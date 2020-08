Obywatelska rewolucja na Białorusi przybiera rozmiary długotrwałego pozycyjnego konfliktu politycznego, bo społeczeństwo wcale nie daje za wygraną.

W ciągu 26 lat swoich rządów Aleksander Łukaszenka konsekwentnie rozbudowywał to, co się na Białorusi nazywa prezydencki "wiertikal”, czyli „pion”. Chodzi o potężny i sięgający nawet wsi aparat urzędników, którzy na swoje stanowiska są mianowani przez Łukaszenkę lub ich awans musi być uzgodnione przez prezydenta.

Na Białorusi nie ma wyborów wojewodów, merów miast czy przewodniczących wiejskich komitetów wykonawczych. Cała władza wykonawcza jest obsadzona przez ludzi wyznaczonych przez centralę.

Co więcej, dobór swoich zastępców i najważniejszych kierowników działów w miejscowych organach władzy oni również muszą uzgadniać z górą. Największe koncerny państwowe, banki, rektorzy uniwersytetów – wszędzie kadra zarządzająca jest mianowana za wiedzą i zgodą Łukaszenki. Cała ta armia przez 26 lat pozwalała Łukaszence rządzić krajem i mieć wpływ na wszystko.

W warunkach kryzysu spowodowanego niebywałą jak na Białoruś falą protestów „pion prezydencki” drgnął, w wielu miejscach się zawahał, przestraszył się, a wręcz wyraźnie wyczekiwał, ale ostatecznie zachował lojalność wobec swego patrona.

Jednak teraz ta armia urzędników ze zdumieniem przeciera oczy i nie poznaje białoruskiego społeczeństwa.

Internetowy „poziom społeczny”

Pion prezydencki nie cierpi konkurencji. Wszelkie inicjatywy społeczne - jeżeli nie zostały wcześniej zaplanowane i nie dostały zielonego światła - zawsze są zacięcie zwalczane. Jednym ze skutków jest to, że każdy obywatel był zawsze sam na sam z potężnym aparatem urzędniczym, a atomizacja społeczeństwa przez lata pozwalała łatwo nim manipulować.

Sytuacje zmienił internet. Teraz popularne, mające setki tysięcy odbiorców kanały w komunikatorze Telegram stały się faktycznie biurami wirtualnych organizacji społecznych – właśnie tam pojawiały się idee, które znalazły swój wyraz w akcji pomocowej w związku z epidemią koronawirusa, kampanią prezydencką i powyborczymi protestami ulicznymi.

Dziś, nie zważając na słabnące protesty, te kanały nadal są aktywne i tętnią życiem. Wystarczyło, by Rada Koordynacyjna rzuciła pomysł: domagajmy się odwołania deputowanych do parlamentu, by zostało to natychmiast podchwycone przez tysiące ludzi. W terenie szybko tworzą się grupy inicjatywne.

To pokazuje, że popyt na pokojowy i bezpieczny protest nadal na Białorusi jest bardzo wysoki.

Parlament jako następne pole bitwy

Celem stała się niższa izba parlamentu. W białoruskim systemie parlament jest jedynie listkiem figowym, deputowanymi zostają emerytowani urzędnicy, a ich zadaniem jest popieranie projektów ustaw pisanych przez administrację prezydenta.

Jednak ma on prawo rozpocząć impeachment prezydenta, a zarazem jest formowany w wyniku wyborów w 110 okręgach jednomandatowych.

Istnieje także dotychczas nigdy niewykorzystywana możliwość – w przypadku rozczarowania wyborców deputowanego można odwołać w środku kadencji. Procedura jest dosyć złożona i w normalnych warunkach trudna do wykonania.

Trzeba, by co najmniej 150 wyborców z danego okręgu otrzymało zgodę na spotkanie wyborcze, na którym musi być obecnych nie mniej niż 300 wyborców. Jeżeli takie zebranie zatwierdzi potrzebę odwołania deputowanego, to powstaje grupa inicjatywna, która musi zebrać 20 proc. podpisów wyborców konkretnego okręgu i po sprawdzeniu ich Centralna Komisja Wyborcza musi wyznaczyć datę głosowania.

Jak widać cały proces w całości jest w rękach urzędników Łukaszenki.

A jednak dziś w największych miastach już rozpoczęło się masowe zbieranie podpisów przeciwko deputowanym - i idzie to nadzwyczaj szybko. I to nie aktywiści szukają chętnych - jest odwrotnie, to ludzie się dowiadują kiedy i gdzie mogą postawić swój podpis.

Społeczeństwo jest rozemocjonowane, rozpolitykowane i niechętne reżimowi. Dławiąc protesty siłą, nie rozwiązuje on problemów, tylko próbuje je schować, wymuszając na ludziach posłuszeństwo.

Białorusini chcą uniknąć konfrontacji siłowej, jednak ciągle są gotowi popierać wszelkie niegwałtowne i względnie bezpieczne formy protestu.

Na akcję z odwoływaniem deputowanych już zareagował Łukaszenka. - Chcą ukarać tych, którzy nie wyszli na ulice. Ale nasi deputowani nie należą do słabeuszy, wiedzą też, że jest prezydent, który im pomoże - zapowiedział.

Białorusini gotowi na długi marsz

Białoruska rewolucja rozpoczęła się od masowego składania podpisów na listach opozycyjnych kandydatów na prezydenta. Teraz, po tygodniach brutalnych represji i walk ulicznych, Łukaszenka jest w obliczu drugiej fali – wściekli na władzę Białorusini chcą uderzyć w parlament, który mając pełnomocnictwo do odwołania prezydenta nie chce z nich skorzystać.

Entuzjazm wydaje się być porównywalny z tym z kampanii prezydenckiej. I jeżeli władza nie znajdzie sposobu na skuteczne przeciwdziałanie tej inicjatywie, to za chwilę czeka ją nowa zdecentralizowana i nakręcana w sieciach społecznościowych fala wieców i zapewne w końcu protestów ulicznych.

Walka prezydenckiego pionu z społecznym poziomem trwa i Białorusini wydają się być gotowi do długiego marszu.