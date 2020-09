Jak co tydzień w weekend na terytorium całego kraju odbywają się liczne i tłumne akcje protestu.

Co najmniej kilkanaście tysięcy osób maszeruje właśnie ulicami Mińska w stronę centrum. Trudno dokładnie oszacować ich liczbę. Mieszkańcy białoruskiej stolicy kolumnami wyruszają z różnych, nawet najbardziej oddalonych punktów miasta. Główne place Mińska zostały odcięte przez siłowików, dokonujących rewizji osobistych, głównie mężczyzn.

Białorusini, tradycyjnie już wyposażeni w "historyczne" biało-czerwono-białe flagi i transparenty z antyrządowymi hasłami, zmierzają w stronę pałacu niezależności - pod siedzibę rządzącego od 26 lat prezydenta Aleksandra Łukaszenki.

Jak podaje korespondent agencji informacyjnej RIA NOWOSTI, przed gmachem ustawiono "technikę wojskową". Doszło już także do pierwszych zatrzymań; na razie nie wiadomo, na jaką skalę.

REKLAMA

Przy dworcu niezależności pojawił się drut kolczasty, odgradzający siłowików od protestujących. Na ich czele idzie Maryja Kalesnikawa, jedna z głównych postaci opozycji, szefowa sztabu niedopuszczonego do wyborów prezydenckich kontrkandydata Łukaszenki, Wiktara Babaryki (od czerwca przebywa on w areszcie).

W odróżnieniu od poprzednich protestów uczestnicy dzisiejszej demonstracji nie zatrzymują się przy tzw. steli, tylko zmierzają wprost przed pałac niezależności. Jak informuje na Telegramie niezależny kanał NEXTA, zamierzają okrążyć siedzibę Łukaszenki "pokojowym kręgiem".

NEXTA podkreśla też, że poranne zatrzymania jedynie zmotywowały mińszczan do wyjścia na ulice.

REKLAMA

Prócz stolicy protestują też inne miasta. W Brześciu ludzie maszerują w takt "Warszawianki", zaś w Grodnie, jak informuje TUT.BY, ktoś z demonstrantów podczas starcia z siłowikami rozpylił gaz łzawiący.

Sobotnie marsze i interwencje

W sobotę w Mińsku najwięcej uwagi przyciągnęły dwa wydarzenia: marsz kobiet, w którym zdaniem niezależnych kanałów informacyjnych w komunikatorze Telegram oraz portalu TUT.by wzięło udział ponad 10 tys. osób, oraz planowany protest wszystkich uczelni będący zarazem akcją solidarnościową z zatrzymanymi dzień wcześniej studentami Mińskiego Uniwersytetu Lingwistycznego.

Druga akcja zakończyła się interwencją struktur siłowych i licznymi zatrzymaniami.

5.09.2020, Mińsk, kolejny dzień protestów przeciwko Łukaszence Fot. AP

Chcieli zaśpiewać "Marsyliankę"

W piątek 4 września w przedsionku Mińskiego Uniwersytetu Lingwistycznego doszło do brutalnego zatrzymania studentów przez OMON. Pięciu z nich śpiewało akurat "Marsyliankę" w hallu uczelni, trzymając w rękach biało-czerwono-białą flagę uważaną przez władze za zakazaną i symbolizującą wrogość wobec Aleksandra Łukaszenki (wprowadził jako narodowe barwy czerwono-zielone), gdy do budynku „wpadł OMON i zaczął wyłapywać chłopaków” - jak relacjonował świadek zdarzenia.

Studenci zostali przewiezieni do komendy i oskarżeni o organizację nielegalnego zgromadzenia.

5.09.2020, Mińsk, kolejny dzień protestów przeciwko Łukaszence Fot. AP

Tego samego dnia na oficjalnej stronie Mińskiego Uniwersytetu Lingwistycznego ukazało się oświadczenie rektorki Natalii Baranowej: „Dzisiaj doszło do bezprecedensowego wydarzenia: w naszych murach pracownicy służb bezpieczeństwa zatrzymali pięciu studentów, którzy wiedzieli o przybyciu funkcjonariuszy struktur siłowych. Państwowe organy spraw wewnętrznych tłumaczą swoje działania tym, jakoby na naszej uczelni doszło do nielegalnej akcji. Co się wydarzyło? Studenci chcieli śpiewać w hallu uniwersytetu, rozmawiali o tym wcześniej z dziekanami. W trakcie wykonywania pieśni wydarzenie obrało charakter polityczny: wybrzmiały hasła, pojawiły się niepaństwowe symbole. (...) Dokonujemy wszelkich starań, by jak najszybciej ustalić, dokąd zabrano studentów, i by jak najszybciej sprowadzić ich z powrotem na uczelnię. By ustrzec się przed podobnymi wypadkami w przyszłości, proszę, by wzięto pod uwagę, że organizacja nielegalnych zgromadzeń w murach naszej uczelni jest niedopuszczalna. (…) Chrońmy uniwersytet i siebie nawzajem”.

Oficjalna przedstawicielka MSW Olga Czemodanowa zapewniła z kolei, że studenci zostali zatrzymani nie za śpiewanie pieśni, ale za „wcześniej popełnione wykroczenia”. Zaprzeczyła również, by aresztował ich OMON - „to byli milicjanci” [choć na nagraniach wyraźnie widać, że funkcjonariusze mają omonowskie mundury i naszywki z napisem „OMON”].

5.09.2020, Mińsk, kolejny dzień protestów przeciwko Łukaszence Fot. AP

Piątkowe zajście sprawiło, że w sobotniej akcji solidarnościowej chcieli wziąć udział studenci z BNTU (Białoruski Narodowy Uniwersytet Techniczny), BGUIR (Białoruski Państwowy Uniwersytet Informatyki i Radioelektroniki) i BGU (Białoruski Uniwersytet Państwowy). Wielu jednak się to nie udało: część została zatrzymana i przewieziona do komendy jeszcze przed początkiem akcji, pozostali zaś zostali rozgonieni przez siłowików już w trakcie jej trwania.

Zatrzymano 28 osób, większości postawiono zarzuty udziału w nielegalnym zgromadzeniu oraz niepodporządkowania się poleceniom funkcjonariuszy milicji - po czym wypuszczono.

Dziewięciu studentów - ze względu na to, że byli zatrzymywani już podczas wcześniejszych protestów antyrządowych - trafiło jednak na noc do cieszącego się złą sławą tymczasowego aresztu Okrestino (gdzie bito i torturowano Białorusinów zatrzymanych podczas pokojowych demonstracji w pierwszej połowie sierpnia).

- Wszystko mi jedno, czy go wyrzucą z uczelni, czy nie. Chcę tylko, by wrócił cały i zdrowy - powiedziała matka jednego z nich portalowi TUT.by.

Rozprawy studentów przed sądem mają się rozpocząć najwcześniej w poniedziałek.

5.09.2020, Mińsk, kolejny dzień protestów przeciwko Łukaszence Fot. AP

Marsz kobiet

Także w sobotę w Mińsku miał miejsce kolejny marsz kobiet. Dołączyli do niego studenci oraz osoby LGBTQ z tęczowymi flagami.

Uczestniczki i uczestnicy marszu, którzy zebrali się o godz. 15 na rynku Komarowskim, skąd wyruszyli zwartą kolumną w kierunku placu Niezależności, skandowali: „Sasza, wypij herbaty, Putin częstuje”. Nawiązywali tym samym do informacji o potwierdzonym otruciu nowiczokiem rosyjskiego opozycjonisty Aleksieja Nawalnego przebywającego obecnie w berlińskiej klinice Charite.

„Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego” - skandowały kobiety, które zebrały się przed siedzibą rządu otoczoną przez nieoznakowanych funkcjonariuszy w mundurach, którzy nawoływali do rozejścia się.

„Paszoł won!” - zakrzyknęły w odpowiedzi kobiety.

Według szacunków dziennikarzy w ich proteście uczestniczyło ok. 10 tys. osób. Akcje solidarności i demonstracje odbywały się tego dnia także w innych dzielnicach Mińska, m.in. w tzw. rejonach sypialnianych.

Z informacji opublikowanej przez białoruskie MSW wynika, że w sobotę zatrzymano 91 osób.

5.09.2020, Mińsk, kolejny dzień protestów przeciwko Łukaszence Fot. AP

Urzędnicy zniechęcają do demonstracji

Urzędnicy zaapelowali do Białorusinów o nieuczestniczenie w zapowiadanych na niedzielę protestach: „Zwracamy się do obywateli oraz gości naszego kraju! Nie bierzcie udziału w nielegalnych zgromadzeniach, to sprzeczne z przepisami!”.

Mimo próśb oraz wyraźnej motywacji struktur siłowych, które odcinają dostęp do centrum stolicy, zwiększając liczbę patroli, stawiając metalowe barierki oraz (w strategicznych miejscach) technikę wojskową, Białorusini zmierzają właśnie do centrum Mińska na kolejną akcję protestu...