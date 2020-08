Pawieł Łatuszka: Nie w aparacie, tylko w dyplomacji i rządzie...

– Jako były minister kultury, dyplomata, humanista nie mogłem się pogodzić z drastycznym łamaniem praw człowieka, aresztowaniami, biciem, brutalnością, z tym, co się działo w aresztach śledczych. Ale nie była to decyzja podjęta pod wpływem chwili. To zbierało się we mnie przez lata, aż w końcu czara goryczy się przelała.

Wpłynęła na mnie postawa ludzi, którzy mnie otaczają. Na to, co się dzieje w kraju, zareagowali artyści mojego teatru [Łatuszka był do połowy sierpnia dyrektorem Narodowego Teatru Akademickiego Białorusi im. Janki Kupały]. Nagrali wideo z wystąpieniem przeciw represjom. Poprosili mnie o spotkanie. Minister kultury powiedział mi i szefom innych instytucji kulturalnych, że mamy dusić w zarodku wszelkie przejawy protestu, a jak się nie uda tego zrobić, wzywać milicję. To była kropla, która przelała kielich. Jak ja, dyrektor teatru narodowego, mam wzywać milicję, żeby się rozprawiła z artystami? Na spotkaniu aktorzy pytali mnie i dyrektora artystycznego, czy z nimi jesteśmy. Odpowiedź była jednoznacznie twierdząca.

Pawieł Łatuszka. Fot. Sergei Gapon/AFP/East News

Swój sprzeciw wyraził pan też publicznie?

– Tak, najpierw w internecie. A potem na placu Niepodległości, gdzie domagałem się dymisji ministra spraw wewnętrznych. Poparli mnie artyści i dyrektorzy 12 innych teatrów. Następnego dnia zostałem zwolniony.

Łukaszenka opiera się dziś na swoim aparacie urzędniczym i siłowym, który wydaje się monolitem. Jak pan ocenia, czy lojalność tych ludzi wobec niego jest absolutna?

– Aparat siłowy jest rzeczywiście fundamentem, na którym trzyma się Łukaszenka. Ten fundament był formowany przez lata. To była praca metodyczna, a w jej efekcie ci ludzie zaczęli kierować krajem. To jest problem, bo kto inny powinien odpowiadać za bezpieczeństwo kraju, a kto inny za jego rozwój. Siłowicy powinni być podporządkowani tym, którzy zajmują się rozwojem, a nie na odwrót. Tymczasem znaleźliśmy się wszyscy pod władzą służb specjalnych i to jest nasz największy problem. W szeregach służb jest wielu profesjonalistów, którzy prywatnie mówią, że nie są gotowi iść do końca. Ale część, i to ta decydująca, idzie drogą łamania praw człowieka. Tak było również w wielu krajach i tam się zmieniło. Zmieni się również u nas.

Oni jednak dziś są w innej sytuacji. Wychodzą przeciw dziesiątkom, jeśli nie setkom nawet tysięcy swoich rodaków. Czy pod tym naporem nie zaczną pękać?

– To tak nie wygląda. Niewielu urzędników czy funkcjonariuszy służb zmieniło swoje nastawienie. Ale aparat tak naprawdę nie jest monolitem. Funkcjonariusze w prywatnych rozmowach pytają o gwarancje. Boją się, że gdyby doszło do zmiany, mogą być pociągnięci do odpowiedzialności. Teraz walczą raczej nie za system, tylko o swoje bezpieczeństwo. Ludzie z aparatu urzędniczego, bardzo niewydolnego, gdzie zatrudnionych jest znacznie więcej ludzi, niż potrzeba, obawiają się, że zostaną zwolnieni. To są dwa bardzo poważne problemy, nad którymi się trzeba zastanowić – jak rozwiać te obawy, przekonać, że ci funkcjonariusze, którzy nie popełnili przestępstw, nie będą pociągnięci do odpowiedzialności.

Myślę, że jest jeszcze trzeci czynnik. Postawa Rosji. Białoruscy prominenci oglądają telewizję rosyjską. Widzą, że Moskwa stoi za Łukaszenką, a więc on jest mocny tym wsparciem i porzucanie go byłoby przedwczesne.

– To jest czynnik zagraniczny, który działa z dwóch stron. Ci, którzy są za przemianami, słuchają tego, co mówi Unia Europejska, biorąc pod uwagę to, co mówi Rosja. Ale rozumieją, że Moskwa ma większy wpływ na nasze sprawy. A ci, którzy stoją po stronie władzy, słuchają tylko tego, co mówią Rosjanie. I to ich umacnia, daje im więcej sił i energii, by trwać przy swoim. Sytuacja i wewnętrzna, i zewnętrzna jest skomplikowana. Społeczeństwo musi znaleźć rozwiązania. Szukamy ich i je znajdujemy.

Jest pan członkiem prezydium opozycyjnej Rady Koordynacyjnej. Co ona koordynuje?

– To nie jest instytucja formalna, lecz platforma społeczna złożona ze znanych ludzi, przedstawicieli różnych sfer. Ona postuluje przed władzą to, co się mówi na demonstracjach. A dziś najważniejsze postulaty przypominają, że po tym, jak zostało złamane prawo wyborcze, wyborów z 9 sierpnia nie można uznać i trzeba je powtórzyć. Drugi postulat dotyczy drastycznego łamania praw człowieka, powszechnego użycia siły, przemocy. Ci, którzy tym kierują, powinni być ukarani.

Rada nie ma jednak instrumentów konkretnego wpływu. Wykorzystujemy siłę ludzi niegodzących się z tym, co się u nas dzieje, ale nie koordynujemy protestów, nie inicjujemy ich. Gdybyśmy to zrobili, od razu zostałyby wszczęte przeciw nam nowe postępowania karne. Ludzie, którzy oczekują, że Rada Koordynacyjna zaproponuje jakiś radykalny program działań, nie rozumieją, że to niemożliwe. Bo od razu będą oskarżenia, areszty i tak dalej.

Jesteśmy krytykowani za takie podejście przez kanapowych polityków. Odpowiadam im – przychodźcie do Rady, tu foteli jest dużo. Ale musicie rozumieć, ze weźmiecie na siebie też odpowiedzialność. Jeżeli Rada będzie nakłaniać ludzi do protestów, konfrontacji, to następstwa mogą być fatalne. A to pociąga za sobą także odpowiedzialność moralną za nieuniknione ofiary. Jesteśmy tu ograniczeni, ale to nas nie zniechęca. Już nie ma powrotu do starej Białorusi, do tego, w jaki sposób Białorusini oceniali dzisiejszą władzę. To już nie jest tak, że ona im się nie podoba, ale myślą, że nic na to nie poradzą. Dziś mają przekonanie, że ta władza jest zła, i są gotowi walczyć o zmianę.

Dziwi mnie, że Rada nie próbuje nawet zebrać całościowego obrazu sytuacji strajkowej w kraju.

– Obraz jest. Ja dziś widziałem taki przegląd tego, co się dzieje...

Też to stale oglądam. Ale to jest tylko lista zakładów, w których coś się dzieje albo już zdarzyło. Nie wiadomo, kto naprawdę strajkuje, jaka jest skala protestu w poszczególnych fabrykach. To nie jest ta informacja, która ośmieliłaby wahających się.

– Władza skutecznie walczy ze strajkami, zatrzymując ich przywódców. Aresztowany został choćby członek naszej Rady reprezentujący mińską fabrykę traktorów.

Piątkowe protesty w Mińsku, 28 sierpnia 2020. Fot. Dmitri Lovetsky / AP Photo

Ale załoga kombinatu Biełaruśkalij obroniła przywódcę swojego strajku i wymusiła na władzach jego uwolnienie.

– Tak, tam się udało. Z drugiej strony ludzie boją się strajków. Rozumieją, że w ich miastach ich fabryki są jedynym miejscem pracy. Nie wiedzą, jak będą żyć, jeśli zostaną wyrzuceni albo władze w ogóle zamkną ten zakład. Przy tym nie ma u nas żadnego doświadczenia w organizacji strajków. No i prawo nie pozwala u nas na strajki. Aktorzy z mojego teatru chcieli strajkować. Musiałem powiedzieć, że im nie wolno.

UE, Moskwa, wy też mówicie, że jedynym rozwiązaniem jest dialog, a konflikt białoruski ma pozostać sprawą narodu białoruskiego. Jak w sytuacji, kiedy interesy tych trzech graczy są sprzeczne, a gracz czwarty, czyli Łukaszenka, w ogóle rozmawiać nie chce, doprowadzić do dialogu?

– Część społeczeństwa chce dialogu. Druga część społeczeństwa, którą wokół siebie zjednoczyła władza, jest przeciw. Władza jednak dziś, choć nie rozpoczyna dialogu, zaczęła odpowiadać na nasze postulaty. W kancelarii głowy państwa zaczęły się intensywne prace nad zmianą konstytucji. Nie wiemy, co tam szykują, kiedy będzie referendum w tej sprawie, dyskusja. Ale to już zapowiedziano. To jest taki malutki krok. Prokurator generalny stworzył komisję międzyresortową, która ma dokonać analizy przypadków łamania praw człowieka i użycia siły. Oczywiście rodzi się pytanie, czemu nie wszczęto postępowań karnych przeciw mundurowym.

A co do naszych partnerów... Oczywiście konflikt białoruski jest naszą sprawą wewnętrzną. Wypowiedzi naszych partnerów z Europy i Rosji na temat sytuacji na Białorusi są jednak dopuszczalne. Natomiast jeżeli ktoś wysyła tu swoich ludzi czy daje pieniądze na procesy wewnętrzne, to już mamy wtrącanie się do spraw wewnętrznych...

Przykładem jest przysłanie ludzi z telewizji rosyjskiej do pracy w białoruskich kanałach TV...

– Tak. Ale z drugiej strony, jeśli społeczeństwo i władza dają zgodę na udział Unii Europejskiej i Moskwy w procesie mediacji, to nie mamy do czynienia z ingerencją. De facto istnienie Rady Koordynacyjnej zostało uznane i przez UE, i przez Rosję. Przecież Dmitrij Pieskow, rzecznik Kremla, pozytywnie ocenił to, że Rada wypowiada się za normalnymi relacjami z Rosją. Wszystkie trzy strony, jakie pan wyliczył, są za tym, by dialog się rozpoczął. Został jeszcze jeden czynnik – czy władza zgodzi się iść drogą dialogu społecznego.

47-letni Pawieł Łatuszka, członek prezydium opozycyjnej Rady Koordynacyjnej, w przeszłości był ambasadorem Białorusi w Polsce i Francji. Od 2009 do 2012 r. kierował ministerstwem kultury. Kontrowersje i krytykę budziło to, że konsekwentnie mówił po białorusku. Ostatnio sprawował funkcję dyrektora Narodowego Akademickiego Teatru im. Janki Kupały.