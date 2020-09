Aleksander Łukaszenka zakładał pewnie, że zelektryzuje cały świat, publicznie ogłaszając, że ma dowody na to, iż przebywający w niemieckim szpitalu rosyjski opozycjonista Aleksiej Nawalny wcale nie został otruty, a jego „sprawa” jest misternie rozgrywa intryga wymierzona w Rosję i Białoruś.

Właśnie obejrzałem materiał wyemitowany przez białoruską reżimową telewizję. Miała być bomba, pokazali kapiszon. Łukaszenka nie tylko nikogo nie przekonał, ale się ośmieszył. Rzekome dowody istotnie są dowodami. Dowodami na brak profesjonalizmu białoruskich resortów siłowych i upadku władcy Białorusi.

Napięcie reżimowa telewizja budowała cały dzień zapowiadając materiał demaskujący wielką zachodnią manipulacje.

W białoruskim i rosyjskim internecie pełno było spekulacji, kogóż to udało się nagrać wywiadowi Łukaszenko. Kanały na rosyjskim Telegramie powołując się na źródła w MSZ Białorusi podawały nawet, że nagrano Donalda Tuska i minister obrony Niemiec Annegret Kramp-Karrenbauer, która stoi na czele CDU.

Dialog propagandystów

Reżimowa telewizja ONT w głównym wydaniu wiadomości wyemitowała kilkudziesięciosekundową rozmowa dwóch niezidentyfikowanych mężczyzn. Podpisano ich jako „Berlin” i „Warszawa”. W rozmowie nazywali siebie „Nick” i „Mike”. Posługiwali się angielskim, ich słowa przetłumaczono na rosyjski.

- Dokumentu dla kanclerz przygotowane. – mówi Nick.

- Otrucie Nawalnego się potwierdza? – pyta Mike.

- To nie takie ważne, jesteśmy na wojnie – odpowiada Nick.

Reszta rozmowy to narzekania (a w rzeczywistości zachwyty) na twarde stanowisko Aleksandra Łukaszenki, na „jego gotowość by bronić Białorusi” i na wierność jaką mu okazują resorty siłowe. Ten fragment rozmowy brzmi dokładnie tak jak przekaz białoruskiej propagandy. Trudno sobie wyobrazi, by ktoś w taki sposób rozmawiał przez telefon. Jedyny słuchacz, któremu takie treści mogą przypaść do gustu to Władimir Putin. I to nie z powodu ich wartości jako dowodu. Putinowi z pewnością będzie zadowolony, że jeszcze niedawno demonstrujący nieugiętość i niezłomność Aleksander Łukaszenka teraz jest gotów ośmieszać się i publicznie kłamać, byle podlizać się władcy Kremla.

Pomoc dla Rosji

Łuakszenka postanowił bowiem przyjść Rosji w sukurs w czasie poważnego kryzysu w relacjach z Zachodem, który spowodowało otrucie Aleksieja Nawalnego. W czwartek w trakcie spotkania z premierem Rosji Michaiłem Miszustinem Łukaszenka oświadczył, że białoruski wojskowy wywiad radioelektroniczny zdobył dowody na to, że żadnego otrucia Nawalnego nie było.

- Przed wystąpiniem Merkel przechwyciliśmy rozmowę. Jak rozumiem rozmawiają Berlin i Warszawa, - mówił Łukaszenka sugerując, że Białoruś zdobyła dowody na wielką zachodnią manipulacje.

Według niego celem prowokacji z Nawalnym było niedopuszczenie do tego by Rosja i osobiście Władimir Putin aktywnie włączyli się w konflikt na Białorusi. Aleksander Łukaszenka zapowiedział, że treść rozmowy zostanie udostępniona władzom Rosji i przekazana też FSB. W piątek podjął decyzję o upublicznieniu jej w białoruskich mediach.