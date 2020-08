Ostatnie tygodnie na Białorusi były gorące w relacjach państwo – Kościół. Wyłączanie elektryczności w mińskim Czerwonym Kościele w trakcie mszy, zdjęcie z anteny reżimowego Białoruskiego Radia transmisji porannej mszy niedzielnej, niespodziewane wystawienie parafii gigantycznych rachunków za korzystanie z świątyni, która nadal formalnie jest własnością państwa, zakulisowa presja służb specjalnych na kler i otwarte pogróżki pod adresem Kościoła katolickiego, a z drugiej strony zarzut zniewagi uczuć wiernych przez funkcjonariuszy OMON-u blokujących wejście do świątyni w trakcie protestów, słowa o grzechu stosowania przemocy i otwarte apele o zaprzestanie represji i podjęcie dialogu.

27.08.2020, Mińsk, protest przed katolickim kościołem Fot. Dasha Sapranetskaya / AP Photo

Wydawało się, że jesteśmy świadkami bezprecedensowego pogorszenia się relacji władzy z Kościołem. Jednak nawet na tym tle poniedziałkowa decyzja o niewpuszczeniu na teren Białorusi abp. Tadeusza Kondrusiewicza jest nadzwyczajnym wydarzeniem. Raz, że władza brutalnie złamała prawo. Arcybiskup jest obywatelem Białorusi, więc nie ma żadnych podstaw prawnych do podobnych działań. Brak komentarzy do tej decyzji ze strony Państwowego Komitetu Pogranicznego tylko to podkreśla. Dwa, że podobne działania są ciosem w drugą co do wielkości grupę religijną w kraju i bez wątpienia wywołają protesty wiernych. Trzy, że jeżeli ta decyzja nie ulegnie zmianie, już niebawem będzie stosowana wobec innych osób negatywnie postrzeganych przez Aleksandra Łukaszenkę.

Od przyjaźni do konfliktu

74-letni arcybiskup Tadeusz Kondrusiewicz urodził się we wsi Odelsk położonej kilka kilometrów od białorusko-polskiej granicy. Pochodzi z polskiej rodziny, ale unika nazywania siebie Polakiem. Jest katolikiem i obywatelem Białorusi. Stoi na czele Kościoła katolickiego w tym kraju od 2007 r.

W ciągu ostatnich 13 lat jego relacje z władzą przeszły poważną przemianę. W 2007 r., obejmując stanowisko, postawił na niepubliczny dialog z reżimem. Przez lata starał się unikać konfliktu z Aleksandrem Łukaszenką, zabiegając o poprawę sytuacji Kościoła katolickiego i broniąc jego interesów. Udało mu się między innymi doprowadzić do dwukrotnego odwiedzenia przez Łukaszenkę Watykanu i jego spotkań z papieżami Benedyktem XVI i Franciszkiem. Za każdym razem oczekiwano, że istotnie poprawi to sytuację Kościoła na Białorusi. Władza kusiła arcybiskupa zawarciem konkordatu, który, by nie denerwować Moskwy, nazywano umową państwa z Kościołem katolickim.

Jednak po upływie lat widać, że ten niepubliczny dialog nie przyniósł zamierzonych efektów. Konkordatu nie ma, a problemy Kościoła od lat są takie same. Kondrusiewicz zmienił więc taktykę. W maju 2017 r. w trakcie wystąpienia w Akademii Zarządzania przy prezydencie wygłosił przemówienie, w którym wymienił wszystkie problemy w relacjach z władzami. Treść wystąpienia została upubliczniona na portalu Kościoła katolickiego na Białorusi. Arcybiskup wytknął władzom archaiczne ustawodawstwo, które zmusza księży odwiedzających Białoruś do wystąpienia o zgodę władz przed odprawieniem mszy, brak zgody na budowę kościołów, stwarzanie przeszkód w działalności księży z zagranicy, brak możliwości pełnienia posługi kapłańskiej w wojsku i w więzieniach oraz otwartą presję na poszczególne parafie ze strony lokalnych władz.

Od tego momentu jego konflikt z Łukaszenką stał się publiczny.

Ostatnie ostrzeżenie

Arcybiskup nie bał się zabierać głosu w ważnych sprawach. Krytykował władze za stosowanie represji, potępiał niszczenie przez służby komunalne krzyży w lesie kuropackim, gdzie spoczywają ofiary represji stalinowskich, zabiegał o normalizację ustawodawstwa regulującego działalność związków wyznaniowych na Białorusi. Łatwo się domyślić, że Łukaszence to się nie podobało. Kilkakrotnie, nie wymieniając arcybiskupa z nazwiska, ostro mu odpowiadał.

– Niektóre Kościoły tu się podnieciły – powiedział po krytyce niszczenia krzyży w Kuropatach.

27.08.2020, Mińsk, protest przed katolickim kościołem Fot. Dmitri Lovetsky / AP Photo

Kryzys spowodowany sfałszowaniem sierpniowych wyborów i późniejszymi protestami wyraźnie podgrzał atmosferę. Kroplą, która przepełniła czarę, stała się najwyraźniej krytyka milicyjnej przemocy na Białorusi płynąca ze strony zwierzchników prawosławia i katolicyzmu.

– Zadziwia mnie stanowisko, jakie zajęły nasze konfesje. Szanowni kapłani, uspokójcie się i zajmijcie się swoimi sprawami. Cerkwie i kościoły nie służą do uprawiania polityki – grzmiał Łukaszenka i dodał: – Państwo nie będzie patrzyło obojętnie na wasze postępowanie.

Po tej wyraźnej groźbie szybko przystąpiono do działań. Z początku białoruskim władzom udało się wymienić zwierzchnika Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej na Białorusi. Moskiewski synod RCP odwołał metropolitę Pawła, który potępiał przemoc i odwiedzał w szpitalach ofiary represji. Jego miejsce zajął biskup Wanijamina, który uchodzi za bardzo umiarkowanego i ostrożnego.

Cios w Kościół

Nie mając instrumentów do wymuszenia takiej samej decyzji na Watykanie, Łukaszenka postanowił działać w swoim stylu, czyli pobijając stawkę i stosując zabronione prawem chwyty. Niezależnie od tego, czym się skończy ta historia, niewpuszczenie na teren kraju abp. Kondrusiewicza to zupełnie nowa sytuacja w relacjach Kościoła z władzą. Reżim daje do zrozumienia, że wewnątrz Białorusi nie ma miejsca na żadne inne autorytety poza jednym – Aleksandrem Łukaszenką. Kościół ma milczeć, inaczej władza nie będzie przebierała w środkach.

Teraz hierarchowie mają do wyboru: albo się ugiąć i dostosować do nowej sytuacji i nowych wymagań, albo stawić czoło zagrożeniu represjami.