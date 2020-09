Sasza, uczestnik protestu w Mińsku, zdał mi relację z niedzielnych wydarzeń: „Dzisiaj znowu bardzo brutalnie. Uciekaliśmy przed OMON-em przez rzekę, kilkadziesiąt osób zostało aresztowanych, co najmniej jeden człowiek prosto z rąk siłowika trafił na nosze, a później – do szpitala. W Grodnie jeszcze gorzej, ludzi bili, ciągnęli po asfalcie za włosy, stosowali gaz pieprzowy. Ludzie w cywilu, za to w omonowskich maskach i z dubinkami [gumowe pałki] wybijali szyby, niszczyli witryny kawiarni. Dlaczego? Żeby nas wypłoszyć, zranić, a później – pobić. Znowu przykręcają śrubę. Naprawdę, z każdym dniem coraz bardziej chcę wyjechać”.

Jego opowieść potwierdza Jana: „Ludzie uciekli do kawiarni, a właściciel szybko zamknął drzwi od środka na klucz, żeby siłowicy nie mogli ich złapać. Wtedy OMON wybił wszystkie szyby. Próby obrony tych ludzi doprowadziły do jeszcze większej agresji. Bili ich do krwi”.

Na Białorusi wciąż trwają protesty antyrządowe, które rozpoczęły się 9 sierpnia, po ogłoszeniu przez Centralną Komisję Wyborczą oficjalnych wyników wyborów prezydenckich. Białorusini nie wierzą w to, że Aleksander Łukaszenka po raz kolejny (szósty) zwyciężył i że sprawuje swoją władzę legalnie od 26 lat. To z tego powodu już niemal od miesiąca – ryzykując nierzadko życiem, a zawsze utratą wolności – Białorusini gromadzą się w największych miastach, by wspólnie domagać się jego dymisji.

„Wyjdź do nas i nas policz!”

Mieszkańcy Mińska przyzwyczajeni są już do tego, że wczesnym popołudniem w niedzielę głównymi ulicami przemieszczają się zwarte kolumny protestujących osób z biało-czerwono-białymi flagami (Łukaszenka zakazał tych tradycyjnych barw i wprowadził jako obowiązujące swoje, czerwono-zielone), narodową symboliką i z wolnościowymi hasłami na ustach. Nie inaczej było i w niedzielę 6 września.

REKLAMA

Nie poskutkowały wczorajsze apele MSW, by „obywatele nie brali udział w nielegalnych zgromadzeniach”. Szacuje się, że w dzisiejszej akcji protestu i marszu organizowanym pod hasłem walki o nową, wolną Białoruś, wzięło udział nawet 200 tys. osób. Niezależny kanał informacyjny NEXTA zaznaczał, że i tak wielu nie udało się dotrzeć na ostateczne miejsce zbiórki, czyli w okolice pałacu niezależności, rezydencji Aleksandra Łukaszenki.

Mieszkańcy Mińska – mimo niesprzyjającej pogody, ulewnego deszczu i licznych przeszkód w postaci patroli milicji, wojska, OMON-u i częściowej blokady stolicy – po raz kolejny maszerowali głównymi ulicami.

W proteście wzięły udział m.in. Maryja Kalesnikawa, szefowa sztabu niedopuszczonego do kandydowania w ostatnich wyborach Wiktara Babaryki (od czerwca przebywa on w areszcie), i Nina Bagińska, uczestnicząca w każdej akcji Mińska emerytka, która za sprawą swojej aktywności i odwagi stała się niejako twarzą protestu.

REKLAMA

„Odejdź!”, „My jesteśmy tu władzą!”, „Wyjdź do nas i nas policz!”, „Wolności”, „Niech żyje Białoruś!” – te hasła od tygodni znane są każdemu uczestnikowi protestów. Dzisiaj również wybrzmiały w Mińsku. Podobnie jak apele kierowane do siłowików, których starano się przekonać do przejścia na stronę demonstrantów. „Zdejmij kominiarkę, oddychaj spokojnie!” – skandowali ludzie. Jak się okazało – bezskutecznie.

Na ulicach, prócz umundurowanych funkcjonariuszy struktur siłowych pojawili się także funkcjonariusze w cywilu, w kominiarkach i z dubinkami [gumowe pałki], którzy napadali na przechodniów, wybijali witryny i pomagali w zatrzymaniach protestujących.

Siłowicy atakują

Zapowiadający się początkowo stosunkowo niewinnie i bezproblemowo marsz późnym popołudniem przerodził się niemalże w pole walki. Siłowicy brutalnie zatrzymali m.in. kilkoro osób zmierzających w stronę centrum. Według informacji podawanych przez niezależny portal Tut.by oraz kanał informacyjny NEXTA jedna z nich od razu trafiła do szpitala.

Po zgromadzeniu się tłumu wokół pałacu niezależności, który protestujący – stojąc naprzeciw zamaskowanych i zabezpieczonych drutem kolczastym oraz wojskową techniką siłowików – okrążyli tzw. pokojowym pierścieniem, funkcjonariusze struktur siłowych zaczęli dokonywać zatrzymań. Zakończyły one akcję, uczestnicy zaczęli się rozchodzić i odstępować od rezydencji prezydenta.

Nie powstrzymało to jednak mundurowych przed dalszymi działaniami. Wciąż zatrzymywali kolejnych ludzi w okolicach pałacu niezależności; łapanki trwały na obszarze całego centrum. Na jednej z centralnych arterii, ul. Lenina, zgromadzeni tam siłowicy w nieoznakowanych mundurach, w hełmach i z tarczami rzucili się na pokojowo nastawionych, idących tamtędy demonstrantów.

Niezależne Centrum Ochrony Praw Człowieka "Wiasna", któremu władze odmawiają rejestracji, informuje, że w samym Mińsku, na chwilę obecną, zatrzymano 174 osoby.

Przemoc nie tylko w stolicy

Do starć z funkcjonariuszami struktur siłowych doszło także w innych miastach, m.in. w Grodnie, Witebsku, Brześciu. Liczba zatrzymanych wciąż jest ustalana.

W Grodnie służby „popisały się” wyjątkową przemocą. W trakcie zatrzymania wiele osób było ciągniętych za włosy po asfalcie, gdzieniegdzie użyto gazu łzawiącego.