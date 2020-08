Przez cały niedzielny poranek we wszystkich białoruskich stacjach radiowych wielokrotnie był odczytywany oficjalny komunikat, z którego wynikało, że udział w protestach pociągnie za sobą poważne kary. Atmosferę grozy podsycała reżimowa telewizja, mówiąc o polskich flagach, które rzekomo mają się pojawiać już nie tylko w Grodnie, ale też w różnych wsiach na Grodzieńszczyźnie. Przekaz propagandy jest zabójczo prosty: protesty to interwencja, wojna i rozlew krwi.

Nie zważając na nakręcaną histerię, tysiące ludzi wyszły na ulice w Mińsku, Brześciu, Mohylewie i Homlu. W Grodnie nawet ulewa nie wystraszyła około 10 tys. ludzi, którzy w deszczu przeszli ulicami miasta.

Protestowały także mniejsze miasta i miasteczka: Wołkowysk, Bobrujsk, Swietłogorsk, Lida, Nowogródek, ale także Głębokie, Horki czy Żabinka...

Łukaszenka rządzi, ulica protestuje

Niedzielne protesty i ich wciąż ogólnokrajowa skala oraz niesłabnąca frekwencja są wizerunkową porażką Aleksandra Łukaszenki. Tydzień temu w Grodnie, przemawiając na wiecu swoich zwolenników, Łukaszenka oświadczył, że daje KGB i MSW dwa dni na oczyszczenie ulic miast.

- Od poniedziałku władza ma pokazać, że jest władzą – grzmiał.

I rzeczywiście, wykonując jego polecenia, służby powróciły do tradycyjnych represji: zatrzymań, wsadzania na kilka dni do aresztu, kar grzywny, zwolnień z pracy... Ale takie działania już nie wystarczają.

Po tygodniu widać, że sytuacja nadal jest patowa. Łukaszenka nadal rządzi, a ulica nadal protestuje. Temperatura niezadowolenia społecznego wcale się nie obniżyła. Owszem, obawa przed represjami wpłynęła na część przeciwników Łukaszenki. Protesty są mniej liczne w porównywaniu ze szczytowym okresem 15-16 sierpnia, ale już zainicjowana przez Radę Koordynacyjną akcja zbierania podpisów potrzebnych do rozpoczęcia procedury odwoływania deputowanych parlamentu pokazała, że poziom niezadowolenia i oburzenia się nie zmniejszył. Każdy, kto wymyśli pokojowy i względnie bezpieczny sposób jego zademonstrowania, może liczyć na sukces.

Represje albo pertraktacje

Mamy więc pat, ale w nieskończoność to trwać nie może. Białoruska gospodarka zdradza oznaki zadyszki. Mimo interwencji Narodowego Banku Białorusi wartość rubla spada, kolejne komercyjne banki rezygnują z udzielania kredytów i te zjawiska będą się pogłębiać. Oznacza to, że Łukaszenka wcale nie ma nieograniczonego czasu na uporanie się z protestami. Te mimo powrotu represji trwają, determinacja ludzi po 21 dniach manifestacji ciągle jest duża i teraz to przed Łukaszenką stoi pytanie: dobrze, ale co dalej?

Alternatywa jest dobrze znana: albo represje, albo pertraktacje. Sięgnięcie po bardziej brutalne represje jest ryzykowne. Może to pociągnąć za sobą zarówno załamanie się protestów, jak i ich nasilenie, tak jak się już zdarzało. A prowadzić pertraktacji z białoruską ulicą Łukaszenka nie chce, nie zważając na to, że właśnie takie rozwiązanie wydaje się podrzucać mu jego jedyny sojusznik - Władimir Putin.

Rozmowy z opozycją są bowiem sprzeczne z tym, co Łukaszenka lansował przez 26 lat. Będą kolejnym wyraźnym ustępstwem i demonstracją słabości. Dlatego obchodzący 30 sierpnia swoje 66. urodziny polityk ciągle stoi na rozdrożu. Jednak sytuacja zmusi go w końcu do podjęcia decyzji.