Aleksander Łukaszenka lubi układać geopolityczne pasjanse. W tej grze zawsze chodzi o jedno – poszerzenie władzy. Ci, którzy go lekceważą, powinni jednak pamiętać, że wciąż pozostaje on najpopularniejszym politykiem zagranicznym w Rosji i na Ukrainie.

Donald Tusk w wywiadzie dla Onetu wyznał, że wiosną 2014 r. Aleksander Łukaszenka sondował go, czy Unia Europejska może przystać na rozwiązania konfliktu na Ukrainie poprzez powołanie unii białorusko-ukraińskiej. Prezydentem nowego państwa miał być oczywiście sam Łukaszenka.

Rozmowa odbywała się w czasie narastania konfliktu zbrojnego na Ukrainie, kiedy po okupacji Krymu świat ze strachem patrzył na militarne posunięcia Rosji i zadawał sobie pytanie, jak daleko posunie się Władimir Putin. Zdaniem Łukaszenki objęcie przezeń sterów Ukrainy powstrzymałoby agresywne działania Kremla.

Jego biuro prasowe na swoim nieoficjalnym profilu w sieci Telegram określiło wypowiedź Donalda Tuska mianem "powieści science fiction". Jednak oburzenie Łukaszenki na odmowę proponowanego „uregulowania sytuacji na Ukrainie” potwierdził były szef MSZ Witold Waszczykowski. W 2016 r. w trakcie jego wizyty w Mińsku Łukaszenka miał mu się poskarżyć na obojętność Tuska, która zdaniem Waszczykowskiego doprowadziła do tego, że Polski nie ma przy stole „umów mińskich”.

Satrapa Białorusi Aleksander Łukaszenka. Mińsk, 1 września 2020 Sergei Shelega / AP

O krok od Kremla

Ambicje Aleksandra Łukaszenki od zawsze sięgały daleko poza Białoruś.

Już w 1996 r. miał powiedzieć: "Białoruś to dla mnie miniony etap". Chciał wtedy zostać przywódcą nowego, odradzającego się Związku Radzieckiego, który próbował odbudować, zawierając unię z Rosją.

Schorowany i niepopularny Borys Jelcyn nie był dla niego żadnym konkurentem. W trakcie uzgadniania konstytucji nowej unii jego projekt przewidywał powszechne wybory prezydenckie. Jednak poprzedziłby je okres przygotowawczy, w trakcie którego rok miał rządzić Jelcyn i rok Łukaszenka. W ten sposób Białorusin znalazłby się o krok od władzy na Kremlu.

Projekt był już uzgodniony i tylko interwencja córki Jelcyna Tatjany Djaczenko, którą przekonano, że objęcie przez Łukaszenkę władzy na rok oznacza, iż nikomu już jej nie odda, spowodowała zmianę planów. Później jako następca Jelcyna pojawił się Władimir Putin i Łukaszenka musiał zapomnieć o swojej wielkiej grze.

Satrapa Białorusi Aleksander Łukaszenka. Baranowicze, 1 września 2020 Nikolai Petrov / AP

Zakusy na Ukrainę

Propozycja zgłoszona przez Łukaszenkę Tuskowi brzmi więc bardzo prawdopodobnie i jest zgodna ze sposobem jego myślenia.

W 2014 r. Łukaszenka już wygrał na Białorusi wszystko, co tylko mógł. Kraj był postawiony na baczność i tak nafaszerowany służbami specjalnymi, że zdawało się, iż nawet muchy poruszają się zgodnie z wolą prezydenta. Łukaszenka zaczął więc rozglądać się za jakimś nowym, ambitnym zadaniem na arenie międzynarodowej.

W tym czasie wielokrotnie puszczał oko do ukraińskiej opinii publicznej, wyznając, że ma ukraińskie korzenie, że jest bardziej Ukraińcem niż Białorusinem, że szanuje ukraińską potęgę.

Ponadto - przez dziesięciolecia polityki integracji z Mińskiem - Kreml pompował w Białoruś pieniądze i jednocześnie robił z niej witrynę eurazjatyckiej integracji. Prokremlowskie media na Ukrainie, ale też w innych postradzieckich państwach, nawet w warunkach konfliktów Łukaszenki z Putinem nie zaprzestawały promowania wizerunku swojskiej, zorganizowanej, spokojnej i przyjaznej dla obywatela Białorusi.

Skutkiem tego była duża popularność Łukaszenki na Ukrainie. Co ciekawe, badania pokazywały, że był on popularny i wśród prorosyjskich separatystów, i wśród prozachodnich „banderowców”. Jedni widzieli w nim „ruskiego człowieka”, który szczerze gardzi Zachodem i mówi, że Moskwa jest jego stolicą, drudzy - niemal narodowca, który skutecznie przeciwstawia się Putinowi.

Dlatego to, co dziś wydawać się może oderwanymi od rzeczywistości marzeniami starzejącego się dyktatora, w rzeczywistości mogło być zarysem politycznego planu.

Nie przeciwko Rosji, ale razem z nią

Wydawać się może, że za propozycją Łukaszenki stoi jego strach przed działaniami Rosji i niemal gotowość przejścia na stronę Zachodu. Jednak bez zgody Rosji żadne rozwiązanie ukraińskiego konfliktu - w tym „Łukaszenka na czele unii białorusko-ukraińskiej - nie było w 2014 r. możliwe.

Łukaszenka, który dobrze się zna na Rosji, oczywiście zdawał sobie z tego sprawę. Rozpoczynając jednak sondowanie Tuska i Unii Europejskiej, uważał zapewne, że ma szanse dostać zgodę Putina na podobny projekt polityczny.

Dlaczego? Odpowiedź na to pytanie wydaje się być bardzo ważna dla zrozumienia sedna relacji Łukaszenki i Putina oraz, szerzej, Łukaszenki i Rosji. Czy nie dlatego, że państwo rządzone przez Łukaszenkę zawsze będzie antyzachodnie i antydemokratyczne? A to z kolei oznacza, że na zawsze będzie przywiązane do Rosji...

Ostatnie dziesięciolecia pokazują, że to właśnie główny cel polityki Kremla na całym postradzieckim obszarze.