Kiedy Władimir Putin ogłasza, że już sformował „rezerwę” ze swoich funkcjonariuszy prawa i porządku, by w razie czego pospieszyć z „bratnią pomocą” upadającemu Aleksandrowi Łukaszence, za kulisami wielkiej polityki toczy się inna gra – o wielkie interesy i wielkie pieniądze – o zabezpieczenie tego, co miliarderzy z Moskwy już włożyli w Białoruś, i o to, czym tam mogą się jeszcze teraz pożywić.

Rosja jest największym wierzycielem Białorusi. Dług Mińska wobec Moskwy wynosi 7,92 mld dol. (48 proc. całego zadłużenia zagranicznego kraju). Rosyjskie spółki kupują od 45 do 80 proc. tego, co wytwarzają białoruskie giganty przemysłowe, takie jak Mińska Fabryka Samochodów, Mińska Fabryka Traktorów czy BiełAZ.