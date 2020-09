Do Mińska przyleciała w czwartek delegacja rządowa z premierem Rosji Michaiłem Miszustinem na czele. W piątek na rozmowy do Moskwy ma przybyć Wiktar Chrenin, minister obrony Białorusi. W obu stolicach raptowna intensyfikacja kontaktów białorusko-rosyjskich jest rozumiana jako przygotowanie „warunków handlu”, które w ciągu najbliższych dwóch tygodni mają ustalić Władimir Putin i Aleksander Łukaszenka, który też wybiera się do Moskwy.

Lista tego, czego bardzo osłabiony przywódca Białorusi potrzebuje od Putina, jest krótka – to polityczna, ekonomiczna, militarna pomoc w utrzymaniu się na chwiejącym się fotelu prezydenckim.

Moskwa życzeń ma wiele. Zaczynają się od uznania przez Mińsk „niezależności” oderwanych od Gruzji Abchazji i Osetii Południowej oraz aneksji Krymu. Dalej idzie zgoda na zainstalowanie na Białorusi rosyjskich baz wojskowych, czemu Łukaszenka do tej pory się sprzeciwiał. Jest i wysuwane przez wpływowych oligarchów rosyjskich żądanie dopuszczenia ich do „prywatyzacji”, a w istocie – przejęcia najcenniejszych białoruskich zakładów przemysłowych i innych atrakcyjnych aktywów.

Przyszedł też pewnie czas na to, by przyciśnięty do muru Łukaszenka zgodził się na powrót do rozmów o „mapach drogowych” tzw. integracji Białorusi i Rosji, a przede wszystkim o „mapie 31.”, która oznaczałaby zgodę na włączenie państwa białoruskiego do Federacji Rosyjskiej.

Na to ostatnie Łukaszenka występujący w roli obrońcy suwerenności kraju kategorycznie się nie godził. Dziś jednak robi wrażenie, że gotów jest wypełnić każde żądanie Putina, i już mówi o „wspólnej ojczyźnie rozciągającej się od Brześcia do Władywostoku”.

Alibi dla Moskwy i oskarżenia o obcą ingerencję

Wczoraj Łukaszenka starał się wyświadczyć wschodniemu sąsiadowi jeszcze jedną przysługę. Premiera Rosji zapewniał, że informacje niemieckiego rządu o tym, że rosyjskiego opozycjonistę Aleksieja Nawalnego otruto w Rosji nowiczokiem, są kłamstwem. Dowodem miałaby być przechwycona przez białoruskie służby rozmowa "Warszawy z Berlinem".

REKLAMA

„Udało nam się przechwycić rozmowę, która odbyła się przed wystąpieniem z przemową Merkel. Powiedziała, że chcieli mu zamknąć usta, tzn. Nawalnemu. Warszawa rozmawiała z Berlinem. Dwaj abonenci. Dam panu do przeczytania, przygotujemy wszystko i wyślemy do FSB. I w tej rozmowie wyraźnie zostało powiedziane, że to oszustwo, że nie było żadnego otrucia Nawalnego. Grupa specjalistów, z tego, co rozumiem, przygotowała dla Merkel i jej administracji fakty, a może i całą przemowę, którą wygłosiła. Zrobili to, żeby Putinowi odechciało się wtrącać w sprawy Białorusi. Jak podle postępują ci ludzie!” - przytacza agencja prasowa TASS słowa Aleksandra Łukaszenki podczas spotkania z Miszustinem.

Łukaszenka nie precyzuje jednak, czyją dokładnie rozmowę udało się przechwycić białoruskim służbom wywiadu.

Zdaniem białoruskiego prezydenta Zachód wtrąca się nie tylko w sprawy Rosji, ale także Białorusi: „Na sytuację na Białorusi wpływ ma przede wszystkim ingerencja z zewnątrz. To zagranica steruje akcjami protestu, przede wszystkim Polska, Czechy, Litwa i Ukraina, co bardzo nas niepokoi. Wszyscy słyszeliśmy wczoraj oświadczenie ministra spraw zagranicznych Rosji Siergieja Ławrowa, który wprost (a to człowiek, który w takich kwestiach jest ostrożny) powiedział, co dzieje się na granicy. Dla nas najważniejsze jest to, by w Mińsku nie doszło do jakiegoś „pożaru”. Zawsze jest bowiem tak, że ogień zaczyna się w stolicy, a później rozchodzi się na cały kraj” - podkreślał Łukaszenka, nawiązując do wczorajszej wypowiedzi Siergieja Ławrowa, z której wynika, że minister spraw zagranicznych Rosji jest przekonany o „rozgrzewaniu” protestów na Białorusi przez ukraińskich ekstremistów.

Karuzela stanowisk na Białorusi

Na mocnych, niepotwierdzonych zarzutach Łukaszenka jednak nie zakończył. Na oficjalnej stronie administracji prezydenta Białorusi pojawiła się informacja o zmianie kadr na najwyższych szczeblach w strukturach siłowych. Walery Wakulczyk objął dzisiaj stanowisko sekretarza państwowego Rady Bezpieczeństwa, Iwan Tertel, dotychczasowy szef Komitetu Kontroli Państwowej – nowego szefa KGB. Zmiany zaszły także w mińskim ratuszu. Nowym merem Mińska został dzisiaj Władimir Kuchariew, zastępując tym samym Anatolija Siwaka, awansowanego na stanowisko wicepremiera.

Reuters podkreśla, że do zmian w kadrach dochodzi w czasie trwających protestów i strajków przeciwko sfałszowaniu wyborów prezydenckich. Z kolei Łukaszenka tłumaczył swoje decyzje tak: „W tym okresie przejściowym w strukturach siłowych należy zapewnić możliwość współpracy służb specjalnych (…) należy zjednoczyć nie tylko służby specjalne, ale też organy ścigania. I wykonywać te zadania, które dzisiaj stoją przed nami. I zajmować się nowymi problemami, zagrożeniem itd.”.

Ciąg dalszy przykręcania śruby

Nie ustają represje wobec wszystkich otwarcie występujących przeciwko białoruskiej władzy.

REKLAMA

Po wczorajszej rewizji w biurze firmy IT PandaDOC zatrzymano dyrektora jej mińskiej filii i menedżera. Obaj spędzili noc w areszcie. Dziś żona jednego z mężczyzn potwierdziła portalowi Tut.By, że wszczęto przeciwko nim postępowania karne za uchylanie się od płacenia podatków. Grozi im do 12 lat pozbawienia wolności.

Twórca PandaDOC Mikita Mikado, który prowadzi firmę zdalnie z Doliny Krzemowej, otwarcie krytykował reżim Łukaszenki i nawoływał funkcjonariuszy resortów siłowych do wystąpienia ze struktur, oferując im w zamian wsparcie finansowe. Postępowanie karne z tego samego paragrafu wszczęto dzisiaj także przeciwko Lilii Własowej, członkini prezydium opozycyjnej Rady Koordynacyjnej.

Za krytykę rządów Łukaszenki oraz stosowanej przez niego przemocy ukarani zostali także prezenterzy telewizyjni Dmitrij Kochno ze stacji ONT i Denis Dudyński z BT. Obaj wyrażali ostatnio w serwisach społecznościowych oburzenie bezprecedensową przemocą siłowików wobec obywateli. Niedługo potem stracili pracę, a wczoraj zostali zatrzymani. Na razie osądzony i skazany został Dudyński, który za „udział w nielegalnym, masowym zgromadzeniu” dostał dziesięć dni aresztu.

Z aresztu mieli dziś wyjść Olga Kowalkowa, członkini prezydium Rady Koordynacyjnej, oraz Siergiej Dylewski, członek komitetu strajkowego w mińskiej fabryce traktorów MTZ. Oboje od dziesięciu dni odbywali karę za „organizację nielegalnego zgromadzenia” na terenie MTZ. Sąd skazał jednak Kowalkową i Dylewskiego na kolejne 15 dni aresztu, o czym informowała agencja RIA Nowosti.

Mimo codziennych sądów i odbywających się od niemal miesiąca protestów, które są reakcją na, jak podkreślają Białorusini, sfałszowane wyniki wyborów, prezydent Łukaszenka nie uważa, by sytuacja w kraju była trudna: „Twierdzenie, że mamy duże problemy i trudności, byłoby śmieszne” - zapewnił dzisiaj.