kalesnikawa, jedna z liderek protestów na Białorusi, szefowa sztabu opozycyjnego kandydata Wiktara Babaryki, została w poniedziałek porwana przez grupę nieumundurowanych mężczyzn. Prosto z ulicy w centrum Mińska wepchnięto ją do busa i wywieziono w nieznanym kierunku.