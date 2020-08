22. dzień protestów przeciwko sfałszowanym wyborom i dalszym rządom Aleksandra Łukaszenki na Białorusi to także dzień urodzin samozwańczego prezydenta. Jak informuje oficjalny kanał prezydenta w Telegramie „Puł pierwogo”, z samego rana do Mińska zadzwonił prezydent Rosji Władimir Putin, by złożyć Aleksandrowi Łukaszence życzenia oraz omówić szczegóły ich spotkania, do którego ma dojść w najbliższym czasie w Moskwie i na którym obaj prezydenci mają omówić warunki współpracy między Białorusią i Rosją oraz sytuację na Białorusi.

wywiad Czytaj także: Były ambasador Białorusi w Polsce: Nie ma powrotu do tego, co było „Potwierdzono wzajemną chęć dalszego wzmacniania rosyjsko-białoruskiego związku i rozszerzenia współpracy wygodnej dla obu stron” – przytacza portal TUT.BY wypowiedź z oficjalnego kanału informacyjnego administracji prezydenta Białorusi. Według szacunków rosyjskich mediów była to już piąta rozmowa telefoniczna Putina i Łukaszenki od czasu sfałszowanych wyborów prezydenckich, które odbyły się 9 sierpnia. Prezenty dla Łukaszenki Życzeń z okazji 66. urodzin nie doczeka się Łukaszenka ze strony większości swoich współobywateli. Białorusini, jak sami podkreślają, na marsz idący w Mińsku pod hasłem „Nowa, wolna, niezależna Białoruś” wyszli z „prezentami” dla Łukaszenki, który słyszy dochodzące z centrum miasta okrzyki: „Odchodź!”, „Trybunał!” i „Łukaszenka do awtozaku!" [awtozak to milicyjny autobus, rodzaj więźniarki]. Kolumny protestujących, wśród których nie zabrakło także pracowników państwowych zakładów pracy, np. mińskiej fabryki traktorów, po 14 kierowały się w stronę pl. Niezależności w Mińsku. REKLAMA - Wczoraj nasze dziewczyny pokazały, jakie są dzielne i odważne. Dzisiaj wyszliśmy wszyscy. Razem. Nie damy się zastraszyć - mówił dziennikarzom Andriej, jeden z uczestników protestu, wspominając sobotni marsz kobiet, który przeszedł ulicami białoruskiej stolicy. Uczestnicy marszu kierują się, podobnie jak w zeszłym tygodniu, w stronę placu Flagi. - Zostawimy tam prezenty Łukaszence, a jak nas nie dopuszczą, to oddamy je OMON-owcom. Niech sami przekażą - szydzili. OMON i wojsko zabezpieczają znajdujący się tam pałac Niezależności - rezydencję Łukaszenki. Mimo to ludzie składają prezenty dla Łukaszenki: zabawkowe awtozaki, helikoptery, kapcie i czarną trumnę, na której położone zostały też kwiaty. Białorusini niosą plakaty, transparenty, wielu ubranych jest w narodowe stroje. "Ukochana, ale nie Twoja" - widnieje na plakacie, który niesie dziewczyna w biało-czerwono-białej sukni. To nawiązanie do słów Łukaszenki, które wypowiedział w trakcie kampanii wyborczej, że "ukochanej się nie wypuszcza", porównując Białoruś do kobiety. REKLAMA Przy pałacu Niezależności, gdzie zgromadził się tłum protestujących, pojawiła się jedna z liderek opozycji Marija Kolesnikowa. - Nie dajcie się sprowokować. My tylko spokojnie spacerujemy po mieście. Chcemy wiedzieć, dlaczego władza na to nie zezwala. Czy władze wyjdą do ludzi, by im to wyjaśnić? - apelowała. Blokady ulic i aresztowania Centrum białoruskiej stolicy już od wczesnych godzin porannych było zamknięte przez siłowików, którzy patrolowali większość głównych placów i ulic. Na przylegających do pl. Niezależności ulicach zaparkowano dziesiątki milicyjnych autobusów, pojazdów z wbudowanymi armatkami wodnymi i wojskowych samochodów z siatkami na dachach oraz okratowanymi oknami. Zamknięty i ogrodzony został też pl. Pobiedy oraz stela przy kompleksie parkowo-historycznym „Mińsk – miasto bohater”. Funkcjonariusze struktur siłowych starali się sparaliżować marsz w różnych punktach miasta i uniemożliwić idącym w wielu kolumnach Białorusinom połączenie się w jedną dużą demonstrację. Do zatrzymania ludzi siłowicy stosowali m.in. drut kolczasty. Na samym pl. Niezależności zablokowano kilkanaście tysięcy protestujących. - Jak mógłbym nie pójść na marsz, skoro wszyscy idą? Mimo zatrzymań, do których doszło w tym tygodniu, na ulice wyszły tysiące osób. Jest nas wielu. I nawet jeśli OMON utrudnia nam marsz, my i tak w nim idziemy - mówił Sasza, uczestnik protestu. Do pierwszych zatrzymań doszło na prospekcie Niezależności. Funkcjonariusze OMON-u zaciągnęli do granatowych, nieoznakowanych busów kilka osób. Około 16 polskiego czasu portal TUT.BY informował, że w całej Białorusi podczas protestów zatrzymano ponad 100 osób. W samym Mińsku, zgodnie z informacją MSW Białorusi - 125. Dziennikarz Andrzej Poczobut zwraca uwagę, że ludzie wyszli na ulice nie tylko w Mińsku, ale też innych miastach - np. Grodnie. Białoruska Cerkiew Prawosławna zapowiada na godz. 17 modlitwy we wszystkich prawosławnych świątyniach i zakonach w intencji narodu białoruskiego oraz pokoju. Modlitwy mają się zakończyć biciem w dzwony. Metropolita Białorusi Paweł odprawił dzisiaj pożegnalną liturgię w soborze na Niemidze w Mińsku. Z władyką, byłą głową Białoruskiej Cerkwi Prawosławnej żegnali się wierzący. Nie obyło się bez łez: "Nigdy nie dzieliłem ludzi ze względu na ich poglądy polityczne. Nigdy nie wtrącałem się w polityczne konflikty. Zawsze mówiłem wszystkim: "Żyjmy tak, jak Chrystus". Biada duchownemu, który w świątyni mówi o polityce" - mówił duchowny, płacząc. Metropolita Paweł został odwołany przez RCP z Białorusi krótko po jego wypowiedzi, w której otwarcie skrytykował represje wobec protestujących. Trzy tygodnie protestów przeciwko Łukaszence Trzy tygodnie temu, 9 sierpnia, na Białorusi odbył się właściwy dzień wyborów prezydenckich wieńczących kilkudniowe głosowanie, w wyniku którego, zgodnie z oficjalnymi liczbami podanymi przez białoruską centralną komisję wyborczą, Aleksander Łukaszenka zdobył ponad 80 proc. oddanych głosów. Przez te trzy tygodnie w Mińsku i w wielu innych białoruskich miastach nieprzerwanie trwają akcje protestu. Uczestnicy akcji, doświadczając licznych represji, kontynuują antyrządowy protest i walczą o spełnienie swoich postulatów, czyli odsunięcie Aleksandra Łukaszenki od władzy, przeprowadzenie nowych, uczciwych wyborów, uwolnienie wszystkich więźniów politycznych i pociągnięcie do odpowiedzialności wszystkich odpowiedzialnych za stosowanie przemocy wobec pokojowo protestujących obywateli.