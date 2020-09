Białorusią wstrząsają wielotysięczne „Marsze kobiet”. To jedna z form protestu, z którymi na razie reżim nie daje sobie rady. OMON ma zakaz atakowania, w związku z czym uczestniczki tych akcji czują się na tyle bezpieczne, że skutecznie stają w obronie mężczyzn zatrzymywanych przez funkcjonariuszy.

Zakaz dokonywania spektakularnych aresztowań kobiet nie wynika bynajmniej z dżentelmeństwa Aleksandra Łukaszenki. W ciągu 26 lat jego rządów były one prześladowane tak samo jak mężczyźni.

Zresztą ta brutalność trwa do dziś. Przekonała się o tym ostatnio oficjalna przedstawicielka niezależnej kandydatki na prezydenta Swiatłany Cichanouskiej Olga Kowalkowa, którą wtrącono do aresztu i szantażowano, a później służby specjalne wywiozły ją na granicę z Polską. A teraz porwano opozycjonistkę Maryję Kalesnikawą i usiłowano zmusić do przekroczenia granicy z Ukrainą...

A jednak Białorusini widzą demonstracyjną powściągliwość służb w stosunku do kobiet. Jest ona wynikiem obaw Łukaszenki, że sceny z wciąganymi do radiowozów opierającymi się i krzyczącymi kobietami mogą na nowo rozpalić ogień konfliktu, zmobilizować społeczeństwo do stawienia czoła władzy i nadać protestom nową dynamikę.

REKLAMA

Prócz tego Łukaszenka wie, że jego wcześniejsze pobłażliwo-pogardliwe zachowanie wobec kobiet stało jedną z przyczyn miażdżącej porażki wyborczej.

Na początku swojej kariery politycznej Aleksander Łukaszenka miał miażdżące poparcie większości białoruskich kobiet. Dziś musi ze zdumieniem przecierać oczy, widząc na ulicach dziesiątki tysięcy oburzonych i rozwścieczonych kobiet domagających się jego odejścia. Fot. AP

Rola drugiego planu

Rok temu jego biuro prasowe rozpowszechniało nagrania przywódcy zbierającego plony na jednym z pól na terenie swojej posiadłości w towarzystwie kilkunastu modelek. Był tam jedynym mężczyzną, oczywiście w centrum wydarzenia, a piękne kobiety, wyraźnie pełniąc pomocniczą funkcję, obsługiwały go. Ten obrazek dobrze pokazuje miejsce kobiet w królestwie Łukaszenki.

W życiu politycznym jest bowiem dokładnie tak samo.

REKLAMA

Najbardziej wpływowe kobiety na Białorusi to przewodnicząca Rady Republiki Natalia Kaczonowa, szefowa biura prasowego prezydenta Natalia Ejsmont i niezmienna szefowa Centralnej Komisji Wyborczej Lidzija Jarmoszyna. Są ważnymi postaciami, ale nie mają ambicji politycznych. Nie układają nomenklaturowych pasjansów, nie są politycznie samodzielne - to tylko obsługujące Łukaszenkę elementy systemu politycznego. Przy czym nie tylko chętnie godzą się na taką rolę, ale i wydają się dobrze w niej czuć.

Złośliwi mówią, że to właśnie otaczanie się „kobietami obsługującymi” sprawiło, że Łukaszenka kompletnie oderwał się od białoruskich realiów i stracił wyczucie polityczne.

Wykształcone i ambitne

Zgodnie z oficjalną statystyką na Białorusi mieszka około 5,1 mln kobiet - stanowią 54,3 proc. liczby mieszkańców.

79 proc. mieszka w miastach i miasteczkach, 36,2 proc. ma wyższe wykształcenie.

Najczęściej pracują w ochronie zdrowia, edukacji i bankowości. 73,3 proc. korzysta z internetu, z czego aż 74 proc. codziennie. Są więc dobrze poinformowane i mobilne.

Robią też kariery, ale - biorąc pod uwagę, że państwo ciągle jest największym pracodawcą w kraju - odbijają się na nich wygłaszane publicznie przez Łukaszenkę przekonania. Każdy kierownik wie, że o wszystkim musi decydować facet (nawet jeśli w to powątpiewa), w dodatku maczo, mięczaki nie mają szans awansować.

W białoruskich miastach jest więc mnóstwo ambitnych, mądrych i sprawnych kobiet, których już nie zadowala rola drugiego planu. Jednak łukaszenkowska rzeczywistość nie może im zaproponować nic innego.

Błędy Łukaszenki

- Nasza konstytucja nie została napisana „pod kobietę”. Nasze społeczeństwo nie dojrzało do tego, by prezydentem była kobieta, dlatego że u nas prezydent ma mocną władzę – mówił Łukaszenka jeszcze w maju, kiedy rozpoczynała się kampania prezydencka.

Mimo bardzo negatywnego odbioru tej wypowiedzi prezydent nie zamyka ust i wciąż dzieli się złotymi myślami na temat kobiet: „Nasza konstytucja jest taka, że mężczyźnie ciężko jest nieść brzemię władzy; jeśli dać ten ciężar kobiecie, biedaczka padnie”; „Nie jesteśmy Litwą, gdzie prezydent przyszła, pouśmiechała się, za nic nie odpowiadała i sobie poszła. U nas jest inaczej”...

Podobny przekaz Łukaszenka ma dla narodu od lat, co tylko upewnia, że odpowiada on jego głębokim przekonaniom wewnętrznym.

- Ja, tak samo jak rosyjski prezydent, mam pełnomocnictwa głównodowodzącego wojskiem. Jak kobieta w spódnicy przejdzie przed szeregiem na manewrach? – pytał w 2011 r.

Pewność, iż kobieta nie może być poważnym politycznym graczem, sprawia, że od zawsze lekceważy polityczne konkurentki. Mężczyźni chcący się ubiegać o fotel prezydenta - bloger i przedsiębiorca Siarhiej Cichanouski, wpływowy bankier Wiktar Babaryka czy były dyplomata i urzędnik Waleryj Capkała - zostali potraktowani z najwyższą surowością. Ich kandydatur nawet nie zarejestrowano, zostali wtrąceni do więzienia bądź zmuszeni do emigracji. A Swiatłana Cichanouska (żona Siarhieja) została bez większych przeszkód zarejestrowana jako kandydatka...

- Prezydentem będzie facet - uśmiechając się, zapewniał jednak Łukaszenka.

Co było dalej? Kobiety ze sztabów wyborczych Babaryki i Capkały połączyły się ze Swiatłaną Cichanouską. Ich kampania jak burza zmobilizowała całą Białoruś. Od wschodu po zachód, od południa po północ we wszystkich regionach na spotkania z nimi przychodziły tłumy, były witane niczym gwiazdy pop.

Łukaszenka odpowiadał obelgami, nazywał je "owcami, które nic nie rozumieją i są manipulowane". Ale to tylko jeszcze bardziej mu szkodziło. W rezultacie przegrał i sfałszował wybory prezydenckie, a nie chcąc oddać władzy, już od miesiąca musi się zmagać z największym politycznym kryzysem.

To już inna Białoruś

Swoje pierwsze wybory prezydenckie w 1994 r. Łukaszenka wygrał w dużej mierze głosami kobiet. 40-letni wówczas polityk miał wizerunek opiekuna i obrońcy, który obiecał zaprowadzić porządek, ujarzmić zbuntowaną rzeczywistość „dzikiego kapitalizmu”, poskromić „nowych panów życia” i obronić zagubione w postradzieckiej rzeczywistości kobiety.

Przedwyborcze wiece Łukaszenki w 1994 r. gromadziły rozentuzjazmowane kobiety, które widziały w nim obrońcę przed mrocznym, złowrogim kapitalizmem. Później on sam wielokrotnie przyznawał, że pierwsze zwycięstwo zawdzięczał właśnie kobietom.

Jednak po upływie 26 lat Białoruś się zmieniła. Zmieniły się też Białorusinki. Rządowe statystyki wyraźnie pokazują, że przestały być dodatkiem do mężczyzny. Rośnie liczba dobrze zarabiających i całkiem samodzielnych kobiet. Na dwa małżeństwa na Białorusi przypada jeden rozwód, przy czym konsekwentnie rośnie liczba rozstań inicjowanych przez kobiety. Rozczarowane swoimi partnerami już nie cierpią w milczeniu, tylko odchodzą.

To wszystko dowodzi, że statystyczna Białorusinka nie czeka już na zbawiciela i obrońcę, tylko coraz częściej bierze odpowiedzialność za swój los.

Wszystkie te zjawiska wydają się konsekwentnie ignorowane przez Aleksandra Łukaszenkę nawet teraz, kiedy tysiące rozwścieczonych kobiet krzyczy na ulicach „Odejdź! Odejdź!”. Prezydent nie zmienia stylu rządów, jakby nie był zdolny do wyciągnięcia wniosków ze swojej porażki.

Dialog między nim a zbuntowanymi Białorusinkami nie jest już możliwy.