Nie wiemy, jaką narodowość generał Iwan Tertel ma zapisaną w dokumentach, jednak korzeni w odróżnieniu od urzędowych zapisów zmienić się nie da. Tertel pochodzi z podgrodzieńskiej wsi Przewałka położonej na północnym zachodzie Grodzieńszczyzny niedaleko granicy z Polską i Litwą. To polska wieś i Białorusinów tam nigdy nie było - tylko Polacy, z gorącą, pielęgnowaną nawet w najciemniejszych czasach sowieckiego ateizmu wiarą katolicką.

- Cała nasza rodzina to katolicy – przyznała w wywiadzie dla portalu Nasza Niwa matka generała Anastazja Tertel, z dumą podkreślając, że w dokumentach zachowała ona polską transkrypcje swego imienia.

W czasach stalinowskich w okolicy działało polskie podziemie. Wielu mieszkańców Przewałki dzielnie walczyło w szeregach AK z nazistowskim, a później stalinowskim terrorem. W okolicznych lasach nawet dziś można znaleźć partyzanckie bunkry. Wśród akowców z obwodu „Prawy Niemen” byli też Tertelowie z Przewałki. Najprawdopodobniej to dalsza rodzina obecnego szefa KGB.

Język litewski i szkoła desantu

Do szkoły Iwan Tertel nazywany czasem Jankiem chodził do położonych niecałe 10 km od Przewałki Druskiennik. Dziś dzieli je pilnie strzeżona granica pomiędzy Białorusią i Litwą. Jednak w czasach sowieckich podział na Litewską i Białoruską Sowieckie Socjalistyczne Republiki Radzieckie był formalnością. Po szkole Iwan dostał się na studia do elitarnej Riazańskiej Wyższej Uczelni Powietrznodesantowej. Później znalazł się w szeregach 106. dywizji powietrznodesantowej Armii Sowieckiej. Przebieg jego służby jest tajemnicą, jednak pod koniec istnienia ZSRR ta jednostka odznaczyła się wieloma krwawymi działaniami, między innymi w tłumiła zamieszki w azerskim Sumgaicie, gdzie doszło do pogromów Ormian. Po rozpadzie ZSRR Tertel powrócił na Białoruś i rozpoczął służbę w białoruskich wojskach pogranicznych.

Do KGB trafił w 2008 r. Wtedy szefem resortu został mianowany „pogranicznik” Wadzim Zajcau, który w celu uzdrowienia KGB pociągnął za sobą kadrowy „desant” z kolegów z Wojsk Pogranicznych. Tertel został jego zastępcą i szybko awansował na generała. W 2011 r. nazwisko Tertela znalazło się na liście osób objętych zakazem wjazdu na teren UE. Była to kara za udział w represjach wobec przeciwników politycznych Łukaszenki.

Latem 2020 r. w czasie trwania kampanii wyborczej Tertel został mianowany szefem Komitetu Kontroli Państwowej, służby zajmującej się kontrolą finansową. Wyglądało to na zwykłą akcję kamuflażową. Jego zadaniem stało się rozpracowanie rosyjskiego Bełgazprombanku, którego były szef Wiktar Babaryka postanowił kandydować w sierpniowych wyborach.

Łukaszence chodziło o to, by te działania wyglądały na bezstronną akcję milicji finansowej, a nie polityczne represje, które kojarzą się z KGB. Tertel zadanie wykonał znakomicie. Babaryka trafił za kraty, a Biełgazprombank przeszedł pod kontrolę mianowanego przez Łukaszenkę nowego kierownictwa.

Bulterier Łukaszenki

18 czerwca do białoruskiego MSZ zostali pilnie zaproszeni dyplomaci krajów UE i USA. W kraju trwała kampania prezydencka, a służby specjalne własnie zaczęły coraz aktywniej wtrącać się w jej przebieg. Tego dnia zatrzymany został Babaryka, a władze Białorusi postanowiły zakomunikować dyplomatom szczegóły tej sprawy. Oprócz szefa MSZ Uładzimira Makieja na spotkaniu był obecny właśnie generał Tertel. To właśnie on, a nie Makiej wyglądał na prawdziwego gospodarza i decydenta.

Z relacji jednego z uczestników spotkania wynika, że po przedstawieniu propagandowej wersji sprawy Babaryki - znanej już dyplomatom z relacji białoruskich mediów - Tertel dosyć szorstko, wręcz agresywnie odpowiadał na pytania ambasadorów. Ci, nieprzyzwyczajeni do takiego tonu i takich treści, byli oburzeni. Jednak to wszystko nie było dyplomatyczną wpadką bądź dziełem przypadku. Wysyłając swego bulteriera na spotkanie Łukaszenka, dał wyraźny sygnał – czasy udawania się skończyły, na Białorusi szykuje się brutalizacja życia, a Zachodu nikt już dopieszczać i głaskać nie zamierza. Ma on się dostosować do nowych warunków.

Ten sygnał zrozumieli nie wszyscy i nie od razu, ale szybko się okazało, że agresywne i niekryjące pogardy dla „zachodnich mięczaków” wypowiedzi generała Tertela mają w sobie więcej prawdy i przełożenia na białoruską rzeczywistość niż łagodny i sterylny przekaz Makieja. Brutalne dławienie powyborczych protestów, zabójstwa i tortury to bardzo wyraźnie zademonstrowały.

Z powrotem w resorcie

W czwartek Aleksander Łukaszenka niespodziewanie dokonał roszady na stanowiskach kierowników resortów siłowych. Dotychczasowy szef KGB Walery Wakulczyk został mianowany sekretarzem Rady Bezpieczeństwa, a Tertel z Komitetu Kontroli Państwowej powrócił do KGB.

Podobne przesunięcia kadrowe w służbach specjalnych na tle trwających w kraju protestów wydają się niezrozumiałe. Ci sami ludzie zajmują nowe stanowiska, ale dlaczego? Brak sprawności? Nielojalność? Wytłumaczeniem tego posunięcia może być chęć zademonstrowania, że to właśnie Łukaszenka nadal rozdaje karty i kieruje resortami siłowymi, a nie odwrotnie. Potrzeba takiej demonstracji pojawiła się dlatego, że znaczenie siłowików w nowych warunkach jest decydujące dla przyszłości władzy Łukaszenki. W ten sposób Tertel po wykonaniu ważnego zadania wrócił do szeregów KGB. A w związku z tym, że jego działalność została pozytywnie oceniona, został awansowany.

Jak Dzierżyński

Przez lata Aleksander Łukaszenka całymi garściami czerpał inspiracje ze spuścizny szefa sowieckich służb bezpieczeństwa, Polaka Feliksa Dzierżyńskiego. Jego kult został wskrzeszony w szeregach KGB. To Łukaszenka wprowadził zwyczaj składania przez świeżo mianowanych oficerów KGB przysięgi w dawnym dworku Dzierżyńskich w Dzierżynowie. Teraz Łukaszenka poszedł o krok dalej - mianował Polaka szefem KGB.

Ostatni raz podobna sytuacja miała miejsce w latach 20., a kolejni polscy szefowie CzK-GPU-OGPU Białoruskiej Sowieckiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej zawdzięczali karierę sentymentowi, którym „żelazny Feliks” darzył rodaków. Podobno kiedy w trakcie polsko-sowieckich pertraktacji socjalista Leon Wasilewski nie podał ręki Dzierżyńskiemu, ten miał powiedzieć: "Nie wiem, co ode mnie chcecie. Przecież żaden Polak nie wykończył tylu Moskali co ja".

Dziś Polak dowodzący operacją służb wymierzoną w rosyjski Bełgazprombank utożsamiany z rosyjskim interesem gospodarczym i politycznym na Białorusi to obrazek o podobnym nastroju.

Jednak jeżeli ktoś ma jakieś złudzenia co do polskich sympatii Tertela, powinien sobie przypomnieć takich towarzyszy jak Jan Olski, Wacław Pintel, Józef Unszlicht czy Stanisław Redens. To Polacy, którzy w latach 20. stali na czele sowieckiej bezpieki w BSRR. Przez lata kierowali akcjami wymierzonymi w II RP, wsadzali do więzień swoich rodaków, torturowali, zabijali i dążyli do tego, by zadać „burżuazyjnej” Polsce ostateczny cios. Ich skuteczność na „polskim froncie” tłumaczona byłą ich znajomością Polski i nienawiścią do tego, z czym się ona utożsamia. Tertel może ich w tym przypominać.